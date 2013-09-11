Apple'dan 5 yeni aksesuar: iPhone 5C/5S Kılıf, Docklar ve Lightning Kablo

Apple, iPhone 5C ve 5S ile birlikte 5 yeni aksesuarını tüketicilerin beğenisine sundu.

iPhone 5C için satışa sunulan silikon kılıf, tıpkı 5C gibi siyah, beyaz, mavi, yeşil, sarı ve pembe olmak üzere 6 farklı renk alternatifine sahip. Apple logosunun da yer aldığı kılıfın arka tarafında 7x5 adet delik bulunuyor. Bu delikler iPhone 5C’nin kasasını direk olarak görülmesini sağladığı için iPhone 5C’yi farklı renkte bir kılıfla kombinlemek mümkün. iPhone 5C ile birlikte satışa sunulacak kılıfın satış fiyatı ise 29 dolar olarak belirlenmiş.

iPhone 5S için hazırlanan kılıf ise iPhone 5C’nin kılıfına kıyasla daha dikkat çekici görünüyor. Smart Cover’larda görmeye alıştığımız anilin derisinden yapılan kılıfın içi telefonu kasasını çizilmeye karşı korumak için mikrofiber ile kaplanmış. Arka tarafında hafifçe işlenmiş Apple logosunun da yer aldığı kılıf, telefonun mm seviyesinde pah kırılmış kenarlarını koruma altına aldığı gibi güç tuşunu ve ses seviyesi ayar tuşunu da tamamen kapatıyor. Bej, siyah, sarı, mavi ve (PRODUCT) RED olmak üzere 5 farklı renk alternatifi bulunan kılıfın satış fiyatı ise 39 dolar olarak belirlenmiş.

Apple, bu iki kılıfın yanı sıra telefonlarla uyumlu olan yeni dock ünitelerini de satışa sundu. Lightning arayüzüyle uyumlu olan docklar, 29 dolarlık etiketiyle 12 eylülden itibaren raflardaki yerini alıyor. Apple’ın satışa sunduğu son aksesuar olan 2 metrelik Lightning-USB kablosu da tıpkı docklar gibi 12 eylülden itibaren 29 dolardan satışa sunulacak.