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Apple'dan tarihi çeyrek: 35,3 milyar dolar gelir, 31,2 milyon adet iPhone satışı

5 yıl
1,7b
1
77
iPhone
Shady
Haber Editörü
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Apple'dan tarihi çeyrek: 35,3 milyar dolar gelir, 31,2 milyon adet iPhone satışı

Teknoloji dünyasının öncü isimlerinden Apple, 2013 mali yılının 3.çeyrek sonuçlarını açıkladı. Açıklanan ekonomik veriler Apple'ın tarihi bir mali dönemi geride bıraktığını gösteriyor.

29 Haziran'da sona eren 3.çeyrekte Apple, Wall Street'teki beklentinin üzerine çıkarak 35,3 milyar dolar gelir elde ederken; net çeyrek karı 6,9 milyar oldu. Seyreltilmiş hisse başına kazancın 7,47 dolar olduğu çeyrekte, kar marjı ise %36,9 olarak belirlendi. Kıyaslama açısından; Apple, geçtiğimiz yılın aynı çeyreğinde 35 milyar dolar gelir, 8,8 milyar dolar gelir ve seyreltilmiş hisse başına 9,32 dolar kazanç açıklamış; kar marjı ise %42,8 olarak belirlenmişti.

ABD dışı satışların, gelirlerin %57'sini oluşturduğu açıklanan 3.çeyrekte, operasyonlardan gelen nakit akışı 7,8 milyar olurken; çeyrek içerisinde 18,8 milyar dolar temettü ya da hisse geri alımlarıyla yatırımcılara ödendi. Apple, ayrıca, 12 Ağustos itibariyle hissedarı olanlara, hisse başına 3,05 dolarlık yeni temettü vereceğini duyurdu. Tüm bu veriler birlikte değerlendirildiğinde ise Apple'ın nakit ve likiditesi yüksek varlıklarının değeri 146,6 milyar dolar oldu.

Çeyrekte yapılan ürün satış sayıları ise şöyle:

  • 31,2 milyon adet iPhone satışı (geçtiğimiz yılın aynı döneminde bu sayı 26 milyondu.)
  • 14,6 milyon adet iPad satışı (geçtiğimiz yılın aynı döneminde bu sayı 17 milyondu.)
  • 3,8 milyon adet Mac satışı (geçtiğimiz yılın aynı döneminde bu sayı 4 milyondu.)

Geride bıraktıkları çeyrekle ilgili olarak Apple'ın icra kurulu başkanı Tim Cook, şu açıklamaları yaptı:

"31 milyondan fazla iPhone satışı ve iTunes, Yazılım ve Servisler kalemindeki güçlü büyüme ile haziran çeyreğindeki performansımız bizleri gururlandırıyor. iOS 7 ve OS X Mavericks gibi yoldaki ürünlerimiz bizleri heyecanlandırıyor. Ayrıca, güz dönemi ve 2014 yılı boyunca satışa sunacağımız yeni ürünlerimiz için çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz."

Diğer taraftan; Apple, eylül sonu itibariyle sona erecek olan mali yılın 4.çeyreğinde ise 34 ile 37 milyar dolar arasında gelir, %36 ile %37 arasında da kar marjı öngörüyor.


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Nightmare70 5 yıl en beğenilen
Bir de hala iPhone'a laf atıyorlar.Kullanış olarak hala en iyi en akıcı, en hatasız telefon kim ne derse desin :) Android'de belki bir gün değişir ve ios kadar akıcı olursa o zaman Apple'ın işi zora girer
Bir de hala iPhone'a laf atıyorlar.Kullanış olarak hala en iyi en akıcı, en hatasız telefon kim ne derse desin :) Android'de belki bir gün değişir ve ios kadar ...
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4 Yanıt Yanıtla +43
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mateacher 5 yıl turyunus
turyunus
Nightmare70
Bir de hala iPhonea laf atıyorlar.Kullanış olarak hala en iyi en akıcı, en hatasız telefon kim ne derse desin :) Androidde belki bir gün değişir ve ios kadar akıcı olursa o zaman Appleın işi zora girer

sen htc one veya hiç nexus kullandın mı ki
ben iphone 5 elime alır almaz safari çöktü,telefon dondu zorla reset attırdık sen ne akıcıkığını konuşuyorsun performasn desen bugün iphone 4 oyun oynatıyo ama nasıl en düşük yaralarda aynı oyunu bi de samsung galaxy s2 de oyna bir bak

Sende bir cünupluk olmasın 5 yıldır iphone kullanıyorum bir kez bile çöktüğünü görmedim safarinin. Hatta dahili uygulamardan hiçbirinin.
turyunusNightmare70Bir de hala iPhonea laf atıyorlar.Kullanış olarak hala en iyi en akıcı, en hatasız telefon kim ne derse...
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2 Yanıt Yanıtla +23
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Guest-F8946C419 5 yıl Bamya Avcisi
Bamya Avcisi


Nightmare70

Bir de hala iPhone'a laf atıyorlar.Kullanış olarak hala en iyi en akıcı, en hatasız telefon kim ne derse desin :) Android'de belki bir gün değişir ve ios kadar akıcı olursa o zaman Apple'ın işi zora girer

Android zaten akici.Yeter ki dogru telefonu al.Htc,sony,lg veya nexusun uwt seviye cihazlari asla kasmiyor.
İphone kullananlarin magazada kiytirik s3u deneyip android kasiy ya bu ne boyle demeleri de ayri komik oluyor.Kasan kismi arayuz,siz kaliteli markanin kaliteli telefonunu aldiktan sonra İphones oyuncak gozuyle bakarsiniz.
Tecrube ile sabittir.

Mağazalardaki İPhone'lar kasmıyor ama.
Bamya AvcisiNightmare70Bir de hala iPhone'a laf atıyorlar.Kullanış olarak hala en iyi en akıcı, en hat...
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2 Yanıt Yanıtla +8
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daedlus 5 yıl
Dün baktım Apple hisseleri 23 milyar dolar artmış Nasdaq da.Apple kötü gidiyor haberleriyle hisseleri 630 lardan 400 ün aşağısına çekmişlerdi.
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etlik 5 yıl daedlus
Adamlar her yerden para kazanmayı biliyorlar. Kağıtları spekülatör ederek bile.
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butze 5 yıl
Akıllı cihazlara ihtiyaç duymuyordum ama artık ihtiyaç var 1-2 sene daha gelişsinler tablet alıcam süper hizmet teşekkürler apple
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revelax 5 yıl
millet hisslerin kaar marjından tutu yıllık gerileri ne akdar hesaplıyor arakdaşım sizeneki cebinize kaç kuruş giriyorki adamlar sizin sırıtınız dan lüks içinde yaşarken siz burda sidik yarıştırıyorsunuz telefonu al kullan gitsin bukadar
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Marquis-de-Sade. 5 yıl
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multiTYRT
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multiTYRT
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Nightmare70
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Nightmare70 Bir de hala iPhonea laf atıyorlar.Kullanış olarak hala en iyi en akıcı, en hatasız telefon kim ne derse desin :) Androidde belki bir gün değişir ve ios kadar akıcı olursa o zaman Appleın işi zora girer
Doğru diyorsunda o küçücük ekran tüm işleri bozuyor.
Bende büyük ekran sevmiyorum devasa telefonları tutmak çok zor.Ayrıca retina ekran olunca hiç bir problem olmuyor yakınlaştırmadan herşeyi okuyabiliyorsun
Retina diye birşey kalmadı artık, 500 ppi a yakın değerlere sahip telefonlar var. Buradaki mesele yakinlastirmadan tek seferde daha çok alanı görebilmek.
Amacın ne kardeşim? Hangi Apple konusuna girsem bir trolleme peşindesin, bir kötülemeye çalışıyorsun? Amacını anlamadım. Yani Appleı sevmiyorsan bu tür konulara girme bitsin.
Allah aşkına diğer konuları bir gösterir misin? hangi konuyu trollemeye çalışmışım göster bana. Ha gösteremezsen ya da 1 tane gösterirsen kes çeneni olur mu? hakettin, yapacak birşey yok.
Göstermeme gerek yok, bir anasayfa haberlerinde Apple konularını gez göreceksin zaten. Ben ukala ukala da konuşmuyorum gördüğün gibi, ha bundan sonra sana cevap verir miyim? Vermem. İyi akşamlar.
Göstermene gerek yok değil, gösteremezsin. Sözünün eri ol, birşey söyledin devamını getir bi zahmet. Yalan kolaydır apple fanı.

Kusura bakmayın ama ikinizde aptalsınız. Eliniz ağrımadı mı la ? Bari firmalar yorduğunuz ellerinizin hakkını verebilse.
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iboocum 5 yıl
ipad ve mac'ler düşmüş ...
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etlik 5 yıl iboocum
Hem iPad hem de android tablet kullanıyorum. Ipadin avantajları stabil çalışması, dezavantajları ise usb bellek vs. Takılamıyor olması androidde ise böyle bir kısıtlama yok.
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MrKemal17 5 yıl
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Nightmare70
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Nightmare70 Bir de hala iPhonea laf atıyorlar.Kullanış olarak hala en iyi en akıcı, en hatasız telefon kim ne derse desin :) Androidde belki bir gün değişir ve ios kadar akıcı olursa o zaman Appleın işi zora girer
Doğru diyorsunda o küçücük ekran tüm işleri bozuyor.
Bende büyük ekran sevmiyorum devasa telefonları tutmak çok zor.Ayrıca retina ekran olunca hiç bir problem olmuyor yakınlaştırmadan herşeyi okuyabiliyorsun
Retina diye birşey kalmadı artık, 500 ppi a yakın değerlere sahip telefonlar var. Buradaki mesele yakinlastirmadan tek seferde daha çok alanı görebilmek.

Retina ekran Apple'ın oluşturduğu bir markadır.Bir ekran 500ppi olsa bile apple satmadıktan sonra retina olamaz ama bu 500ppi'lık ekranın daha kötü olduğu anlamına gelmez.
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crazyfriend712 5 yıl
Bence bu başarı hepinizin
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analyzer_extreme 5 yıl
Haberi yapan arkadaş ekonomi ile ne kadar ilgili acaba


1) Geçtiğimiz yıl kar marjı %42,8 iken bu yıl aynı çeyrekte %36,9 ise,

2) Seyreltilmiş hisse başına kazanç 9,32 dolardan 7,47 dolara düşmüşse,

3) Ve şirket değerlendirmesinde esas kalem kar marjı değil, şirketin büyüme yüzdesiyse ve bu haberde yazılmamışsa

Bu haber ne kadar tarafsız ve ne kadar doğrudur bunu bize açıklayabilecek kimse var mı?

Tarihi bir mali dönemi geride bıraktı başlığı ne kadar doğru acaba ?
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rorschach_ 5 yıl
Herkesin iphone u androidi donar takılır. Bizimkilerde hiç böyle şeyler yok. Hep buralarda okuyoruz.
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LilTunechi 5 yıl
Rekabet iyidir umarım bir gün düzgün bir iş yapan Türk markasını da listede görürüz.
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Avienova 5 yıl
Insanlar sade, kolay ve hizli oldugu icin iphone kullaniyor. Bunu anlayamayan android fanlari apple boyle giderse batar kuculur vb. gereksi yorumlar yapiyordu. Bu mali rapor gosteriyorki, BOS KONUSUYORSUNUZ.
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Puskév 5 yıl
Ekranı az daha büyük olsa keşke.Samsung dev gibi telefonlar yapıyor ama onlar da çok büyük.Orta yolunu bulabilsek
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kcankaynak 5 yıl
turyunus
Nightmare70Bir de hala iPhonea laf atıyorlar.Kullanış olarak hala en iyi en akıcı, en hatasız telefon kim ne derse desin :) Androidde belki bir gün değişir ve ios kadar akıcı olursa o zaman Appleın işi zora girer
sen htc one veya hiç nexus kullandın mı ki ben iphone 5 elime alır almaz safari çöktü,telefon dondu zorla reset attırdık sen ne akıcıkığını konuşuyorsun performasn desen bugün iphone 4 oyun oynatıyo ama nasıl en düşük yaralarda aynı oyunu bi de samsung galaxy s2 de oyna bir bak

Hayatında hiç iPhone kullanmadığın o kadar belli ki. 5 yıllık 3G var Safari hala çatır çatır işliyor. Evet eskisi kadar akıcı değil ancak çalışıyor. Senin gibi işkembecileri, Reina barın karşısında görmek isteriz.
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DaRKFoRCeS 5 yıl
hala aynı ideoloji android şöyle apple böyle.kimin ürününü kime karşı savunuyorsanız.şu an yabancı ülkeler teknolojide ilerliyor hala aynı yorumlar çoğunluğu aynı kişiler. + - oyunu oynamaya devam edin yabancılarda bize teknolojilerini satmaya devam etsin.
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