Apple'dan Tayvan'da gizli laboratuvar

Gelecek modelleri için gereken teknolojileri hem satın aldığı şirketler hem de kendi Ar-Ge merkezlerinden sağlayan teknoloji devi Apple, gelen son bilgilere göre Tayvan'da açtığı gizli bir laboratuvar ile daha gelişmiş ekranlar geliştiriyor.

Apple, Tayvan'ın kuzey bölümünde Qualcomm'un sahibi olduğu bir fabrikada kurduğu bu gizli yeni laboratuvarı (Herhangi bir Apple logosu yok) ile daha ince, hafif ve yüksek parlaklık verebilen ekran teknolojileri üzerinde çalışma gösteriyor. Bölgesel ekran üreticisi AU Optronic ve Qualcomm'dan konunun uzmanı kişileri işe aldığı söylenen teknoloji devi, gelen bilgilere göre daha gelişmiş LCD ekranlar ile OLED ekran teknolojilerine yoğunlaşıyor ve fabrikada şuan 50 çalışan bulunuyor.

Bu fabrikada çalışmak üzere ekran teknolojileri konusunda deneyimli iki kişi daha arayan Apple, bildiğiniz gibi 2007 yılından bu yana iPhone'lar bünyesinde LCD ekran kullanıyor ve KGI Securities analisti Ming-Chi Kuo'nun açıklamaları kadarıyla önümüzdeki üç yıl içerisinde OLED ekran teknolojisine geçiş yapmayı hedefliyor. Nikkei'nin de onayladığı bazı haberlere göreyse Apple bu değişimi 2018 yılında yapmayı planlıyor ve şirketin OLED ile beraber LCD ekranlı ürünler de satmaya devam edebileceği gelen sızıntılar arasında yer alıyor.

Son dönemdeki artan bilgiler bir araya geldiği zaman Apple, hem iPhone hem iPad hem de Mac ailesinin ekran kalitesini daha yukarılara taşımak adına önemli yatırımlar yapıyor.

http://www.macrumors.com/2015/12/14/apple-thinner-display-taiwan/?utm_source=feedly&utm_medium=webfeeds