2025 Oscar Ödülleri sahiplerini buldu

Tam Boyutta Gör Sinema dünyasının en prestijli ödülleri olan Akademi Ödülleri, ya da daha çok bilinen adılya Oscarlar, dün gece düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

2025 Oscar Ödülleri'nde En İyi Filmi Anora Aldı

Sinema dünyası için epey sönük geçen 2024'te net favori diyebileceğimiz bir yapım çıkmadığı için, bu yıl En İyi Film Oscarı'nı kimin kazanacağı merak konusuydu. Oscar'a uzanan ödül sezonunda dağıtılan diğer ödüller, yarışın Anora, Conclave ve Emilia Perez arasında geçeceğiini söylüyordu. Bu üç yapım arasından en çok şans verilen film ise Anora'ydı. Nitekim gecenin sonunda büyük ödülü kazanan da Anora oldu. Sean Baker'ın imzasını taşıyan film, En İyi Film dâhil beş dalda Oscar kazandı.

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Bu yıl oyunculuk kategorilerinde kazananlar ise Adrien Brody (The Brutalist), Mikey Madison (Anora), Zoe Saldaña (Emilia Perez) ve Kieran Culkin (A Real Pain) oldu. En İyi Film'de olduğu gibi oyunculuk kategorilerinde de herhangi bir sürpriz yaşanmadı. Zira ödül sezonunun geri kalanında da öne çıkanlar bu isimlerdi. Bir tek En İyi Kadın Oyuncu kategorisinde ödül Mikey Madison ile Demi Moore (The Substance) arasında gidip geliyordu. Günün sonunda kazanan genç oyuncu Mikey Madison oldu.

En İyi Film

Anora

The Brutalist

A Complete Unknown

Conclave

Dune: Part Two

Emilia Pérez

I'm Still Here

Nickel Boys

The Substance

Wicked

En İyi Yönetmen

Jacques Audiard - Emilia Pérez

Sean Baker - Anora

James Mangold - A Complete Unknown

Brady Corbet - The Brutalist

Coralie Fargeat - The Substance

En İyi Erkek Oyuncu

Adrien Brody - The Brutalist

Timothée Chalamet - A Complete Unknown

Sebastian Stan - The Apprentice

Colman Domingo - Sing Sing

Ralph Fiennes - Conclave

En İyi Kadın Oyuncu

Cynthia Erivo - Wicked

Karla Sofía Gascón - Emilia Pérez

Fernanda Torres - I'm Still Here

Mikey Madison - Anora

Demi Moore - The Substance

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

Yura Borisov - Anora

Kieran Culkin - A Real Pain

Edward Norton - A Complete Unknown

Guy Pearce - The Brutalist

Jeremy Strong - The Apprentice

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

Monica Barbaro - A Complete Unknown

Ariana Grande - Wicked

Felicity Jones - The Brutalist

Isabella Rossellini - Conclave

Zoe Saldana - Emilia Pérez

En İyi Uluslararası Film

I'm Still Here

Emilia Pérez

The Seed of the Sacred Fig

Flow

The Girl with the Needle

En İyi Animasyon Film

Flow

Inside Out 2

Memoir Of A Snail

Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl

The Wild Robot

En İyi Belgesel

Black Box Diaries

No Other Land

Porcelain War

Soundtrack To A Coup d’Etat

Sugarcane

En İyi Uyarlama Senaryo

A Complete Unknown

Conclave

Emilia Perez

Nickel Boys

Sing Sing

En İiyi Özgün Senaryo

Anora

The Brutalist

A Real Pain

September 5

The Substance

En İyi Kurgu

Anora

The Brutalist

Conclave

Emilia Perez

Wicked

En İyi Görüntü Yönetimi

The Brutalist

Dune: Part Two

Emilia Perez

Maria

Nosferatu

En İyi Görsel Efekt

Alien: Romulus

Better Man

Dune: Part Two

The Kingdom of the Planet of the Apes

Wicked

En İyi Yapım Tasarımı

The Brutalist

Conclave

Dune: Part Two

Nosferatu

Wicked

En İyi Kostüm Tasarımı

A Complete Unknown

Conclave

Gladiator II

Nosferatu

Wicked

En İyi Saç ve Makyaj

A Different Man

Emilia Perez

Nosferatu

The Substance

Wicked

En İyi Müzik

The Brutalist

Conclave

Emilia Perez

Wicked

The Wild Robot

En İyi Şarkı

El Mal - Emilia Pérez

The Journey - The Six Triple Eight

Like A Bird - Sing Sing

Mi Camino -.Emilia Pérez

Never Too Late - Elton John: Never Too Late

En İyi Ses

A Complete Unknown

Dune: Part Two

Emilia Pérez

Wicked

The Wild Robot

En İyi Kısa Film

I'm Not a Robot

Anuja

The Last Ranger

A Lien

The Man Who Could Not Remain Silent

En İyi Kısa Animasyon

In the Shadow of the Cypress

Beautiful Men

Magic Candies

Wander to Wonder

Yuck!

En İyi Kısa Belgesel

The Only Girl in the Orchestra

Death by Numbers

I Am Ready, Warden

Incident

Instruments of a Beating Heart

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