2025 Oscar Ödülleri sahiplerini buldu

- 2025 Oscar Ödülleri'nde En İyi Filmi Anora Aldı
- En İyi Film
- En İyi Yönetmen
- En İyi Erkek Oyuncu
- En İyi Kadın Oyuncu
- En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
- En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
- En İyi Uluslararası Film
- En İyi Animasyon Film
- En İyi Belgesel
- En İyi Uyarlama Senaryo
- En İiyi Özgün Senaryo
- En İyi Kurgu
- En İyi Görüntü Yönetimi
- En İyi Görsel Efekt
- En İyi Yapım Tasarımı
- En İyi Kostüm Tasarımı
- En İyi Saç ve Makyaj
- En İyi Müzik
- En İyi Şarkı
- En İyi Ses
- En İyi Kısa Film
- En İyi Kısa Animasyon
- En İyi Kısa Belgesel
- Yorumlar
2025 Oscar Ödülleri'nde En İyi Filmi Anora Aldı
Sinema dünyası için epey sönük geçen 2024'te net favori diyebileceğimiz bir yapım çıkmadığı için, bu yıl En İyi Film Oscarı'nı kimin kazanacağı merak konusuydu. Oscar'a uzanan ödül sezonunda dağıtılan diğer ödüller, yarışın Anora, Conclave ve Emilia Perez arasında geçeceğiini söylüyordu. Bu üç yapım arasından en çok şans verilen film ise Anora'ydı. Nitekim gecenin sonunda büyük ödülü kazanan da Anora oldu. Sean Baker'ın imzasını taşıyan film, En İyi Film dâhil beş dalda Oscar kazandı.
Bu yıl oyunculuk kategorilerinde kazananlar ise Adrien Brody (The Brutalist), Mikey Madison (Anora), Zoe Saldaña (Emilia Perez) ve Kieran Culkin (A Real Pain) oldu. En İyi Film'de olduğu gibi oyunculuk kategorilerinde de herhangi bir sürpriz yaşanmadı. Zira ödül sezonunun geri kalanında da öne çıkanlar bu isimlerdi. Bir tek En İyi Kadın Oyuncu kategorisinde ödül Mikey Madison ile Demi Moore (The Substance) arasında gidip geliyordu. Günün sonunda kazanan genç oyuncu Mikey Madison oldu.
En İyi Film
Anora
The Brutalist
A Complete Unknown
Conclave
Dune: Part Two
Emilia Pérez
I'm Still Here
Nickel Boys
The Substance
Wicked
En İyi Yönetmen
Jacques Audiard - Emilia Pérez
Sean Baker - Anora
James Mangold - A Complete Unknown
Brady Corbet - The Brutalist
Coralie Fargeat - The Substance
En İyi Erkek Oyuncu
Adrien Brody - The Brutalist
Timothée Chalamet - A Complete Unknown
Sebastian Stan - The Apprentice
Colman Domingo - Sing Sing
Ralph Fiennes - Conclave
En İyi Kadın Oyuncu
Cynthia Erivo - Wicked
Karla Sofía Gascón - Emilia Pérez
Fernanda Torres - I'm Still Here
Mikey Madison - Anora
Demi Moore - The Substance
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
Yura Borisov - Anora
Kieran Culkin - A Real Pain
Edward Norton - A Complete Unknown
Guy Pearce - The Brutalist
Jeremy Strong - The Apprentice
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
Monica Barbaro - A Complete Unknown
Ariana Grande - Wicked
Felicity Jones - The Brutalist
Isabella Rossellini - Conclave
Zoe Saldana - Emilia Pérez
En İyi Uluslararası Film
I'm Still Here
Emilia Pérez
The Seed of the Sacred Fig
Flow
The Girl with the Needle
En İyi Animasyon Film
Flow
Inside Out 2
Memoir Of A Snail
Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl
The Wild Robot
En İyi Belgesel
Black Box Diaries
No Other Land
Porcelain War
Soundtrack To A Coup d’Etat
Sugarcane
En İyi Uyarlama Senaryo
A Complete Unknown
Conclave
Emilia Perez
Nickel Boys
Sing Sing
En İiyi Özgün Senaryo
Anora
The Brutalist
A Real Pain
September 5
The Substance
En İyi Kurgu
Anora
The Brutalist
Conclave
Emilia Perez
Wicked
En İyi Görüntü Yönetimi
The Brutalist
Dune: Part Two
Emilia Perez
Maria
Nosferatu
En İyi Görsel Efekt
Alien: Romulus
Better Man
Dune: Part Two
The Kingdom of the Planet of the Apes
Wicked
En İyi Yapım Tasarımı
The Brutalist
Conclave
Dune: Part Two
Nosferatu
Wicked
En İyi Kostüm Tasarımı
A Complete Unknown
Conclave
Gladiator II
Nosferatu
Wicked
En İyi Saç ve Makyaj
A Different Man
Emilia Perez
Nosferatu
The Substance
Wicked
En İyi Müzik
The Brutalist
Conclave
Emilia Perez
Wicked
The Wild Robot
En İyi Şarkı
El Mal - Emilia Pérez
The Journey - The Six Triple Eight
Like A Bird - Sing Sing
Mi Camino -.Emilia Pérez
Never Too Late - Elton John: Never Too Late
En İyi Ses
A Complete Unknown
Dune: Part Two
Emilia Pérez
Wicked
The Wild Robot
En İyi Kısa Film
I'm Not a Robot
Anuja
The Last Ranger
A Lien
The Man Who Could Not Remain Silent
En İyi Kısa Animasyon
In the Shadow of the Cypress
Beautiful Men
Magic Candies
Wander to Wonder
Yuck!
En İyi Kısa Belgesel
The Only Girl in the Orchestra
Death by Numbers
I Am Ready, Warden
Incident
Instruments of a Beating Heart
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Malum tayfadan karalama mesajları gelmedi halen daha şaşırdım. :D Bu haberler normalleşti artık, normal görmemizi sağlayan herkesten Rabbim razı olsun.
Galaxy A36 ya yükseliyorum