Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple'dan Google-MM ilişkisine ilk yorum; "12.5 milyar dolar çok para."

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
5,9b
1
50
iPhone
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Google'ın Motorola Mobility'yi 12,5 milyar dolara satın alacağını duyurmasının yankıları sürüyor. Android'li üreticilerden gelen ilk yorumlardan sonra, Google ve Android'in en büyük rakibi konumunda olan Apple'dan da konuyla ilgili ilk yorum firmanın mali işlerden sorumlu üst düzey yöneticisi Peter Oppenheimer'dan geldi.

Gleacher & Company isimli yatırım firmasında geçtiğimiz günlerde konferansa katılan Peter Oppenheimer, Google'ın Motorola Mobility'yi satın alacak olmasıyla ilgili olan soruya, iddiaya göre, "12.5 milyar dolar çok para." şeklinde cevap vererek konuyla ilgili temel görüşünü dile getirdi.

Oppenheimer, Google-Motorola Mobility birlikteliği için sözlerini "Apple, yarışa, rekabete sonuna kadar inanıyor; fakat firmalar, diğerlerinin fikirlerini kullanmaktansa kendi teknolojilerini geliştirmeli." diyerek sürdürürken; gerektiği sürece Apple'ın fikri haklarını şiddetle savunmaya devam edeceğini yineledi.

Google'ın tarihine baktığımızda da 12.5 milyar dolarlık satın alımın, firmanın gerçekleştirdiği en masraflı satın alım olduğu görülüyor. Google'ın yakın zamanda gerçekleştirdiği en büyük alım DoubleClick'i 2008 yılında 3.1 milyar dolara satın alması iken; internetin vazgeçilmezi haline gelen Youtube ise 2006 yılında 1.65 milyara satın alınmıştı.

76 milyar dolarlık liditesi ile Amerika Birleşik Devletleri'ni geride bırakmayı başarmış olmasına rağmen Apple'ın ise yaptığı satın alımların 1 milyar doların altında olduğu görülüyor. Cupertinolu, Steve Jobs'un geri dönmesini ve şu andaki OS X'in temellerine sahip olmalarını sağlayan NeXT'in satın alımını 404 milyon dolara tamamlamış; kendi işlemcilerinin tasarımı için yarı iletken firması P.A. Semi'yi 278 milyon dolara, iAD için ise Quattro Wireless'ı 275 milyon dolara satın almıştı.

1996 yılında Apple'da çalışmaya başlayan Peter Oppenheimer, hiyerarşik düzende Steve Jobs'un altında Mali İşlerden Sorumlu Üst Düzey Yöneticisi görevini yürütüyor.


<a href="http://www.appleinsider.com/articles/11/08/17/apple_exec_says_google_spent_a_lot_of_money_on_motorola.html">AppleInsider</a> Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
azizkguc 8 yıl en beğenilen
iphone4 1700-2000 tl arası, bu da çok para :)
2 Yanıt Yanıtla +41
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
musti198080 8 yıl
…...........
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
mbsahan 7 yıl
azizkguc
iphone4 1700-2000 tl arası, bu da çok para :)

ucuza alıp pahalıya satıyoruz diyor ;)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
teramit 8 yıl
ondorax
anlaşılan google yine büyük oynuyor. sanırım artık nexusları üretmesi için samsung yada htc gibi firmalara ihtiyacı kalmayacak üretimi kendi yapacak

yalnız nexus üretse nee üretmese ne ,eskiden satmasa üretmezdi şimdi satmazsa elinde patlar o kadar yatırım mecburen sattıracak yazılım uzmanı donanımla uğraşacak ,başına iş almış olmasın ya apple gibi yazılımı donanım uyumu olacak yada hüsran.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ondorax 8 yıl
anlaşılan google yine büyük oynuyor. sanırım artık nexusları üretmesi için samsung yada htc gibi firmalara ihtiyacı kalmayacak üretimi kendi yapacak
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
caves 8 yıl
Centauri

srky43 Fazla degil bundan 3-4 sene önce Microsoftu windowsla tekel olmakla suçlayıp mahkeme mahkeme ugrastiran Apple Microsoftun kendi sistemi olan windowsda internet tarayıcısı olarak internet explorer ile gelmesinin rekabete aykiri olduguna kadar götürmüştü işi.... Rekabete bu kadar deger veren Apple ne hikmetse mobil platformda kendisi tekellesdi.astığı astık kestiği kestik bir hal aldi. Neymiş rakabeti onlarda severmiş ama diğer firmalar özgün olup farklı seyler yaparsaymis.... elektronigin ilkeleri belli.... Tüm firmalar uç assagi bes yukarı aynı teknolojiyi kullaniyor. Oldu olacak diğer firmalar mikrofonda koymasın ekranda koymasın..... Patent olayları cok saçma bir noktaya geldi ....bence Orta yol bulunması lazım.... Herkes birbirine zirt pirt dava acar oldu. iphone telefon piyasasinda yokken niye kimse birbirine bu kadar dava açmıyordu????? Burda patent ekuruluskarinada is düşüyor... Tekellesmeye izin vermeyecek formüller bulmaları lazım
Yine kendi kaynagini dogru gibi yazan insanlar turemis burada.1- Tekel davasini Apple acmadi Mocrosofta, Netscape acti.2- 3-4 sene once degil, 10 sene once acti.Applein Microsoft a acilan tekel davasiyla uzak yakin alakasi yok.


Apple'ın bu davaya müdahil olduğu tamamen uydurma.

Davanın Avrupa ayağını Avrupa Birliği'nin ilgili komisyonları götürdü. Davacı olanlar arasında Apple hariç herkes var:

Opera
Mozilla
Google
IBM
Red Hat
Sun Microsystems

Ayrıca dava konusu olarak "Windowsla tekel olma" suçlaması yapıldığını söylemişsiniz, bu da yanlış. Doğrusu İE'nin Windows'a entegre edilmesi. Bu nedenle Microsoft suçlu bulunup windows'a "tarayıcı seçim ekranı" koymasına karar verildi.


kaynak: chip.com.tr/...

ne olur bi tarafınızdan uydurmayın.


1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
musti198080 8 yıl caves
caves

Centauri

srky43 Fazla degil bundan 3-4 sene önce Microsoftu windowsla tekel olmakla suçlayıp mahkeme mahkeme ugrastiran Apple Microsoftun kendi sistemi olan windowsda internet tarayıcısı olarak internet explorer ile gelmesinin rekabete aykiri olduguna kadar götürmüştü işi.... Rekabete bu kadar deger veren Apple ne hikmetse mobil platformda kendisi tekellesdi.astığı astık kestiği kestik bir hal aldi. Neymiş rakabeti onlarda severmiş ama diğer firmalar özgün olup farklı seyler yaparsaymis.... elektronigin ilkeleri belli.... Tüm firmalar uç assagi bes yukarı aynı teknolojiyi kullaniyor. Oldu olacak diğer firmalar mikrofonda koymasın ekranda koymasın..... Patent olayları cok saçma bir noktaya geldi ....bence Orta yol bulunması lazım.... Herkes birbirine zirt pirt dava acar oldu. iphone telefon piyasasinda yokken niye kimse birbirine bu kadar dava açmıyordu????? Burda patent ekuruluskarinada is düşüyor... Tekellesmeye izin vermeyecek formüller bulmaları lazım
Yine kendi kaynagini dogru gibi yazan insanlar turemis burada.1- Tekel davasini Apple acmadi Mocrosofta, Netscape acti.2- 3-4 sene once degil, 10 sene once acti.Applein Microsoft a acilan tekel davasiyla uzak yakin alakasi yok.


Apple'ın bu davaya müdahil olduğu tamamen uydurma.

Davanın Avrupa ayağını Avrupa Birliği'nin ilgili komisyonları götürdü. Davacı olanlar arasında Apple hariç herkes var:

Opera
Mozilla
Google
IBM
Red Hat
Sun Microsystems

Ayrıca dava konusu olarak "Windowsla tekel olma" suçlaması yapıldığını söylemişsiniz, bu da yanlış. Doğrusu İE'nin Windows'a entegre edilmesi. Bu nedenle Microsoft suçlu bulunup windows'a "tarayıcı seçim ekranı" koymasına karar verildi.


kaynak: chip.com.tr/...

ne olur bi tarafınızdan uydurmayın.




Dostum ben yabancı kaynakta okumuştum.araştırınca dogru olmadıgını anladım ve yazıyı sildim. Sen doğrusunu bulmussun bı tarafların şişmiştir artık okey.....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SaatliBomba 8 yıl
applenin gelirinin bunun 30 katı 12,5 milyar dolar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alpa07 8 yıl
iphone dan başka bir telefona vergi alınmıyormu ?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
excalibre 8 yıl
hocan (O.Beverly)lafım sana değil alıntı yanlış oldu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
excalibre 8 yıl
O.Beverly
erencexor Apple saçmalamış ! çünkü Apple ın ününü ortaya çıkaran maci mek yapan motorola işlemcisidir ( eski amigacılarda bunu iyibilir : ) bu açıdan motorola için bu fiyat normal hatta bedavaya gitti desek yeridir. ama ortada söyle bir sorun var donanım mimarisi geliştirmek ile şu ana kadar google un stratejilerinden biri olan gelişmiş yazılım mimarisini kendine entegre etmek kadar kolay bir süreç olmayacaktır. ama ne varki en kötü ihtimalle zaten motorola bile kendi tablet sistemlerinde kendi geliştirdiği işlemci mimarisini koymaz olduğu düşünülür iseki bu saatten sonra motorola marka adıyla toplama bilgisayar misali toplama teknolojik bir ürün olabilir yani bakınız iphone da zaten bu değilmi sanki iphone iris ekranı kendi geliştirdi ! yok böyle bir şey gitti en son çıkan teknolojiyi entegre etti ! bu açıdan motorola iphone tarzı ve hatta daha iyisi daha hoş modeller üretebilmesi olası gibi ! ne demişler kardeş :) motorala hayrola :D
Bedavaya gitmiş yok artık, Googleın MMı böyle meblağlarla satın alması mobil cihazlara verdiği önemi gösteriyor, belli ki Google yapımı telefon ve tabletleri sık sık göreceğiz gelecekte.Ayrıca Motorola Mobileın kendini bir nevi kurtarmasına sevindim :)

kafanmı güzel adam iphone fiyatı hakkında yorum yapmış ki bu amerikada birçok kez eleştirilmiş (dane cook -- simpsons mypods and boomstick sdaha niceleri ) markaya tapar hale gelmişsiniz fiyatı hakkında eleştiri yapan cahil sizin için şahsi fikrim beş para etmez .ok gibi marka apple
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Centauri 8 yıl
srky43
Fazla degil bundan 3-4 sene önce Microsoftu windowsla tekel olmakla suçlayıp mahkeme mahkeme ugrastiran Apple Microsoftun kendi sistemi olan windowsda internet tarayıcısı olarak internet explorer ile gelmesinin rekabete aykiri olduguna kadar götürmüştü işi.... Rekabete bu kadar deger veren Apple ne hikmetse mobil platformda kendisi tekellesdi.astığı astık kestiği kestik bir hal aldi. Neymiş rakabeti onlarda severmiş ama diğer firmalar özgün olup farklı seyler yaparsaymis.... elektronigin ilkeleri belli.... Tüm firmalar uç assagi bes yukarı aynı teknolojiyi kullaniyor. Oldu olacak diğer firmalar mikrofonda koymasın ekranda koymasın..... Patent olayları cok saçma bir noktaya geldi ....bence Orta yol bulunması lazım.... Herkes birbirine zirt pirt dava acar oldu. iphone telefon piyasasinda yokken niye kimse birbirine bu kadar dava açmıyordu????? Burda patent ekuruluskarinada is düşüyor... Tekellesmeye izin vermeyecek formüller bulmaları lazım

Yine kendi kaynagini dogru gibi yazan insanlar turemis burada.
1- Tekel davasini Apple acmadi Mocrosoft'a, Netscape acti.
2- 3-4 sene once degil, 10 sene once acti.
Apple'in Microsoft a acilan tekel davasiyla uzak yakin alakasi yok.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Deníz 8 yıl
Herşeyi bırakında şu motorolanın cihazları erken gelsin trye artik senden bunu bekliyoruz gogıl
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
2K 8 yıl
Yapma Apple o para size çok değil.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +202 Bloodin +180 BlackLead +175 madmahmutd +148 theozy +147 Mugetsuga +137 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +110 Murat.Ak +107
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5872 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
iPhone, android ve
4 etiket daha Apple google motorola ios
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl TTNET ile profesyonel ve kişisel eğitim platformu "ProG" hakkında konuştuk. 8 yıl 1e1: Tt eSports oyuncu aksesuarları video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
İmamoğlu yine mantıklı cevaplarla trolleri
DH Forum
Google'dan geri adım: Huawei Mate 20
DonanımHaber
Gelmiş geçmiş en güçlü Ferrari: İşte
DonanımHaber
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim