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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple'dan sürpriz: 2013 sonu iMac'ler satışa sunuldu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,2b
1
21
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Shady
Haber Editörü
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Apple'dan sürpriz: 2013 sonu iMac'ler satışa sunuldu
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Gelecek ay yeni nesil Mac ve iPad'ler için etkinlik düzenlemesine kesin gözüyle bakılan Apple, herkesi şaşırtan bir hareketle yeni nesil iMac'leri bugün tanıttı.2013 model yeni iMac'ler, Haziran ayında lanse edilen MacBook air'daki gibi Haswell işlemci, wi-fi 802.11 ac desteği ve PCIe flash depolama birimiyle öne çıkıyor.

Tasarımının korunduğu yeni iMac'ler gücünü Intel'in 4.nesil Core ailesi olan Haswell işlemcilerinden alıyor. 21.5 inçlik baz model 2.7GHz frekansında çalışan Core i5 ile gelirken, baz modelde harici bir grafik yongası bulunmuyor; grafik gücü Intel Iris'den karşılanıyor. 21.5 inçlik modelin bir üst konfigürasyonu ise 2.9GHz'lik Core i5 ve Nvidia'nın GeForce GT750M grafik birimiyle geliyor.
i5 işlemcilerinin standart olduğu 27 inçlik modellerde, baz konfigürasyon 3.2GHz'lik Core i5 ve NVIDIA GeForce GT 755M; bir üst konfigürasyon ise 3.4GHz'lik Core i5 ve NVIDIA GeForce GTX 775M grafik birimiyle geliyor. Öte yandan BTO yani özel konfigürasyon seçeneklerinde işlemci olarak i7, grafik birimi ise NVIDIA GeForce GTX 780M olarak seçilebiliyor.

Yeni iMac'ler, kablosuz bağlantı alanında ise tıpkı MacBook Air gibi 802.11ac'ye destek veriyor. Bu sayede 2013 sonu iMac'ler bir önceki nesile göre 3 kata kadar daha hızlı veri transferine imkan sunuyor. Ancak bunun için iMac'in bağlandığı baz istasyonun da aynı standarta destek vermesi gerekiyor.

Depolama alanında geçen sene Fusion Drive ile dikkat çeken iMac, bu sene ise PCIe desteğiyle öne çıkıyor. Standart olarak 1TB'lık sabit sürücü ile gelen iMac'ler, özel konfigürasyonlarındaki PCIe tabanlı SSD'ler sayesinde bir önceki nesile göre %50'ye yakın daha hızlı veri okuma yazma yapabiliyor. Öte yandan standart olarak 8GB'lık sistem belleğine sahip olan iMac'lerde bellek kapasitesi 32GB'a kadar arttırılabiliyor. Arayüz olarak ise iMac'lerin üzerinde 2 adet Thunderbolt ve 4 adet USB 3.0 portu bulunduğunu hatırlatalım.

Apple'ın Steve Jobs sonrasında ürün tanıtımlarını gerçekleştiren, küresel pazarlamadan sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Phil Schiller ise iMac'lerin, bir masaüstü bilgisayarın ne kadar güzel, hızlı ve eğlenceli olabileceğini kanıtlayan bir örnek olmayı sürdürdüğünü söyledi.

Bugünden itibaren Apple Store'lardan satışa sunulan iMac'leri birkaç satırda özetlemek gerekirse:

21.5-inç
- 1299 $: 2.7 GHz Intel i5 ve Intel Iris Pro grafikler, 8GB sistem belleği, 1TB HDD
- 1499 $: 2.9 GHz Intel i5 ve NVIDIA GeForce GT 750M (1 GB bellek), 8GB sistem belleği, 1TB HDD

27-inç
- 1799 $: 3.2 GHz Intel Core i5 ve NVIDIA GeForce GT 755M (1 GB bellek), 8GB sistem belleği, 1TB HDD
- 1999 $: 3.4 GHz  Intel Core i5 ve NVIDIA GeForce GTX 775M (2 GB bellek), 8GB sistem belleği, 1TB HDD

Yeni iMac'lerin (2013 sonu) ülkemizde gelecek ay sonu açılışı yapılması planlanan Apple Store İstanbul'la birlikte satışa sunulması bekleniyor.


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DH Misafiri 6 yıl en beğenilen
interwap
Neden işlemci modellerini belirtmiyorlar. Bazı gerçekler ortaya çıkacağı için mi?

Arkadaş belirtse ne belirtmese ne.Çok istiyorsan Intel'in sitesinden öğrenirsin özelliklerine bakarak. Ayrıca Mac'lerin performansından kendi kullanıcıları memnunken nedense Windows kullanıcıları dert ediyor.Sen kullanmadığın sürece ne bağlar seni değil mi ?
interwapNeden işlemci modellerini belirtmiyorlar. Bazı gerçekler ortaya çıkacağı için mi?Arkadaş belirtse ne belirtmese ne.Çok istiy...
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1 Yanıt Yanıtla +14
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Obsidian 6 yıl starmaster
starmaster

Artık iş harici masaüstü bilgisayar kullanılmıyor. Dizüstüne ise ilgi azalmaya başladı. Bazı özel uygulamalar dışında tabletler her işi görüyor. Face ve twit hatta internet için telefonlar yeterli düzeyde. Zaten microsoftun Nokia yı almasıda bu yüzden. Yakında dizystulerde masaüstü lerin durumuna dusucek.

İş bilgisayarları diye birşey var. Mimar, bankacı, mühendis, tasarımcı vs. klavyesi olan, ekranı büyük cihazlar kullanmak zorunda. Minicik iPad'de bu işler yapılmaz. O nedenle normal bilgisayarlar ortadan kalkmaz.

Bilgisayarı Facebook ve Twitter'dan ibaret görenlere masaüstü ve dizüstü fazla tabii, o ayrı.
starmasterArtık iş harici masaüstü bilgisayar kullanılmıyor. Dizüstüne ise ilgi azalmaya başladı. Bazı özel uygulamalar dışında tabletle...
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3 Yanıt Yanıtla +13
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todorov_44 6 yıl
Türkiye'ye gelene kadar intel yeni bir işlemci çıkarır
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CONTAGIOUS 6 yıl
fhee
Merhaba! Oğlumuz8-9 senedir Dell (dizüstü) kullanıyordu...Ona yeni bir pc almak istiyoruz ama ne alacağımıza karar veremedik.Birkaç gün öncesine kadar MacBook Pro düşünüyordu kararsızlık yaşıyor teknolojiye yetişmek mümkün değil yardımcı da olamıyoruz,Ipad kullanıyor,veri tabanı programcılığı bölümü bilişim öğrencisi yazılımları da öğrenmeye çalışıyor üniersite için mühendislik düşünüyor anlatıyorum ki ihitiyaçları doğrultusunda az buçuk tavsiyeniz olabilsin...üniversite kapısına az kala Bu pc en azından bizim ona son alacağımız pc olsun )) ne lazımsa yapabilsin...pc de oyun da oynuyor müzikle de uğraşıyor ... Lütfen tavsiye ve önerilerinizle yol gösterip yardımcı olur musunuz? Teşekkürler...

Muhtemelen oyun icin aliyorsunuzdur.windows oyunlarinin cogu mac de calismaz directx yuzunden.eger oyun icin alacaksaniz mac almayin.sonra pisman olursunuz.
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Captain_Ivy 6 yıl
iMac almak vardı şimdi
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mczaga 6 yıl
neden en üst donanımı 21.5 de satın alamıyoruz?
1 Yanıt Yanıtla +1
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fhee 6 yıl
Merhaba! Oğlumuz8-9 senedir Dell (dizüstü) kullanıyordu...Ona yeni bir pc almak istiyoruz ama ne alacağımıza karar veremedik.Birkaç gün öncesine kadar MacBook Pro düşünüyordu kararsızlık yaşıyor teknolojiye yetişmek mümkün değil yardımcı da olamıyoruz,Ipad kullanıyor,veri tabanı programcılığı bölümü bilişim öğrencisi yazılımları da öğrenmeye çalışıyor üniersite için mühendislik düşünüyor anlatıyorum ki ihitiyaçları doğrultusunda az buçuk tavsiyeniz olabilsin...üniversite kapısına az kala Bu pc en azından bizim ona son alacağımız pc olsun )) ne lazımsa yapabilsin...pc de oyun da oynuyor müzikle de uğraşıyor ...
Lütfen tavsiye ve önerilerinizle yol gösterip yardımcı olur musunuz? Teşekkürler...
1 Yanıt Yanıtla
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xmasx 6 yıl mczaga
mczaga
neden en üst donanımı 21.5 de satın alamıyoruz?

+1500

Gecen yilda ayni sekilde yaptilar, belki adam guclu ve ekrani 27“ inche gore daha dusuk bisey istiyor.. Resmen uvey evlat muamelesi goruyor.. Ssd nin yanin 3 tb hdd koymazlarsa almam!
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starmaster 6 yıl
Artık iş harici masaüstü bilgisayar kullanılmıyor. Dizüstüne ise ilgi azalmaya başladı. Bazı özel uygulamalar dışında tabletler her işi görüyor. Face ve twit hatta internet için telefonlar yeterli düzeyde. Zaten microsoftun Nokia yı almasıda bu yüzden. Yakında dizystulerde masaüstü lerin durumuna dusucek.
1 Yanıt Yanıtla
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Obsidian 6 yıl starmaster
starmaster

Artık iş harici masaüstü bilgisayar kullanılmıyor. Dizüstüne ise ilgi azalmaya başladı. Bazı özel uygulamalar dışında tabletler her işi görüyor. Face ve twit hatta internet için telefonlar yeterli düzeyde. Zaten microsoftun Nokia yı almasıda bu yüzden. Yakında dizystulerde masaüstü lerin durumuna dusucek.

İş bilgisayarları diye birşey var. Mimar, bankacı, mühendis, tasarımcı vs. klavyesi olan, ekranı büyük cihazlar kullanmak zorunda. Minicik iPad'de bu işler yapılmaz. O nedenle normal bilgisayarlar ortadan kalkmaz.

Bilgisayarı Facebook ve Twitter'dan ibaret görenlere masaüstü ve dizüstü fazla tabii, o ayrı.
2 Yanıt Yanıtla +13
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DaRKFoRCeS 6 yıl
Her türlü teknolojiyi denemeya açığım.Değişik sistemleri kullanmak güzel oluyor.Malesef mali durumdan dolayı şimdilik bu tip cihazları kullanamam ama bir gün durum iyi olursa o zaman kesin kullanırım.Kısa sürelide olsa iphone ipad kullandım.Fakat dizüstü , masaüstü bilgisayarları daha çok ilgimi çekiyor.
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DH Misafiri 6 yıl en beğenilen
interwap
Neden işlemci modellerini belirtmiyorlar. Bazı gerçekler ortaya çıkacağı için mi?

Arkadaş belirtse ne belirtmese ne.Çok istiyorsan Intel'in sitesinden öğrenirsin özelliklerine bakarak. Ayrıca Mac'lerin performansından kendi kullanıcıları memnunken nedense Windows kullanıcıları dert ediyor.Sen kullanmadığın sürece ne bağlar seni değil mi ?
Yanıtla +14
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beyinsis 6 yıl
apple için 1.dereceden önemli ürünler iphone ve ipad oldu artık. eğer web ortamında geliştirme böyle devam ederse microsoft'un tek güçlü olduğu yer olan business kısmında da işi zorlaşır. o zaman kimsenin windows'a ihtiyacı kalmaz.
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interwap 6 yıl
Neden işlemci modellerini belirtmiyorlar. Bazı gerçekler ortaya çıkacağı için mi?
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todorov_44 6 yıl
Türkiye'ye gelene kadar intel yeni bir işlemci çıkarır
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Genç Düşünür 6 yıl
Apple bu konuda rahat gibi görünüyor.
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