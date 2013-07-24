Apple'dan tarihi çeyrek: 35,3 milyar dolar gelir, 31,2 milyon adet iPhone satışı

Teknoloji dünyasının öncü isimlerinden Apple, 2013 mali yılının 3.çeyrek sonuçlarını açıkladı. Açıklanan ekonomik veriler Apple'ın tarihi bir mali dönemi geride bıraktığını gösteriyor.

29 Haziran'da sona eren 3.çeyrekte Apple, Wall Street'teki beklentinin üzerine çıkarak 35,3 milyar dolar gelir elde ederken; net çeyrek karı 6,9 milyar oldu. Seyreltilmiş hisse başına kazancın 7,47 dolar olduğu çeyrekte, kar marjı ise %36,9 olarak belirlendi. Kıyaslama açısından; Apple, geçtiğimiz yılın aynı çeyreğinde 35 milyar dolar gelir, 8,8 milyar dolar gelir ve seyreltilmiş hisse başına 9,32 dolar kazanç açıklamış; kar marjı ise %42,8 olarak belirlenmişti.

ABD dışı satışların, gelirlerin %57'sini oluşturduğu açıklanan 3.çeyrekte, operasyonlardan gelen nakit akışı 7,8 milyar olurken; çeyrek içerisinde 18,8 milyar dolar temettü ya da hisse geri alımlarıyla yatırımcılara ödendi. Apple, ayrıca, 12 Ağustos itibariyle hissedarı olanlara, hisse başına 3,05 dolarlık yeni temettü vereceğini duyurdu. Tüm bu veriler birlikte değerlendirildiğinde ise Apple'ın nakit ve likiditesi yüksek varlıklarının değeri 146,6 milyar dolar oldu.

Çeyrekte yapılan ürün satış sayıları ise şöyle:

31,2 milyon adet iPhone satışı (geçtiğimiz yılın aynı döneminde bu sayı 26 milyondu.)

adet satışı (geçtiğimiz yılın aynı döneminde bu sayı 26 milyondu.) 14,6 milyon adet iPad satışı (geçtiğimiz yılın aynı döneminde bu sayı 17 milyondu.)

adet satışı (geçtiğimiz yılın aynı döneminde bu sayı 17 milyondu.) 3,8 milyon adet Mac satışı (geçtiğimiz yılın aynı döneminde bu sayı 4 milyondu.)

Geride bıraktıkları çeyrekle ilgili olarak Apple'ın icra kurulu başkanı Tim Cook, şu açıklamaları yaptı:

"31 milyondan fazla iPhone satışı ve iTunes, Yazılım ve Servisler kalemindeki güçlü büyüme ile haziran çeyreğindeki performansımız bizleri gururlandırıyor. iOS 7 ve OS X Mavericks gibi yoldaki ürünlerimiz bizleri heyecanlandırıyor. Ayrıca, güz dönemi ve 2014 yılı boyunca satışa sunacağımız yeni ürünlerimiz için çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz."

Diğer taraftan; Apple, eylül sonu itibariyle sona erecek olan mali yılın 4.çeyreğinde ise 34 ile 37 milyar dolar arasında gelir, %36 ile %37 arasında da kar marjı öngörüyor.