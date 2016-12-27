Apple'dan 5 inç ekranlı dikey çift kameralı iPhone modeli geliyor

Apple'ın gelecek yıl iPhone'un 10. yıl dönümünü kutlayacak olması nedeniyle cihazı tamamen yenilemesi bekleniyor. Yayınlanan yeni bir rapora göre şirket bunu 5 inç ekranı olan bir modelle hayata geçirmek istiyor.

Japon sitesi Macotakara kaynaklı habere göre, Tayvanlı bir tedarikçi Apple'ın dikey çift kamera sistemine sahip 5 inçlik bir model çıkarmayı planladığını iddia ediyor. Bildiğiniz üzere şu an piyasada olan iPhone 7 Plus yatay bir çift kamera dizilimine sahip. Aynı kaynak bu modelde başka değişiklik yapılmayacağını ve diğer tüm özelliklerin iPhone 7s ve iPhone 7s Plus'la aynı olacağını söylüyor. Bu da Apple'ın temel amacının dikey çift kamera sistemiyle yeni bir ebat sunmak olduğu anlamına geliyor.

Neden 5 inçlik bir iPhone modeli?

Kafalardaki en büyük soru işareti ise şirketin ne amaçla bunu yapmayı planladığı. Her şeyden önce, dikey tasarım 5 inç ekran nedeniyle planlanan bir hamle olarak değerlendiriliyor. Çünkü çift kameranın dikey konumlandırılması Apple'a iç kısımda daha fazla alan sağlayacak. Bu özellik şu anda sadece iPhone 7 Plus'da yer alıyor, dolayısıyla Apple daha küçük bir iPhone'a çift kamera modülünü sığdırmak için iç yapıyı yeniden ele almak zorunda.

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5 inç ekranlı iPhone'a gelince, Apple, potansiyel müşterilere 4.7 ve 5.5 inçlik mevcut seçenekler arasında seçim yapma şansı sunuyor. Bu noktada, Apple'ın böyle bir seçeneği yok ve birçok 5 inçlik telefon müşterisi için Android telefonlar cazip hale gelmiş durumda. Bu yeni raporun ne kadarının doğru olduğunu ancak gelecek yılın sonbaharında öğrenebileceğiz. Zira Apple'ın tipik sürüm döngüsüne göre 2017 model iPhone, Eylül ayında piyasada olacak.

http://www.macotakara.jp/blog/rumor/entry-31529.html