Apple'dan sonra Samsung ve LG de safir kristal ekranlar için harekete geçti

Apple’ın gelecek nesil ürünlerinde kullanmak amacıyla safir kristal ekranlara 500 milyon dolarlık yatırım yapmasından sonra, sektörün iki önemli ismi Samsung ve LG de safir kristal ekranlarla ilgili fizibilite çalışmalarını yoğunlaştırma kararı aldı.





Güney Kore medyasında yer alan habere göre ülkenin iki önemli teknoloji firması Samsung ve LG, Apple’ın safir kristal ekranlara yaptığı yoğun yatırım sonrasında, safir kristal ekranları yeniden masaya yatırdı. Geçtiğimiz yıl her iki firmanın da safir kristal ekranlarla ilgili fizibilite çalışması yaptıklarını belirten kaynaklar, fizibilite çalışmalarında safir kristal ekranların yüksek maliyete sebep olacağının ortaya çıkmasından sonra her iki firmanın da bu malzemeyi kullanmayı rafa kaldırdığını; ancak Apple’ın 500 milyon dolarlık devasa yatırımından sonra her iki firmanın da daha kapsamlı bir çalışma için teknik birimlerini görevlendirdiklerini ifade ettiler.





Apple, safer kristal ekranlara yatırım yaptığını açıkca dile getirmesine rağmen, geliştirilen bu çözümün hangi ürün grubunda ve ne zaman kullanılacağıyla ilgili herhangi bir net açıklama yapmış değil. Ancak safir camların özellikle lüks saat sektörünün vazgeçilmez malzemelerden biri olduğu göz önüne alındığında, 500 milyon dolarlık yatırımın ilk meyvelerinin Apple’ın merakla beklenen akıllı saat çözümü iWatch’da kullanması olası duruyor.





Doğada bulunabilen ya da sonradan üretilebilen Safir, çizilmeye karşı mukavemeti ifade eden sertlik açısından elmastan sonra en değerli ikinci mineral olarak öne çıkıyor.