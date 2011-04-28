Apple'dan 10 S&C'lık resmi açıklama geldi; "Kimseyi takip etmiyoruz."

Yaklaşık 1 hafta önce iOS'in baz istasyonlarının yardımı ile konum servisleri kapalı olmasına rağmen; kullanıcının isteği dışında konumları kaydettiğinin ortaya çıkmasının ardından; Cupertino'lu Apple, sessizliğini bozdu. Kimi kullanıcılar tarafından dava edilmesine sebep olan konuyla ilgili yayınlanan basın açıklamasında Apple, sıkça sorulan 10 soruya verdiği cevaplar ile kullanıcıların aklındaki soru işaretlerini gidermek istiyor.

Apple açıklamasında iddiaları redderken; iki önemli bilgiyi kamuoyuyla paylaştı. Bunlarda ilki önümüzdeki yıllarda iOS kullanıcılarının hizmetine sunulmak üzere trafik servisi üzerinde çalışmaları. Bilindiği üzere Apple, geçtiğimiz senelerde bir harita şirketini bünyesine katmış ve kimi kaynaklar firmanın ilerleyen yıllarda Google'ın haritalarının aksine kendi harita sistemi üzerinden hizmet vermeyi planladığını belirtmişti. İkinci olarak Apple, açıklamasında iPhone'un oldukça eski konum bilgilerini kullanmasının bir hatadan kaynaklandığını ve bu hatanın önümüzdeki dönemde yayınlanacak bir iOS güncellemesi ile giderileceğinin altını çizdi.

Apple'ın yaptığı basın açıklaması tamamı şu şekilde;

Apple, iPhone'umun konumunu neden takip ediyor ? Apple, iPhone'unuzun konumunu takip etmiyor. Apple, şimdiye kadar böyle birşey yapmadı ve yapmayı da planlamıyor.

O halde herkes niçin endişeleniyor ? Kullanıcılara, güvenliklerini ve özel hayatlarını koruyarak hızlı ve güvenilir konum bilgisi sağlanması oldukça karmaşık teknik sorunlara neden oluyor. Kullanıcıların kafa karışıklığı da, kısmen, firmaların (Apple dahil) bu sorunların yeterince anlatamamasından kaynaklanıyor.

iPhone'um niçin konum bilgilerimi kaydediyor. iPhone, konum bilgilerinizi kaydetmiyor. Daha doğrusu iPhone, talep edildiğinde en hızlı ve doğru şekilde konum bilgisini sağlayabilmek amacıyla Wi-Fi noktalarının ya da çevrenizdeki, bazen sizden yüzlerce metre uzaktaki, baz istasyonlarının veri tabanını saklıyor. Bir telefonun konumunu GPS uydusu aracılığıyla tespit etmek, bazen dakikaları alabilir. iPhone, Wi-Fi noktalarını ve baz istasyonlarından faydalanarak bu süreyi saniyelere indirerek GPS uydularıyla daha hızlı iletişim kurulmasını ve bazen GPS uydusuyla bağlantı kurulmadığında, örneğin kapalı ortamda bulunulması halinde, Wi-Fi noktası ya da baz istasyonlarının nirengi ile konum tespitini sağlıyor. Bu hesaplar iPhone üzerinden, Apple'a anonim ve şifreli formda gönderilen kalabalık Wi-Fi noktalarının ve baz istasyonlarının veri tabanı kullanılarak o an gerçekleştiriliyor.

Bu veritabanı iPhone'da depolanıyor mu ? Bütün veritabanı, iPhone'da saklamak için çok büyük olduğundan, her iPhone üzerinde uygun bir alt kümesine (cache) yer veriyoruz. Bu alt küme korunuyor ancak şifreli değil ve iPhone bilgisayar ile her eşzamanlandığında iTunes üzerinden otomatik olarak yedekleniyor. Kullanıcı iTunes üzerinden ayarlaması halinde yedeklenen bu dosyaları şifreleyebiliyor.Araştırmacıların ortaya çıkardıkları konum bilgileri, iPhone'un değil; iPhone'un çevresinde bulunan ve bazıları yüzlerce metre uzakta olabilen Wi-Fi noktalarının ve baz istasyonlarının konumları.

Peki Apple, Wi-Fi noktaları ve baz istasyonlarının coğrafi konumları üzerinde yerimi tespit edebilir mi ? Hayır. Bu veriler, Apple'a anonim ve şifreli olarak gönderiliyor. Apple, bu verilerin kaynağını belirleyemez.

Araştırmacılar iPhone'da neredeyse 1 yıllık konum bilgilerinin saklandığını tespit ettiler. iPhone'um mevcut konumumu belirlemek için neden bu kadar bilgiye ihtiyaç duyuyor ? Bu bilgiler iPhone'un konum verileri değil. Bu bilgiler iPhone'un hızlı ve doğru şekilde konumu tespit edebilmesine yardımcı olmak amacıyla Apple üzerinden indirilen oldukça kalabalık Wi-Fi noktalarının ve baz istasyonlarının veritabanının bir alt kümesi. iPhone'da bu kadar eski konum bilgilerinin saklanmasının sebebi ise sistemden kaynaklanan bir hata ve kısa zaman içersinde yayınlayacağımız güncelleme ile bu hatayı ortadan kaldırmayı amaçlıyoruz. Normal şartlarda iPhone'un 7 günden daha eski verileri depolamasına gerek olmadığını düşünüyoruz.

Konum servislerini ayarlardan tamamen kapatmama rağmen, niçin iPhone Wi-Fi noktaları ve baz istasyonu bilgilerini Apple'ın devasa veritabanı üzerinden güncellemeye devam ediyor. Belirttiğimiz gibi bu durumun sebebi sistemdeki bir hata. En kısa zamanda bunu gidereceğiz.

Apple'ın iPhone üzerinden topladığı bu veriler dışında, başka hangi konum verilerini topluyor ? Önümüzdeki yıllarda iPhone kullanıcılarına gelişmiş trafik servisi sunabilmek amacıyla; geniş bir trafik veri tabanı oluşturmak için yine anonim olarak trafik verisi topluyoruz.

Apple, 3.partilere iPhone'dan topladığı verileri sağlıyor mu ? Biz, kullanıcılardan gelen anonim hata kayıtlarını 3.parti geliştiricilere uygulamalarını iyileştirmek için veriyoruz. iAD reklam sistemimiz de ilgili reklamların gösterilmesinde konum bilgilerinden faydalanıyor ancak konum bilgileri, kullanıcının kendi isteği doğrultusunda izin verilmediği sürece, 3.parti uygulamalarla ya da reklamlarla paylaşılmıyor.

Apple, kişisel bilgilerin güvenliğinin ve gizliliğinin önemli olduğuna inanıyor mu ? Kesinlikle inanıyoruz. Örneğin; iPhone, kullanıcının konum bilgilerinden faydalanmak isteyen her uygulamada kullanıcının iznine başvuruyor. Apple, kişisel bilgilerin güvenliğini ve gizliliğini güçlendirmek için bu alandaki liderlerden biri olmaya devam edecektir.

