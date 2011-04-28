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Apple'dan 10 S&C'lık resmi açıklama geldi; "Kimseyi takip etmiyoruz."

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
5,1b
1
26
iPhone
Shady
Haber Editörü
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Yaklaşık 1 hafta önce iOS'in baz istasyonlarının yardımı ile konum servisleri kapalı olmasına rağmen; kullanıcının isteği dışında konumları kaydettiğinin ortaya çıkmasının ardından; Cupertino'lu Apple, sessizliğini bozdu. Kimi kullanıcılar tarafından dava edilmesine sebep olan konuyla ilgili yayınlanan basın açıklamasında Apple, sıkça sorulan 10 soruya verdiği cevaplar ile kullanıcıların aklındaki soru işaretlerini gidermek istiyor.

Apple açıklamasında iddiaları redderken; iki önemli bilgiyi kamuoyuyla paylaştı. Bunlarda ilki önümüzdeki yıllarda iOS kullanıcılarının hizmetine sunulmak üzere trafik servisi üzerinde çalışmaları. Bilindiği üzere Apple, geçtiğimiz senelerde bir harita şirketini bünyesine katmış ve kimi kaynaklar firmanın ilerleyen yıllarda Google'ın haritalarının aksine kendi harita sistemi üzerinden hizmet vermeyi planladığını belirtmişti. İkinci olarak Apple, açıklamasında iPhone'un oldukça eski konum bilgilerini kullanmasının bir hatadan kaynaklandığını ve bu hatanın önümüzdeki dönemde yayınlanacak bir iOS güncellemesi ile giderileceğinin altını çizdi.

Apple'ın yaptığı basın açıklaması tamamı şu şekilde;

  • Apple, iPhone'umun konumunu neden takip ediyor ?
    • Apple, iPhone'unuzun konumunu takip etmiyor. Apple, şimdiye kadar böyle birşey yapmadı ve yapmayı da planlamıyor.
  • O halde herkes niçin endişeleniyor ?
    • Kullanıcılara, güvenliklerini ve özel hayatlarını koruyarak hızlı ve güvenilir konum bilgisi sağlanması oldukça karmaşık teknik sorunlara neden oluyor. Kullanıcıların kafa karışıklığı da, kısmen, firmaların (Apple dahil) bu sorunların yeterince anlatamamasından kaynaklanıyor.
  • iPhone'um niçin konum bilgilerimi kaydediyor.
    • iPhone, konum bilgilerinizi kaydetmiyor. Daha doğrusu iPhone, talep edildiğinde en hızlı ve doğru şekilde konum bilgisini sağlayabilmek amacıyla Wi-Fi noktalarının ya da çevrenizdeki, bazen sizden yüzlerce metre uzaktaki, baz istasyonlarının veri tabanını saklıyor. Bir telefonun konumunu GPS uydusu aracılığıyla tespit etmek, bazen dakikaları alabilir. iPhone, Wi-Fi noktalarını ve baz istasyonlarından faydalanarak bu süreyi saniyelere indirerek GPS uydularıyla daha hızlı iletişim kurulmasını ve bazen GPS uydusuyla bağlantı kurulmadığında, örneğin kapalı ortamda bulunulması halinde, Wi-Fi noktası ya da baz istasyonlarının nirengi ile konum tespitini sağlıyor. Bu hesaplar iPhone üzerinden, Apple'a anonim ve şifreli formda gönderilen kalabalık Wi-Fi noktalarının ve baz istasyonlarının veri tabanı kullanılarak o an gerçekleştiriliyor.
  • Bu veritabanı iPhone'da depolanıyor mu ?
    • Bütün veritabanı, iPhone'da saklamak için çok büyük olduğundan, her iPhone üzerinde uygun bir alt kümesine (cache) yer veriyoruz. Bu alt küme korunuyor ancak şifreli değil ve iPhone bilgisayar ile her eşzamanlandığında iTunes üzerinden otomatik olarak yedekleniyor. Kullanıcı iTunes üzerinden ayarlaması halinde yedeklenen bu dosyaları şifreleyebiliyor.Araştırmacıların ortaya çıkardıkları konum bilgileri, iPhone'un değil; iPhone'un çevresinde bulunan ve bazıları yüzlerce metre uzakta olabilen Wi-Fi noktalarının ve baz istasyonlarının konumları.
  • Peki Apple, Wi-Fi noktaları ve baz istasyonlarının coğrafi konumları üzerinde yerimi tespit edebilir mi ?
    • Hayır. Bu veriler, Apple'a anonim ve şifreli olarak gönderiliyor. Apple, bu verilerin kaynağını belirleyemez.
  • Araştırmacılar iPhone'da neredeyse 1 yıllık konum bilgilerinin saklandığını tespit ettiler. iPhone'um mevcut konumumu belirlemek için neden bu kadar bilgiye ihtiyaç duyuyor ?
    • Bu bilgiler iPhone'un konum verileri değil. Bu bilgiler iPhone'un hızlı ve doğru şekilde konumu tespit edebilmesine yardımcı olmak amacıyla Apple üzerinden indirilen oldukça kalabalık Wi-Fi noktalarının ve baz istasyonlarının veritabanının bir alt kümesi. iPhone'da bu kadar eski konum bilgilerinin saklanmasının sebebi ise sistemden kaynaklanan bir hata ve kısa zaman içersinde yayınlayacağımız güncelleme ile bu hatayı ortadan kaldırmayı amaçlıyoruz. Normal şartlarda iPhone'un 7 günden daha eski verileri depolamasına gerek olmadığını düşünüyoruz.
  • Konum servislerini ayarlardan tamamen kapatmama rağmen, niçin iPhone Wi-Fi noktaları ve baz istasyonu bilgilerini Apple'ın devasa veritabanı üzerinden güncellemeye devam ediyor.
    • Belirttiğimiz gibi bu durumun sebebi sistemdeki bir hata. En kısa zamanda bunu gidereceğiz.
  • Apple'ın iPhone üzerinden topladığı bu veriler dışında, başka hangi konum verilerini topluyor ?
    • Önümüzdeki yıllarda iPhone kullanıcılarına gelişmiş trafik servisi sunabilmek amacıyla; geniş bir trafik veri tabanı oluşturmak için yine anonim olarak trafik verisi topluyoruz.
  • Apple, 3.partilere iPhone'dan topladığı verileri sağlıyor mu ?
    • Biz, kullanıcılardan gelen anonim hata kayıtlarını 3.parti geliştiricilere uygulamalarını iyileştirmek için veriyoruz. iAD reklam sistemimiz de ilgili reklamların gösterilmesinde konum bilgilerinden faydalanıyor ancak konum bilgileri, kullanıcının kendi isteği doğrultusunda izin verilmediği sürece, 3.parti uygulamalarla ya da reklamlarla paylaşılmıyor.
  • Apple, kişisel bilgilerin güvenliğinin ve gizliliğinin önemli olduğuna inanıyor mu ?
    • Kesinlikle inanıyoruz. Örneğin; iPhone, kullanıcının konum bilgilerinden faydalanmak isteyen her uygulamada kullanıcının iznine başvuruyor. Apple, kişisel bilgilerin güvenliğini ve gizliliğini güçlendirmek için bu alandaki liderlerden biri olmaya devam edecektir.
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mk2kill 8 yıl en beğenilen
apple suc ustu yakalandı .
anahtar sorular
1)Phone'um niçin konum bilgilerimi kaydediyor.
cevap : Biz sizin iphone un pozisyonunu degil sizin yakınından gectiginiz wifi ve baz istasyonlarını kaydediyoruz.
Ee ne farkı var? bu sana benim hangi guzargah uzerinde ne zaman ,kac kere , ne hızla, hangi sıklıkla gidip geldigim bilgisini veriyormu vermiyormu?
2)Bu veritabanı iPhone'da depolanıyor mu ?
cevap:Itunes yedegini alıyor ve bu yedek sis istemezseniz şifrelenmemiş oluyor.
3)Araştırmacılar iPhone'da neredeyse 1 yıllık konum bilgilerinin saklandığını tespit ettiler. iPhone'um mevcut konumumu belirlemek için neden bu kadar bilgiye ihtiyaç duyuyor ?
cevap: Pardon hayvanlıgın dozunu kacırmısız. Geriye donuk saklama suresını 1 haftaya indirecegiz.
Apple urunlerini cok seviyorum ama apple in bu koseye sıkısınca yaptıgı kıvırmalara da gıcık oluyorum.
apple suc ustu yakalandı .anahtar sorular1)Phone'um niçin konum bilgilerimi kaydediyor.cevap : Biz sizin iphone un pozisyonunu degil sizin yakının...
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DH Misafiri 8 yıl
Yazılanlara saygı duymakla beraber söylenen ne olursa olsun arkadaşlar adamlar her türlü izliyor. iphone veya ipad 1 2 bu tip makineler güncelleme yöntemleriyle sürekli izleniyor. Adamların yatırımları zaten bun için. Ayrıca kullandığınız uygulamaların bne durumda olduklarını bile tespit ederler. Bu bukadar açık. Mesele izlenmede değil. Kişisel analiz ve diğerleriyle bu bilgileri milyon dolarlarlara pazarlıyorlar. Bu kadar basit.
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jvcjvc 8 yıl
Apple in kullanici verilerini bir yerde depoladigini ve kasti olarak topladigina eminim. Ancak bunu yapmayan bir sirket de aklima gelmiyor nedense.

Arkadaslar: takip edilmek istemiyorsaniz ilk basta telefon kullanmayi birakmaniz lazim. Sonra da butun kredi kartlarinizi iptal etmeniz lazim. Vs vs.

Yaptiginiz alisverislerden kredi karti sirketleri yasam profilimizi cikariyor ve bunu satiyor. Super marketler yaptigimiz alisverislerin listesini tutuyor Gsm sirketleri numaramizi baskalarina veriyor, kredi karti sirketleri supermarketler isimlerimizi pazarliyor. Say say bitmez. Big brother bizi her yerde her sartta iletisim kurabildigimizden beri izliyor.
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Normandia_06 8 yıl
yahu ne kadar paranoyaksınız sizin yerinizi konumunuzu kim ne yapsın işsiz güçsüz avare insanı kim ne yapsın :)) zaten bir süre sonra takip etmez sizi merak etmeyin :)))))
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darkaura 8 yıl

ferhatonair

yahu ne kadar paranoyaksınız sizin yerinizi konumunuzu kim ne yapsın işsiz güçsüz avare insanı kim ne yapsın :)) zaten bir süre sonra takip etmez sizi merak etmeyin :)))))


sorun tek vatandasin takip edilmesi degil. butun bir toplumun takip edilebilmesi.
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darkaura 8 yıl
internet, sinirsiz iletisim imkanlari su an icin dunyaki demokrasiyi ve ozgurlugu artiriyor olsada uzun vadede digital teknolojinin George Orwell'in 1984 romanindaki gibi bir gelecek yaratmasi hicde ihtimal disi degil. bugun bile herkezin tek tek nezaman nerde bulundugu, politik egilimleri ve aliskanliklari hepsi kolayca takip edilip kaydedilebiliyor.
simdiden her yer kameralarla donatilmis vaziyette. yakin gelecekde bilgisayarlar goruntuyu isleyip kimin ne eylem yaptigini analiz edebilcek kapasiteye ulastiginda ne olacak peki.
digital teknoloji cok az bir is gucuyle butun toplumun takibini ve denetimini mumkun kiliyor. ki tum totoliter despot rejimlerim ortak noktasi kendi vatandaslarini her yerde denetleyip takip etmeleridir. bence echelon gibi sistemlerle bunun cok kolay bir hale gelmesi buyuk tehlike.
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Miasmus 8 yıl
oRHaN07
Sanki sizi takip etse nolacak.. işi gücü yok siz nerdesiniz diye bakacak apple..

walla seni bilmem ama ben çok önemli bir insanım o yüzden beni takip etmesi sorun olacağı için telefonumu değiştirdim bu haberden sonra.
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whtswrongidiot 8 yıl

Miasmus

oRHaN07

Sanki sizi takip etse nolacak.. işi gücü yok siz nerdesiniz diye bakacak apple..




walla seni bilmem ama ben çok önemli bir insanım o yüzden beni takip etmesi sorun olacağı için telefonumu değiştirdim bu haberden sonra.




ciddi misin
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drony 8 yıl

Miasmus

oRHaN07

Sanki sizi takip etse nolacak.. işi gücü yok siz nerdesiniz diye bakacak apple..




walla seni bilmem ama ben çok önemli bir insanım o yüzden beni takip etmesi sorun olacağı için telefonumu değiştirdim bu haberden sonra.

fırlatma kodlarını değiştirmeyi unutma. riske girmeye değmez.
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4w3e 8 yıl
oRHaN07
Sanki sizi takip etse nolacak.. işi gücü yok siz nerdesiniz diye bakacak apple..

he ya nolcak
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Miasmus 8 yıl
st.gsmarena.com/...
bir amerikan vatandaşının haritası, koyu yerler en çok vakit harcadığı yerler.
Big Brother watching all over us.
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oRHaN07 8 yıl
Sanki sizi takip etse nolacak.. işi gücü yok siz nerdesiniz diye bakacak apple..
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beyinsis 8 yıl

Shady

...iPhone, konum bilgilerinizi kaydetmiyor. Daha doğrusu iPhone, talep edildiğinde en hızlı ve doğru şekilde konum bilgisini sağlayabilmek amacıyla Wi-Fi noktalarının ya da çevrenizdeki, bazen sizden yüzlerce metre uzaktaki, baz istasyonlarının veri tabanını saklıyor. Bir telefonun konumunu GPS uydusu aracılığıyla tespit etmek, bazen dakikaları alabilir. iPhone, Wi-Fi noktalarını ve baz istasyonlarından faydalanarak bu süreyi saniyelere indirerek GPS uydularıyla daha hızlı iletişim kurulmasını ve bazen GPS uydusuyla bağlantı kurulmadığında, örneğin kapalı ortamda bulunulması halinde, Wi-Fi noktası ya da baz istasyonlarının nirengi ile konum tespitini sağlıyor. Bu hesaplar iPhone üzerinden, Apple'a anonim ve şifreli formda gönderilen kalabalık Wi-Fi noktalarının ve baz istasyonlarının veri tabanı kullanılarak o an gerçekleştiriliyor...


Bence harika birşey yapmışlar. Gerçekten de benim nokia 5800 iphone'a göre çok daha yavaş buluyor konumunu. demek sebebi buymuş. bunun için çok uğraşmışlardır eminim. hizmet diye buna denir işte.
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sdbz 8 yıl
Apple, (çok afedersiniz) pisliğini bile pazara sürse bir kaç yüz dolardan başlayan fiyata kapışılacağını bildiği, kullanıcıların bu kadar güvenini sağlayan bir firma olarak ben ne istersem yaparım rolünü oynamaya başladı ve arkası fazlasıyla gelecektir.
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whtswrongidiot 8 yıl
wifi diye bise olmasaydi nasil cevap vericekti apple bu sorulara acaba
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