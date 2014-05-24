Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple'dan sonra Samsung ve LG de safir kristal ekranlar için harekete geçti

5 yıl
477
1
68
Cep Telefonu Diğer
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Apple'dan sonra Samsung ve LG de safir kristal ekranlar için harekete geçti

Apple’ın gelecek nesil ürünlerinde kullanmak amacıyla safir kristal ekranlara 500 milyon dolarlık yatırım yapmasından sonra, sektörün iki önemli ismi Samsung ve LG de safir kristal ekranlarla ilgili fizibilite çalışmalarını yoğunlaştırma kararı aldı.


Güney Kore medyasında yer alan habere göre ülkenin iki önemli teknoloji firması Samsung ve LG, Apple’ın safir kristal ekranlara yaptığı yoğun yatırım sonrasında, safir kristal ekranları yeniden masaya yatırdı. Geçtiğimiz yıl her iki firmanın da safir kristal ekranlarla ilgili fizibilite çalışması yaptıklarını belirten kaynaklar, fizibilite çalışmalarında safir kristal ekranların yüksek maliyete sebep olacağının ortaya çıkmasından sonra her iki firmanın da bu malzemeyi kullanmayı rafa kaldırdığını; ancak Apple’ın 500 milyon dolarlık devasa yatırımından sonra her iki firmanın da daha kapsamlı bir çalışma için teknik birimlerini görevlendirdiklerini ifade ettiler.


Apple,  safer kristal ekranlara yatırım yaptığını açıkca dile getirmesine rağmen, geliştirilen bu çözümün hangi ürün grubunda ve ne zaman kullanılacağıyla ilgili herhangi bir net açıklama yapmış değil. Ancak safir camların özellikle lüks saat sektörünün vazgeçilmez malzemelerden biri olduğu göz önüne alındığında, 500 milyon dolarlık yatırımın ilk meyvelerinin Apple’ın merakla beklenen akıllı saat çözümü iWatch’da kullanması olası duruyor.


Doğada bulunabilen ya da sonradan üretilebilen Safir, çizilmeye karşı mukavemeti ifade eden sertlik açısından elmastan sonra en değerli ikinci mineral olarak öne çıkıyor.


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
soralalp 5 yıl en beğenilen
Yapmayin işte şunu. Android telefonlarin ios ile ligi bir değil. Biri prestij ve boy gosterme ürünü, androidleri ise mümkün olduğunca ucuza mal etmeniz lazim. Apple'in her yaptigini kopyalarsaniz bu gemi yürümez. Sizde iyi bir yazilimla bütünleşmiş projeksiyon koyun mesela telefona. İlla prestij yarisina girmek gerekli değil, android kullanici kitlesi işlevsellik bekliyor zaten...
Yapmayin işte şunu. Android telefonlarin ios ile ligi bir değil. Biri prestij ve boy gosterme ürünü, androidleri ise mümkün olduğunca ucuza mal etmeniz lazim. ...
Devamını Gör
3 Yanıt Yanıtla +29
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
prof.exx 5 yıl
Apple resmen peşinden sürüklüyor firmaları
Not: Bikerede taklit etme be zamzung
1 Yanıt Yanıtla +23
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pixelliumdh90 5 yıl
Bu sadece cinli telefon üreticilerine zemin hazırlar.
Bu sayede apple, samsung ve lg fiyatları ulasılamazken cinli ve safir cam kullanmayan bazı firmalar uygun fiyatlarla güzel satıslar gercekleştirecek.
Aha buraya yazdım.
Bu sadece cinli telefon üreticilerine zemin hazırlar.Bu sayede apple, samsung ve lg fiyatları ulasılamazken cinli ve safir cam kullanmayan bazı firmalar uy...
Devamını Gör
Yanıtla +19
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Sezgintr 4 yıl
Safir cabuk ve kolay cizilmez ama cok kirilgandir bunu nasil asacaklar merak ediyorum. Gorlla glass
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tiCCky 4 yıl
Samsung kendine ait bi fikir bulup ürettiği telefonlara koyamayacak mı acaba ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tanarri 4 yıl
Yav arkadaş bikerede şu kavga çıkmasın şaşırayım! o şunu taklit etti yok bimemne. Arkadaş mobil dünyası bu taklit de olacak! Birileri bişileri icat edecek! Öbürü onu alıp geliştiricek! Bunlar güzel gelişmeler daha ne istiyosunuz? babamızın firmaları değil hiç biri... Gocunmayın aşalamayın diğerlerini şunu bunu... yani şunu yazmanın anlamı ne? (apple yaptı samsung kopya çekti) yani bundan kaç sene evel motorola atrix de yaptı parmak izi okuycusunu apple taklitmi etti?) yapıcanız muhabeti... ben kaçıyorum!
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
örümcekk 4 yıl
10 tl satılan ekran koruyucusu alıp safire yapistir olsun bitsin
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
s.holmes 4 yıl
apple normalde çok ucuzdu zaten şimdi dahada ucuza satarlar:)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Captain_Ivy 4 yıl
Samsung ve LG; Takip ediliyor!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
balcis 4 yıl
hep böyle olmadı mı? he bildirim çekmecesi ve ekran büyütme hariç :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
The Times 4 yıl
Bide samsung kullanıcılarına anlatsanız şunları
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kahraman0991 4 yıl
Samsung baya prestij düşürdü.. bi taklittir gidiyo..
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
vamp 5 yıl
Apple iphone 5s bütün dünyada hem galaxy s5 modelinden hemde htc one m8 modelinden bir miktar daha ucuzdur.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +294 12 Angry Men +241 Redeemertr +167 Informed +154 madmahmutd +152 serdar_k +132 KoşanBalık +119 csh +117 MS4343 +97 aca-n +95
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
477 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonu Diğer, galaxy ve
4 etiket daha Apple lg samsung iPhone
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Qualcomm Snapdragon 805: Üst seviye Android cihazlar beklenenden hızlı demode olabilir! 5 yıl 2si1 "Baba" Teknoloji ve Oyun Programı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei, kendi mobil işletim sistemini
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim