Apple'dan 2012 MacBook Air sahiplerine kritik uyarı: Veri kaybıyla karşılaşabilirsiniz

Teknoloji dünyasının önemli isimlerinden Apple, 2012 model MacBook Air'ların flash depolama birimlerinde kötü sonuçlar doğurabilecek sorun tespit ettiğini açıkladı.

Apple'dan "kritik" uyarısıyla yapılan açıklamaya göre Haziran 2012-Haziran 2013 arasında satılan bazı 2012 çıkışlı MacBook Air'ların flash depolama birimlerinde tespit edilen sorun kullanıcının veri kaybına sebep olabilecek kadar ciddi. Apple, sorundan çok az sayıda MacBook Air'ın etkilendiğini belirtmekle beraber, bu sorunun giderilmediği modellerde ücretsiz olarak flash depolama birimlerinin sürücülerini garanti kapsamında değiştirecek.

Eğer 2012 model MacBook Air kullanıcısıysanız yapmanız gereken tek şey Mac App Store ya da Apple'ın destek sayfasında yer alan " MacBook Air Flash Storage Firmware Update 1.1"'i bilgisayarınıza yüklemek. Yayınlanan bu donanım güncellemesi öncelikle flash depolama biriminde veri kaybına sebep olabilen sorunun varlığını test ediyor ve eğer sorunla karşılaşırsa sorunu çözmek için yeni donanım yazılımını yüklüyor. Ancak eğer sürücünün donanım yazılımı güncellenmezse bu depolama biriminde sorunun var olduğu ve giderilmediği anlamına geliyor. Zaten bu durumun gerçekleşmesi halinde otomatik olarak "MacBook Air Flash Depolama Sürücüsü Yenileme Programı" sitesine yönlendiriliyorsunuz. Bundan sonrasında ise devreye Apple ve Apple Yetkili Servisleri girerek, sorunlu sürücüyü garanti kapsamında değiştiriyor.

Aşağıdaki bağlantılardan gerek donanım güncellemesine gerekse de MacBook Air Flash Depolama Sürücüsü Yenileme Programı için hazırlanan siteye ulaşabilirsiniz:

MacBook Air Flash Storage Firmware Update 1.1

MacBook Air Flash Depolama Sürücüsü Yenileme Programı