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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple'dan 2012 MacBook Air sahiplerine kritik uyarı: Veri kaybıyla karşılaşabilirsiniz

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Shady
Haber Editörü
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Apple'dan 2012 MacBook Air sahiplerine kritik uyarı: Veri kaybıyla karşılaşabilirsiniz
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Teknoloji dünyasının önemli isimlerinden Apple, 2012 model MacBook Air'ların flash depolama birimlerinde kötü sonuçlar doğurabilecek sorun tespit ettiğini açıkladı.

Apple'dan "kritik" uyarısıyla yapılan açıklamaya göre Haziran 2012-Haziran 2013 arasında satılan bazı 2012 çıkışlı MacBook Air'ların flash depolama birimlerinde tespit edilen sorun kullanıcının veri kaybına sebep olabilecek kadar ciddi. Apple, sorundan çok az sayıda MacBook Air'ın etkilendiğini belirtmekle beraber, bu sorunun giderilmediği modellerde ücretsiz olarak flash depolama birimlerinin sürücülerini garanti kapsamında değiştirecek.

Eğer 2012 model MacBook Air kullanıcısıysanız yapmanız gereken tek şey Mac App Store ya da Apple'ın destek sayfasında yer alan " MacBook Air Flash Storage Firmware Update 1.1"'i bilgisayarınıza yüklemek. Yayınlanan bu donanım güncellemesi öncelikle flash depolama biriminde veri kaybına sebep olabilen sorunun varlığını test ediyor ve eğer sorunla karşılaşırsa sorunu çözmek için yeni donanım yazılımını yüklüyor. Ancak eğer sürücünün donanım yazılımı güncellenmezse bu depolama biriminde sorunun var olduğu ve giderilmediği anlamına geliyor.  Zaten bu durumun gerçekleşmesi halinde otomatik olarak "MacBook Air Flash Depolama Sürücüsü Yenileme Programı" sitesine yönlendiriliyorsunuz. Bundan sonrasında ise devreye Apple ve Apple Yetkili Servisleri girerek, sorunlu sürücüyü  garanti kapsamında değiştiriyor.

Aşağıdaki bağlantılardan gerek donanım güncellemesine gerekse de MacBook Air Flash Depolama Sürücüsü Yenileme Programı için hazırlanan siteye ulaşabilirsiniz:

MacBook Air Flash Storage Firmware Update 1.1

MacBook Air Flash Depolama Sürücüsü Yenileme Programı


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darkbluestaz 6 yıl en beğenilen
Air kullandiktan sonra diger laptoplar cok dandik inaninki. Retina olmayan ekrani bile diger laptoplardan kat kat iyi gercekten
1 Yanıt Yanıtla +8
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carpediemsral 6 yıl
sorun her firmanın ürününde olur. önemli olan firmanın sorunu kendi hatası olarak kabul edip gerekeni yapmakta. firma gerekeni yapmadığı biz kullanıcılar sorunu hakem heyetinde yada tüketici mahkemesinde çözüyoruz. her türlü çözülüyor sorun tabiki ama yinede mahkeme aracılığı ile çözmemek daha iyi biz kullanıcı için. ayrıca otomotiv firmaları bu konuda daha özenli kronik bir sorun hatalı bir parça olduğunda büyük miktarlarda zarar etmelerine rağmen marka değeri için hatalı parçayı değiştiriyorlar ama elektronikte kolay kolay göremiyoruz bunu
sorun her firmanın ürününde olur. önemli olan firmanın sorunu kendi hatası olarak kabul edip gerekeni yapmakta. firma gerekeni yapmadığı biz kullanıcılar sorun...
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1 Avatar
OverClocK1ng 6 yıl
carpediemsral
sorun her firmanın ürününde olur. önemli olan firmanın sorunu kendi hatası olarak kabul edip gerekeni yapmakta.

Normali o da. Bu Apple..
Apple genelde hatasını kabul etmeyip suçu müşterilerinin üzerine attığı için durum farklı.
Çıkıp: "Biz hata yapmışız" demek yerine
•Elinizi siper edin
•Siz tutmayı bilmiyorsunuz
•Telefon arka cebe konur mu hiç
vs. gibi salak salak espriler yapmasalar sıkıntı olmayacak, biz de gülmeyeceğiz...
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theyapici 6 yıl
ya mac air book yada ipad aalcağım nasip hasngisi olacak bakalım
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darkbluestaz 6 yıl en beğenilen
Air kullandiktan sonra diger laptoplar cok dandik inaninki. Retina olmayan ekrani bile diger laptoplardan kat kat iyi gercekten
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san_jose 6 yıl
o değilde şimdi yükledim ve bu mac in güncellemeye ihtiyacı yok dedi...

sanırım bi sorun yok benim mac te..
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furky86 6 yıl
Kontrol ettim bendekinde sorun yok, haber için teşekkürler, illa ki faydalanan olacaktır...

Appleı bu hareketinden dolayı eleştirmek gerçekten yanlış olur, büyüklük budur bence
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ВAВA 6 yıl
Apple'da sapıttı.
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The Holy Alpaca 6 yıl
Benzer bir sorun Samsung, ASUS veya Apple'ın rakibi olan herhangi bir markada olsaydı adım gibi eminim yerden yere vurulurdu şu haberde ama söz konusu Apple olunca çok kolay çözülüyor, çok az model etkileniyor vs.
1 Yanıt Yanıtla +1
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fm.karahan 6 yıl The Holy Alpaca
ozgurunal1
Benzer bir sorun Samsung, ASUS veya Apple'ın rakibi olan herhangi bir markada olsaydı adım gibi eminim yerden yere vurulurdu şu haberde ama söz konusu Apple olunca çok kolay çözülüyor, çok az model etkileniyor vs.

Toyota fren pedalı bozuk diyip arabaları toplattığında kimse birsey demediyse buna da demezler
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carpediemsral 6 yıl
sorun her firmanın ürününde olur. önemli olan firmanın sorunu kendi hatası olarak kabul edip gerekeni yapmakta. firma gerekeni yapmadığı biz kullanıcılar sorunu hakem heyetinde yada tüketici mahkemesinde çözüyoruz. her türlü çözülüyor sorun tabiki ama yinede mahkeme aracılığı ile çözmemek daha iyi biz kullanıcı için. ayrıca otomotiv firmaları bu konuda daha özenli kronik bir sorun hatalı bir parça olduğunda büyük miktarlarda zarar etmelerine rağmen marka değeri için hatalı parçayı değiştiriyorlar ama elektronikte kolay kolay göremiyoruz bunu
Yanıtla +6
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WB 6 yıl
Hep almak istemisimdir ama saglam grafik islemcisi olmadigi icin bekletiyorum, bakalim yeni pro da neler olacak..
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Zordion 6 yıl WB
Yenileri HD5000 ile geliyor zaten, bu tip bir cihazda olabilecek neredeyse en yuksek duzey kart. Harici kart takmak yer ve sogutma acisindan zor.
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