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Apple'dan Oscar'a özel iPad reklamı

6 yıl
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3
iPad
Shady
Haber Editörü
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Apple'dan Oscar'a özel iPad reklamı
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Her sene düzenlenen Oscar ödül törenlerine özel olarak ürün reklamlarını yayına veren Apple, bu sene de geleneğini bozmadı ve düny genelinde 30 milyondan fazla kişiye Oscar 2013'de yeni iPad reklamını yayınladı.

Apple'ın yeni başlattığı iPad reklam serisinin üçüncü reklamı olan "Hollywood" isimli reklamda Apple, film kayıtlarıyla özdeşleşen "Lights", "Camera" ve "Action" kelimeleriyle iMovie Action Movie FX uygulamları ve kült filmler Back to the Future, Apollo 13 ve Indiana Jones and the Temple of Doom üzerinden App Store'daki 300,000 uygulamasına vurgu yapıyor.


 

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AERN 6 yıl
Bilgi için teşekkürler.
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X-Slim 6 yıl
Reklamin o kadar auuuvvv dedirticek birseyini goremedim
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Moribito 6 yıl
Isit isit koy corbayi... hep ayni hep ayni...
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