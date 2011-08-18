Apple'dan Google-MM ilişkisine ilk yorum; "12.5 milyar dolar çok para."

Google'ın Motorola Mobility'yi 12,5 milyar dolara satın alacağını duyurmasının yankıları sürüyor. Android'li üreticilerden gelen ilk yorumlardan sonra, Google ve Android'in en büyük rakibi konumunda olan Apple'dan da konuyla ilgili ilk yorum firmanın mali işlerden sorumlu üst düzey yöneticisi Peter Oppenheimer'dan geldi.
Gleacher & Company isimli yatırım firmasında geçtiğimiz günlerde konferansa katılan Peter Oppenheimer, Google'ın Motorola Mobility'yi satın alacak olmasıyla ilgili olan soruya, iddiaya göre, "12.5 milyar dolar çok para." şeklinde cevap vererek konuyla ilgili temel görüşünü dile getirdi.
Oppenheimer, Google-Motorola Mobility birlikteliği için sözlerini "Apple, yarışa, rekabete sonuna kadar inanıyor; fakat firmalar, diğerlerinin fikirlerini kullanmaktansa kendi teknolojilerini geliştirmeli." diyerek sürdürürken; gerektiği sürece Apple'ın fikri haklarını şiddetle savunmaya devam edeceğini yineledi.
Google'ın tarihine baktığımızda da 12.5 milyar dolarlık satın alımın, firmanın gerçekleştirdiği en masraflı satın alım olduğu görülüyor. Google'ın yakın zamanda gerçekleştirdiği en büyük alım DoubleClick'i 2008 yılında 3.1 milyar dolara satın alması iken; internetin vazgeçilmezi haline gelen Youtube ise 2006 yılında 1.65 milyara satın alınmıştı.
76 milyar dolarlık liditesi ile Amerika Birleşik Devletleri'ni geride bırakmayı başarmış olmasına rağmen Apple'ın ise yaptığı satın alımların 1 milyar doların altında olduğu görülüyor. Cupertinolu, Steve Jobs'un geri dönmesini ve şu andaki OS X'in temellerine sahip olmalarını sağlayan NeXT'in satın alımını 404 milyon dolara tamamlamış; kendi işlemcilerinin tasarımı için yarı iletken firması P.A. Semi'yi 278 milyon dolara, iAD için ise Quattro Wireless'ı 275 milyon dolara satın almıştı.
1996 yılında Apple'da çalışmaya başlayan Peter Oppenheimer, hiyerarşik düzende Steve Jobs'un altında Mali İşlerden Sorumlu Üst Düzey Yöneticisi görevini yürütüyor.
<a href="http://www.appleinsider.com/articles/11/08/17/apple_exec_says_google_spent_a_lot_of_money_on_motorola.html">AppleInsider</a> Yorum Yaz Paylaş Tweetle
ucuza alıp pahalıya satıyoruz diyor ;)
yalnız nexus üretse nee üretmese ne ,eskiden satmasa üretmezdi şimdi satmazsa elinde patlar o kadar yatırım mecburen sattıracak yazılım uzmanı donanımla uğraşacak ,başına iş almış olmasın ya apple gibi yazılımı donanım uyumu olacak yada hüsran.
Apple'ın bu davaya müdahil olduğu tamamen uydurma.
Davanın Avrupa ayağını Avrupa Birliği'nin ilgili komisyonları götürdü. Davacı olanlar arasında Apple hariç herkes var:
Opera
Mozilla
IBM
Red Hat
Sun Microsystems
Ayrıca dava konusu olarak "Windowsla tekel olma" suçlaması yapıldığını söylemişsiniz, bu da yanlış. Doğrusu İE'nin Windows'a entegre edilmesi. Bu nedenle Microsoft suçlu bulunup windows'a "tarayıcı seçim ekranı" koymasına karar verildi.
kaynak: chip.com.tr/...
ne olur bi tarafınızdan uydurmayın.
Dostum ben yabancı kaynakta okumuştum.araştırınca dogru olmadıgını anladım ve yazıyı sildim. Sen doğrusunu bulmussun bı tarafların şişmiştir artık okey.....
kafanmı güzel adam iphone fiyatı hakkında yorum yapmış ki bu amerikada birçok kez eleştirilmiş (dane cook -- simpsons mypods and boomstick sdaha niceleri ) markaya tapar hale gelmişsiniz fiyatı hakkında eleştiri yapan cahil sizin için şahsi fikrim beş para etmez .ok gibi marka apple
Yine kendi kaynagini dogru gibi yazan insanlar turemis burada.
1- Tekel davasini Apple acmadi Mocrosoft'a, Netscape acti.
2- 3-4 sene once degil, 10 sene once acti.
Apple'in Microsoft a acilan tekel davasiyla uzak yakin alakasi yok.
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