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    2025 Oscar Ödülleri sahiplerini buldu

    Oscar Ödülleri dün gece düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Bu yıl ödül töreninde öne çıkan yapım, En İyi Film dâhil 5 dalda Oscar kazanan Anora oldu.                  
    Oscar Tam Boyutta Gör
    Sinema dünyasının en prestijli ödülleri olan Akademi Ödülleri, ya da daha çok bilinen adılya Oscarlar, dün gece düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

    2025 Oscar Ödülleri'nde En İyi Filmi Anora Aldı

    Sinema dünyası için epey sönük geçen 2024'te net favori diyebileceğimiz bir yapım çıkmadığı için, bu yıl En İyi Film Oscarı'nı kimin kazanacağı merak konusuydu. Oscar'a uzanan ödül sezonunda dağıtılan diğer ödüller, yarışın Anora, Conclave ve Emilia Perez arasında geçeceğiini söylüyordu. Bu üç yapım arasından en çok şans verilen film ise Anora'ydı. Nitekim gecenin sonunda büyük ödülü kazanan da Anora oldu. Sean Baker'ın imzasını taşıyan film, En İyi Film dâhil beş dalda Oscar kazandı.

    Bu yıl oyunculuk kategorilerinde kazananlar ise Adrien Brody (The Brutalist), Mikey Madison (Anora), Zoe Saldaña (Emilia Perez) ve Kieran Culkin (A Real Pain) oldu. En İyi Film'de olduğu gibi oyunculuk kategorilerinde de herhangi bir sürpriz yaşanmadı. Zira ödül sezonunun geri kalanında da öne çıkanlar bu isimlerdi. Bir tek En İyi Kadın Oyuncu kategorisinde ödül Mikey Madison ile Demi Moore (The Substance) arasında gidip geliyordu. Günün sonunda kazanan genç oyuncu Mikey Madison oldu.

    Oscar Tam Boyutta Gör
    2025 Oscar Ödülleri'nde kazananlar şunlar oldu:

    En İyi Film

    Anora
    The Brutalist
    A Complete Unknown
    Conclave
    Dune: Part Two
    Emilia Pérez
    I'm Still Here
    Nickel Boys
    The Substance
    Wicked

    En İyi Yönetmen

    Jacques Audiard - Emilia Pérez
    Sean Baker - Anora
    James Mangold - A Complete Unknown
    Brady Corbet - The Brutalist
    Coralie Fargeat - The Substance

    En İyi Erkek Oyuncu

    Adrien Brody - The Brutalist
    Timothée Chalamet - A Complete Unknown
    Sebastian Stan - The Apprentice
    Colman Domingo - Sing Sing
    Ralph Fiennes - Conclave

    En İyi Kadın Oyuncu

    Cynthia Erivo - Wicked
    Karla Sofía Gascón - Emilia Pérez
    Fernanda Torres - I'm Still Here
    Mikey Madison - Anora
    Demi Moore - The Substance

    En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

    Yura Borisov - Anora
    Kieran Culkin - A Real Pain
    Edward Norton - A Complete Unknown
    Guy Pearce - The Brutalist
    Jeremy Strong - The Apprentice

    En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

    Monica Barbaro - A Complete Unknown
    Ariana Grande - Wicked
    Felicity Jones - The Brutalist
    Isabella Rossellini - Conclave
    Zoe Saldana - Emilia Pérez

    En İyi Uluslararası Film

    I'm Still Here
    Emilia Pérez
    The Seed of the Sacred Fig
    Flow
    The Girl with the Needle

    En İyi Animasyon Film

    Flow
    Inside Out 2
    Memoir Of A Snail
    Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl
    The Wild Robot

    En İyi Belgesel

    Black Box Diaries
    No Other Land
    Porcelain War
    Soundtrack To A Coup d’Etat
    Sugarcane

    En İyi Uyarlama Senaryo

    A Complete Unknown
    Conclave
    Emilia Perez
    Nickel Boys
    Sing Sing

    En İiyi Özgün Senaryo

    Anora
    The Brutalist
    A Real Pain
    September 5
    The Substance

    En İyi Kurgu

    Anora
    The Brutalist
    Conclave
    Emilia Perez
    Wicked

    En İyi Görüntü Yönetimi

    The Brutalist
    Dune: Part Two
    Emilia Perez
    Maria
    Nosferatu

    En İyi Görsel Efekt

    Alien: Romulus
    Better Man
    Dune: Part Two
    The Kingdom of the Planet of the Apes
    Wicked

    En İyi Yapım Tasarımı

    The Brutalist
    Conclave
    Dune: Part Two
    Nosferatu
    Wicked

    En İyi Kostüm Tasarımı

    A Complete Unknown
    Conclave
    Gladiator II
    Nosferatu
    Wicked

    En İyi Saç ve Makyaj

    A Different Man
    Emilia Perez
    Nosferatu
    The Substance
    Wicked

    En İyi Müzik

    The Brutalist
    Conclave
    Emilia Perez
    Wicked
    The Wild Robot

    En İyi Şarkı

    El Mal - Emilia Pérez
    The Journey - The Six Triple Eight
    Like A Bird - Sing Sing
    Mi Camino -.Emilia Pérez
    Never Too Late - Elton John: Never Too Late

    En İyi Ses

    A Complete Unknown
    Dune: Part Two
    Emilia Pérez
    Wicked
    The Wild Robot

    En İyi Kısa Film

    I'm Not a Robot
    Anuja
    The Last Ranger
    A Lien
    The Man Who Could Not Remain Silent

    En İyi Kısa Animasyon

    In the Shadow of the Cypress
    Beautiful Men
    Magic Candies
    Wander to Wonder
    Yuck!

    En İyi Kısa Belgesel

    The Only Girl in the Orchestra
    Death by Numbers
    I Am Ready, Warden
    Incident
    Instruments of a Beating Heart

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    HAVELSAN’ın yeni İHA’sı BULUT envantere girdi

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    -OFLU- 18 saat önce

    Malum tayfadan karalama mesajları gelmedi halen daha şaşırdım. :D Bu haberler normalleşti artık, normal görmemizi sağlayan herkesten Rabbim razı olsun.

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    Thomas Anderson 1 gün önce

    Galaxy A36 ya yükseliyorum

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