Apple'dan sürpriz: 2013 sonu iMac'ler satışa sunuldu

Gelecek ay yeni nesil Mac ve iPad'ler için etkinlik düzenlemesine kesin gözüyle bakılan Apple, herkesi şaşırtan bir hareketle yeni nesil iMac'leri bugün tanıttı.2013 model yeni iMac'ler, Haziran ayında lanse edilen MacBook air'daki gibi Haswell işlemci, wi-fi 802.11 ac desteği ve PCIe flash depolama birimiyle öne çıkıyor.

Tasarımının korunduğu yeni iMac'ler gücünü Intel'in 4.nesil Core ailesi olan Haswell işlemcilerinden alıyor. 21.5 inçlik baz model 2.7GHz frekansında çalışan Core i5 ile gelirken, baz modelde harici bir grafik yongası bulunmuyor; grafik gücü Intel Iris'den karşılanıyor. 21.5 inçlik modelin bir üst konfigürasyonu ise 2.9GHz'lik Core i5 ve Nvidia'nın GeForce GT750M grafik birimiyle geliyor.

i5 işlemcilerinin standart olduğu 27 inçlik modellerde, baz konfigürasyon 3.2GHz'lik Core i5 ve NVIDIA GeForce GT 755M; bir üst konfigürasyon ise 3.4GHz'lik Core i5 ve NVIDIA GeForce GTX 775M grafik birimiyle geliyor. Öte yandan BTO yani özel konfigürasyon seçeneklerinde işlemci olarak i7, grafik birimi ise NVIDIA GeForce GTX 780M olarak seçilebiliyor.

Yeni iMac'ler, kablosuz bağlantı alanında ise tıpkı MacBook Air gibi 802.11ac'ye destek veriyor. Bu sayede 2013 sonu iMac'ler bir önceki nesile göre 3 kata kadar daha hızlı veri transferine imkan sunuyor. Ancak bunun için iMac'in bağlandığı baz istasyonun da aynı standarta destek vermesi gerekiyor.

Depolama alanında geçen sene Fusion Drive ile dikkat çeken iMac, bu sene ise PCIe desteğiyle öne çıkıyor. Standart olarak 1TB'lık sabit sürücü ile gelen iMac'ler, özel konfigürasyonlarındaki PCIe tabanlı SSD'ler sayesinde bir önceki nesile göre %50'ye yakın daha hızlı veri okuma yazma yapabiliyor. Öte yandan standart olarak 8GB'lık sistem belleğine sahip olan iMac'lerde bellek kapasitesi 32GB'a kadar arttırılabiliyor. Arayüz olarak ise iMac'lerin üzerinde 2 adet Thunderbolt ve 4 adet USB 3.0 portu bulunduğunu hatırlatalım.

Apple'ın Steve Jobs sonrasında ürün tanıtımlarını gerçekleştiren, küresel pazarlamadan sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Phil Schiller ise iMac'lerin, bir masaüstü bilgisayarın ne kadar güzel, hızlı ve eğlenceli olabileceğini kanıtlayan bir örnek olmayı sürdürdüğünü söyledi.

Bugünden itibaren Apple Store'lardan satışa sunulan iMac'leri birkaç satırda özetlemek gerekirse:

21.5-inç

- 1299 $: 2.7 GHz Intel i5 ve Intel Iris Pro grafikler, 8GB sistem belleği, 1TB HDD

- 1499 $: 2.9 GHz Intel i5 ve NVIDIA GeForce GT 750M (1 GB bellek), 8GB sistem belleği, 1TB HDD



27-inç

- 1799 $: 3.2 GHz Intel Core i5 ve NVIDIA GeForce GT 755M (1 GB bellek), 8GB sistem belleği, 1TB HDD

- 1999 $: 3.4 GHz Intel Core i5 ve NVIDIA GeForce GTX 775M (2 GB bellek), 8GB sistem belleği, 1TB HDD

Yeni iMac'lerin (2013 sonu) ülkemizde gelecek ay sonu açılışı yapılması planlanan Apple Store İstanbul'la birlikte satışa sunulması bekleniyor.