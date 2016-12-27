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Apple'dan 5 inç ekranlı dikey çift kameralı iPhone modeli geliyor

Tayvan merkezli tedarikçilere göre Apple 2017 yılında 5 inç ekran boyutuna sahip ve dikey konumlandırılmış çift kamera teknolojisi sunan bir iPhone modeli çıkaracak.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
23,5b
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32
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Apple'ın gelecek yıl iPhone'un 10. yıl dönümünü kutlayacak olması nedeniyle cihazı tamamen yenilemesi bekleniyor. Yayınlanan yeni bir rapora göre şirket bunu 5 inç ekranı olan bir modelle hayata geçirmek istiyor.
Japon sitesi Macotakara kaynaklı habere göre, Tayvanlı bir tedarikçi Apple'ın dikey çift kamera sistemine sahip 5 inçlik bir model çıkarmayı planladığını iddia ediyor. Bildiğiniz üzere şu an piyasada olan iPhone 7 Plus yatay bir çift kamera dizilimine sahip. Aynı kaynak bu modelde başka değişiklik yapılmayacağını ve diğer tüm özelliklerin iPhone 7s ve iPhone 7s Plus'la aynı olacağını söylüyor. Bu da Apple'ın temel amacının dikey çift kamera sistemiyle yeni bir ebat sunmak olduğu anlamına geliyor.

Neden 5 inçlik bir iPhone modeli?

Kafalardaki en büyük soru işareti ise şirketin ne amaçla bunu yapmayı planladığı. Her şeyden önce, dikey tasarım 5 inç ekran nedeniyle planlanan bir hamle olarak değerlendiriliyor. Çünkü çift kameranın dikey konumlandırılması Apple'a iç kısımda daha fazla alan sağlayacak. Bu özellik şu anda sadece iPhone 7 Plus'da yer alıyor, dolayısıyla Apple daha küçük bir iPhone'a çift kamera modülünü sığdırmak için iç yapıyı yeniden ele almak zorunda.
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5 inç ekranlı iPhone'a gelince, Apple, potansiyel müşterilere 4.7 ve 5.5 inçlik mevcut seçenekler arasında seçim yapma şansı sunuyor. Bu noktada, Apple'ın böyle bir seçeneği yok ve birçok 5 inçlik telefon müşterisi için Android telefonlar cazip hale gelmiş durumda. Bu yeni raporun ne kadarının doğru olduğunu ancak gelecek yılın sonbaharında öğrenebileceğiz. Zira Apple'ın tipik sürüm döngüsüne göre 2017 model iPhone, Eylül ayında piyasada olacak.

http://www.macotakara.jp/blog/rumor/entry-31529.html Yorum Yaz
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Biggest Star 2 yıl en beğenilen
İlk iphone = 3.5" ekran ile çıkar.
"İşte ideal ekran boyutu. Altın oran vs..."
iphone 5 = 4" ekran
"16/9 geniş ekranı yeniden keşfetti"
iphone 6 = 4.7" ve 5.5" ekran
"İşte büyük ekranın gücü. Artık hiçbir eksiği kalmadı."
iphone ?? = 5" ekran
" 4.7" ekrandan çok daha iyi. Tasarım olarak çığır açmışlar."
İlk iphone = 3.5" ekran ile çıkar."İşte ideal ekran boyutu. Altın oran vs..."iphone 5 = 4" ekran"16/9 geniş ekranı yeniden keşfetti"iphone 6 ...
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zero fear 2 yıl
Apple'ın yenilik anlayışı kameraların yerini değiştirmek.
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Barni Moloztaş 2 yıl
Git gide çirkinleşiyor
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TechTR 2 yıl
Telefon dik iken yan çevirmeyelim diye kamerayı dik konumlandırmışlar. Bravo!
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atisaca283 2 yıl
Hiç uzatmayın ekran kasa oranını söyleyin ve gidin üzerine elma koyup bildiğin 13.5 luk tuğlayı satsalar millet yine mağaza önünde çadır kurar
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veleciraptor 2 yıl
Ben Mi4 tasarımına sahip yeni seri bekliyorum hala. 5" ele avuca rahtça sığan bir telefondu. Mi5'i görünce nedense ısınamadım
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aycibin 2 yıl
5" saçma büyük.iphone6s/7 tercih edenler rahat kullanım için alıyor neden 5.1"lik telefonlara yönelsinler? iphone7 şu an da piyasanın en ufak amiral gemilerinden.çerçeveyi ufaltabilir belki ama ekranı büyüktmek gereksiz.büyük isteyen 5.5" alsın.
şahsen sony z5c kullanıyorum.sony compact diye bir telefon üretmese android sevememe rağmen ideal boyut nedeniyle iphone6s kullanıyor olacaktım.5"in altında telefonların yaygınlaşmasına ihtiyacımız var,azalmasına değil.
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alp0007 2 yıl
iPhone 7 alanlar bu duruma ne der acaba?
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volkan_kolay 2 yıl
Lansman günü gelecek iğrenç gömleği ve pantolonu ile birisi çıkacak sahneye ve işte karşınızda 5" iPhone diyecek, işte yeni devrimimiz diyecek 4.7 ve 5.5 inç arasında kararsız kalanlar için sizi düşündük yaptık diyecek. Bu eşsiz inovasyon karşısından salon gözyaşları içinde alkış tutacak ama başka bir değişiklik olmayacak sadece 5" olacak ve daha pahalı olacak.
İşte biz buna WAOOWW diyoruz diyecekler..
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Captain_Ivy 2 yıl
O değil de kulaklık girişini merak ediyorum ben..
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Lord Melkor 2 yıl
Anti Apple kitlesi şahane. Onlar sayesinde en fazla tıklamayı Apple haberleri alıyor. İlginçtir nefret ediyorlar ama her haberine de istisnasız dalıyorlar.
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L.o.T.u.S 2 yıl
patlamasın yeter
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Adiyamanmp3 2 yıl
Şahtı, şahmaran olmuş.
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