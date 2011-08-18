Apple'dan Google-MM ilişkisine ilk yorum; "12.5 milyar dolar çok para."

Google'ın Motorola Mobility'yi 12,5 milyar dolara satın alacağını duyurmasının yankıları sürüyor. Android'li üreticilerden gelen ilk yorumlardan sonra, Google ve Android'in en büyük rakibi konumunda olan Apple'dan da konuyla ilgili ilk yorum firmanın mali işlerden sorumlu üst düzey yöneticisi Peter Oppenheimer'dan geldi.

Gleacher & Company isimli yatırım firmasında geçtiğimiz günlerde konferansa katılan Peter Oppenheimer, Google'ın Motorola Mobility'yi satın alacak olmasıyla ilgili olan soruya, iddiaya göre, "12.5 milyar dolar çok para." şeklinde cevap vererek konuyla ilgili temel görüşünü dile getirdi.

Oppenheimer, Google-Motorola Mobility birlikteliği için sözlerini "Apple, yarışa, rekabete sonuna kadar inanıyor; fakat firmalar, diğerlerinin fikirlerini kullanmaktansa kendi teknolojilerini geliştirmeli." diyerek sürdürürken; gerektiği sürece Apple'ın fikri haklarını şiddetle savunmaya devam edeceğini yineledi.

Google'ın tarihine baktığımızda da 12.5 milyar dolarlık satın alımın, firmanın gerçekleştirdiği en masraflı satın alım olduğu görülüyor. Google'ın yakın zamanda gerçekleştirdiği en büyük alım DoubleClick'i 2008 yılında 3.1 milyar dolara satın alması iken; internetin vazgeçilmezi haline gelen Youtube ise 2006 yılında 1.65 milyara satın alınmıştı.

76 milyar dolarlık liditesi ile Amerika Birleşik Devletleri'ni geride bırakmayı başarmış olmasına rağmen Apple'ın ise yaptığı satın alımların 1 milyar doların altında olduğu görülüyor. Cupertinolu, Steve Jobs'un geri dönmesini ve şu andaki OS X'in temellerine sahip olmalarını sağlayan NeXT'in satın alımını 404 milyon dolara tamamlamış; kendi işlemcilerinin tasarımı için yarı iletken firması P.A. Semi'yi 278 milyon dolara, iAD için ise Quattro Wireless'ı 275 milyon dolara satın almıştı.

1996 yılında Apple'da çalışmaya başlayan Peter Oppenheimer, hiyerarşik düzende Steve Jobs'un altında Mali İşlerden Sorumlu Üst Düzey Yöneticisi görevini yürütüyor.

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