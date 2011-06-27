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Apple'dan hem iPhone 4s, hem de iPhone 5 mi geliyor ?

7 yıl
33,4b
1
32
iPhone
Shady
Haber Editörü
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5.Nesil iPhone için konuşulan iki olasılık var. Bazı kaynaklara göre iPhone 4 ile benzer tasarıma sahip olacak ve çok radikal değişiklikleri bulunmayacak. Bazı kaynaklar ise tam bu durumun aksini yani yeni iPhone'un radikal değişiklikler içeren bir model olacağını iddia ediyor. Geçmişe baktığımızda bu iki olasılıktan sadece birinin gerçekleşme ihtimali var; ancak Deutsche Bank'ın analistlerinden Chris Whitmore'a bu iki iddia da doğru. Diğer bir deyişle Apple, Eylül ayında iki yeni iPhone ile karşımıza çıkabilir.

Whitmore'a göre Cupertino'lu teknoloji devi hem iPhone 5 hem de iPhone 4s üzerinde çalışıyor. iPhone 4s, tıpkı iddialardaki gibi benzer tasarımıyla iPhone 4'e andıracak ve 349 dolardan (16GB'lık iPhone 4'ün şu anda 649 dolardan satıldığını belirtelim) simkilitsiz olarak satışa sunulacak. Apple'ın 349 dolarlık iPhone 4s ile pre-paid yani ön ödemeli-kontörlü kullanıcıların çoğunluğu oluşturduğu 98 ülkede 1,5 milyar kullanıcıya hitap edeceğini belirten Whitmore, RIM ve Nokia'nın zor günler geçirmesinden dolayı Apple'ın orta sınıf telefon pazarında payını arttırmak için doğru zamanda olduğunu ifade ediyor.

Apple'ın bir sonraki tepe yöneticisi olması beklenen operasyonlardan sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Tim Cook da, bu yılın başında Bernstein Research analistlerinden Toni Sacconaghi'e iPhone'un sadece "zengin telefonu" haline gelmesini istemediklerini söylemişti.


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blue55 7 yıl
ucuz iphone bekleyenlere:
hayal kurmayın
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DH Misafiri 7 yıl
ucuz iphone falan hikaye apple tarzını bozmaz siz rahat olun
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dayseeh 7 yıl
apple'in bizi umursayacağını pek sanmıyorum. Bu seneye kadar ciddi bir tekeldi. Birçok yeniliğe imza atıp telefon dünyasında ikon oldu ama samsung, htc, motorola, lg çok iyi telefonlarla çıktılar piyasaya. Eğer iphone bu telefonların altında bir teknolojiyle ve dolgun fiyatla gelirse satış rakamları ciddi olarak azalacaktır.
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blue55 7 yıl
4.0' ekran iphone yüksek satiş tarihine imza atar
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O.Beverly 7 yıl
Ekran büyüyebilir ama aynı anda iki model çıkması mantıklı gelmiyor.
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DH Misafiri 7 yıl
bi kere daha yazıyorum buraya. apple radikal bi degişiklik yaparsa tasarımından tutun herseyıne gene hayran kalacak agzımızın suyu akacaktır. eger 4 serisini devam ettırırse gene yuksek ozelliklerle begenıleri toplayacaktır. apple hayatta ıkı telefon cıkarmaz. cunku senede bı tane cıkardıgı halde uretımi yetistıremıyor. karı zaten tartısılmaz. su anda hala ıp 4 bulamayan bır suru ınsan var Abır iphone apple ye yeter.
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a1g0rithm 7 yıl
paintten anlasam oturup aklımdaki dizaynı size göstericem ama bayaa bir uğraşmam lazım paint için.
aklımdakileri söylüyorum.
Home tuşunu kafaya çok takmış durumdayız. Bence ekran büyüyecekse home tuşu kenara kayar. üst kenardaki sleep tuşu gibi bir yer alır. zaten home tuşunun önde olması ya da kenarda olması ulaşılabilirlik açısından ne fark yaratıyor ki?
Kamera ve telefon görüşmesinde kullanılan dahili hoparlörü saklayacak bir yer aklıma gelmiyor. çok hafif bir çerçeve olması lazım, göze batar aksi taktirde. bu çerçevenin üzerine bu hoparlör ve kamera sığarsa alt ve üst tarafın simetrisi de sağlanır.

falan filan.
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salagil 7 yıl
iki model çıkarsa kesinlikle ucuz olan tarihe karışır. iphone kullanıcısı ucuz telefon kullanmayı kendisine yedirmez...
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DH Misafiri 7 yıl
Yeni İphone 4s veya 5 Ucuza satılıcak, hemde Şuan piyasada olan 4'den daha iyi olucak ? Peki daha önceki iphone 3 ve 4 ü 649' Dolardan alanlar ne oluyor bu durumda ? affedersiniz ama insanları aptal yerine koyuyorlar.
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DH Misafiri 7 yıl
5'te ekranı sağa sola sıfır yapamazlar. Bu şekilde yaparlarsa pek çok kılıf üreticisi batar. Ayrıca ele alındığında parmağın ekran üzerinde belli bir oranda kapladığı alan var. Kullanımı zorlaşır. Apple tasarımı bu şekilde yapmaktansa cihazın alt ve üst boşluklarını azaltıp 4 inch üzerine çıkmalıdır.
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QoS 7 yıl
kopfnickerz
Fiyata bakar mısınız? Böyle birşey olacağını düşünmüyorum eğer böyle yaparlarsa stokları ellerinde kalır piyasa allak bullak olur..Bir de sağdaki iPhonea (şu geniş ekranlı olan) bayılıyorum heryerde karşımıza çıkıyor çok güzelmiş gibi ..

bayılmak genelde hoşuna gitmek olarak kullanılır ama?
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dr_pc 7 yıl
Arkadas bu deutsche bank analisti daha önce Apple yoneticisimiydi veya olmasımı bekleniyor. Hayır bu kadar radikal bir kararı böyle biri açıklıyor kimsede sen kimsin nerden duydun demiyor. Yoksa bu adamı bir tek benmi tanımıyorum?!!!
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Klasör.:X:. 7 yıl
Whitmore, RIM ve Nokia'nın zor günler geçirmesinden dolayı Apple'ın orta sınıf telefon pazarında payını arttırmak için doğru zamanda olduğunu ifade ediyor.

Sansar kılıklı Elmanın niyetini herkes anlamışş.
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Vipracing 7 yıl
iPhone 5 ya'da modeli ne olucaksa bundan sonraki nin görünümünü bilmiyorum ama emin olduğum bir şey var : Bundan sonraki Samsung aynen ona benziyecek.
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