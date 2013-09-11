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Apple'dan 5 yeni aksesuar: iPhone 5C/5S Kılıf, Docklar ve Lightning Kablo

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
3,1b
1
58
iPhone
Shady
Haber Editörü
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Apple'dan 5 yeni aksesuar: iPhone 5C/5S Kılıf, Docklar ve Lightning Kablo
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Apple, iPhone 5C ve 5S ile birlikte 5 yeni aksesuarını tüketicilerin beğenisine sundu.

iPhone 5C için satışa sunulan silikon kılıf,  tıpkı 5C gibi siyah, beyaz, mavi, yeşil, sarı ve pembe olmak üzere 6 farklı renk alternatifine sahip. Apple logosunun da yer aldığı kılıfın arka tarafında 7x5 adet delik bulunuyor. Bu delikler iPhone 5C’nin kasasını direk olarak görülmesini sağladığı için iPhone 5C’yi farklı renkte bir kılıfla kombinlemek mümkün. iPhone 5C ile birlikte satışa sunulacak kılıfın satış fiyatı ise 29 dolar olarak belirlenmiş.

Apple'dan 5 yeni aksesuar: iPhone 5C/5S Kılıf, Docklar ve Lightning Kablo
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iPhone 5S için hazırlanan kılıf ise iPhone 5C’nin kılıfına kıyasla daha dikkat çekici görünüyor. Smart Cover’larda görmeye alıştığımız anilin derisinden yapılan kılıfın içi telefonu kasasını çizilmeye karşı korumak için mikrofiber ile kaplanmış. Arka tarafında hafifçe işlenmiş Apple logosunun da yer aldığı kılıf, telefonun mm seviyesinde pah kırılmış kenarlarını koruma altına aldığı gibi güç tuşunu ve ses seviyesi ayar tuşunu da tamamen kapatıyor. Bej, siyah, sarı, mavi ve (PRODUCT) RED olmak üzere 5 farklı renk alternatifi bulunan kılıfın satış fiyatı ise 39 dolar olarak belirlenmiş.

Apple, bu iki kılıfın yanı sıra telefonlarla uyumlu olan yeni dock ünitelerini de satışa sundu. Lightning arayüzüyle uyumlu olan docklar, 29 dolarlık etiketiyle 12 eylülden itibaren raflardaki yerini alıyor. Apple’ın satışa sunduğu son aksesuar olan 2 metrelik Lightning-USB kablosu da tıpkı docklar gibi 12 eylülden itibaren 29 dolardan satışa sunulacak.

Apple'dan 5 yeni aksesuar: iPhone 5C/5S Kılıf, Docklar ve Lightning Kablo
Apple'dan 5 yeni aksesuar: iPhone 5C/5S Kılıf, Docklar ve Lightning Kablo

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trsinapsis 6 yıl en beğenilen
Delikli kılıf çok saçma olmuş.
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Fenomenon 6 yıl
39 dolara kılıf mı olur lan. o fiyata nokia telefon satıyor !!!
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Peregrino 6 yıl
5C nin kilifi berbat.
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bellair 6 yıl
5c kılıf olmamış
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number352 6 yıl
5C için yapılan kılıf apple a yakışmamış
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iboocum 6 yıl
ne saçma ya apple maliyeti düşürecem diye kılıfın yarısını delmiş
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iLsrt 6 yıl
Midem bulandı :D
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inexo 6 yıl
5c yi al kılıfı tak al sana iphone 5
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Tukrok 6 yıl
5C zaten 5'in kılıflı hali değil mi?
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VlknFX 6 yıl
veteriner69
VlknFX39 dolar fazla değil 5s kılıfları için ben s4 orjinal kılıfını almıştım 74 liraydı gayet 39 dolar deri bir kılıf için güzel ki s4 ün kılıfı çok güzelde değil yani
Amerika fiyatı 39 $, ne anlatıyorsun sen?

çok sağol ya aydınlattın beni aksesuarların nekadar oldugundan haberin yok sanırım türkiyedeki fiyatları zaten çok uçuk fark yok bunlar cihaz değil aksesuar avm deki apple mağazalarına gitmediğin belli s4 kullanıyorum ama bundan önce apple kullanıyordum boyumun ölçüsünü aldım androidden şimdi geri dönücem ios7 ve 5s 'ime :)
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Vipracing 6 yıl
O tasarım faciası delikli kılıf ın markası Apple olmasa da X bir marka olsa satışları %99.9 düşer
İşporta tezgahta bile daha hoşları mevcut.
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Batuaydin 6 yıl
Delikli kılıf telefonun aşırı ısınmaması için yapılmış olabilir. Saçma demeden önce bi akıl yürütün.
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gduman 6 yıl Batuaydin
Batuaydin
Delikli kılıf telefonun aşırı ısınmaması için yapılmış olabilir. Saçma demeden önce bi akıl yürütün.

Hee ya delikleri oldugu icin pufur pufur esiyormus zaten :)
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veteriner69 6 yıl
VlknFX
39 dolar fazla değil 5s kılıfları için ben s4 orjinal kılıfını almıştım 74 liraydı gayet 39 dolar deri bir kılıf için güzel ki s4 ün kılıfı çok güzelde değil yani

Amerika fiyatı 39 $, ne anlatıyorsun sen?
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sportakal 6 yıl veteriner69
burda olsun 90 lira ÖTV mi var kılıfta, Amerikayla Türkiye fiyatı çok farketmez, asıl sen ne anlatıyosun?
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VlknFX 6 yıl
39 dolar fazla değil 5s kılıfları için ben s4 orjinal kılıfını almıştım 74 liraydı gayet 39 dolar deri bir kılıf için güzel ki s4 ün kılıfı çok güzelde değil yani
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*Efe Berk* 6 yıl
iPhone 5C kılıfındaki delikler çok kötü olmuş, ya deliksiz yap ya da tamamını delikli yap (tercihen deliksiz).iPhone 5S kılıfları ise fena görünmüyor, dock işi oldukça iyi olmuş
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number352 6 yıl
5c ile iPhone 5'in donanım özellikleri aynı mı? 5C nin daha mı düşük
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GokhanMaths 6 yıl number352
number352
5c ile iPhone 5'in donanım özellikleri aynı mı? 5C nin daha mı düşük

Donanım özellikleri birebir aynı
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