Apple'dan hem iPhone 4s, hem de iPhone 5 mi geliyor ?

5.Nesil iPhone için konuşulan iki olasılık var. Bazı kaynaklara göre iPhone 4 ile benzer tasarıma sahip olacak ve çok radikal değişiklikleri bulunmayacak. Bazı kaynaklar ise tam bu durumun aksini yani yeni iPhone'un radikal değişiklikler içeren bir model olacağını iddia ediyor. Geçmişe baktığımızda bu iki olasılıktan sadece birinin gerçekleşme ihtimali var; ancak Deutsche Bank'ın analistlerinden Chris Whitmore'a bu iki iddia da doğru. Diğer bir deyişle Apple, Eylül ayında iki yeni iPhone ile karşımıza çıkabilir.

Whitmore'a göre Cupertino'lu teknoloji devi hem iPhone 5 hem de iPhone 4s üzerinde çalışıyor. iPhone 4s, tıpkı iddialardaki gibi benzer tasarımıyla iPhone 4'e andıracak ve 349 dolardan (16GB'lık iPhone 4'ün şu anda 649 dolardan satıldığını belirtelim) simkilitsiz olarak satışa sunulacak. Apple'ın 349 dolarlık iPhone 4s ile pre-paid yani ön ödemeli-kontörlü kullanıcıların çoğunluğu oluşturduğu 98 ülkede 1,5 milyar kullanıcıya hitap edeceğini belirten Whitmore, RIM ve Nokia'nın zor günler geçirmesinden dolayı Apple'ın orta sınıf telefon pazarında payını arttırmak için doğru zamanda olduğunu ifade ediyor.

Apple'ın bir sonraki tepe yöneticisi olması beklenen operasyonlardan sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Tim Cook da, bu yılın başında Bernstein Research analistlerinden Toni Sacconaghi'e iPhone'un sadece "zengin telefonu" haline gelmesini istemediklerini söylemişti.