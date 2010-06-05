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Apple'dan HTML5'e özel tanıtım sitesi

8 yıl
20,3b
1
19
Ekran Kartı
Shady
Haber Editörü
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1998 yılında satışa sunduğu iMac'de disket girişine yer vermeyerek eleştiri yağmuruna tutulan ve ilk standart USB desteğiyle USB'nin yaygınlaşmasına ön ayak olan Apple, mobil platformlarında destek vermediği Flash'a karşı HTML5'ı öne sürmeye devam ediyor. Steve Jobs'un geleceğin teknolojisi diye isimlendirdiği HTML5'ın neler yapabileceğini gösteren bir sayfa Apple tarafından hayata geçirildi. Apple, buraya tıklayarak ulaşabileceğiniz tanıtımın sayfasında Video, Tipografi, Galeri, Geçiş, Ses ve 360 olmak üzere altı farklı HTML5 uygulamasının demosuna yer vererek, geliştiricilere HTML5 ile neler yapabileceklerini gösteriyor.

Demoların gösterimi için standartlara verdiği destekten dolayı Safari'nin son versiyonu şart koşulurken; Apple, Safari'nin bütün platformlarda son internet standartlarına verdiği desteğine önümüzdeki dönemde bütün modern tarayıcıların kavuşacağını belirtiyor.

Apple'dan farklı olarak, Hand Of Greed adlı oyunun geliştiricilere hazırladıkları HTML5 tabanlı sayfa aracılığıyla iPhone OS kullanıcılarına Safari üzerinden AppStore'daki bir uygulamanın demosunu oynama fırsatı da sunuyor.

Bakalım, HTML5 Apple tarafından tahmin edildiğinden daha kısa süredi mi internetin vazgeçilmezi haline gelecek ?


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DH Misafiri 8 yıl
html5 = Apple
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gduman 8 yıl
Apple un hazirladigi siteye iphone 3g uzerinden girdim 360 uygulamasina baktim ancak akici degil. Yinede flash alternatifi olmasi guzel.
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EnemyTerritory 8 yıl

gduman

Apple un hazirladigi siteye iphone 3g uzerinden girdim 360 uygulamasina baktim ancak akici degil. Yinede flash alternatifi olmasi guzel.

En azından iphone 4 gibi 1ghz işlemci gerekir bence flash ve html5 için.
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Tolgá 8 yıl
shadynin verdiği linkte resim yapmaya çalıştım gerçekten ses getirecek bir şey..apple ın doğru teknolojilere karar verdiğini anladım..fx57 nin dediği gibi usb ye html e 5 boşuna destek vermiyorlar
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drony 8 yıl
denedim
iphone üzerinde de gayet güzel ve rahat çalışıyor
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fatihcanery 8 yıl
snady çok teşekkürler,sitelere girdim gerçekten htlm5 ses getirir yaptıklarına bakılırsa.Arkalarında da reklam olarak apple firması var,galiba bu yıldan sonra htl5 yaygınlaşacak
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fatihcanery 8 yıl
flashtan iyi gibi gözüküyor kodlaması,Video aynı hd film gibi ve hemen yüklendi.keşke flashta böyle olsa
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Shady 8 yıl
HTML5'ı temel alan bazı İnternet uygulamaları şöyle;

Sketchpad; mugtug.com/... ; Bir resim uygulaması

Darkroom; mugtug.com/... ; Fotoğraf işleme uygulaması

Anlaşılan HTML5, internete daha çok renk katacak...
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lapya 8 yıl
Android platformunda yer alan dolphin browser in user agent ayarini iphone yaparak milestone ile girdim. Ben cok basarili buldum. Video ve vri codec istedigi icin goremedim. Simdiye kadar sadece video taglemede getirecegi faydadan bahsediliyordu. Ama interaktif etkilesim acisindan flashi aratmayacak netlikte gordum, ozellikle fotograf gecisleri harika olmus...
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Tolgá 8 yıl
safari olayı saçma olmuş
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Mert 8 yıl
HTML5 gayet başarılı görünüyor. Safari olayına ise fazla şaşırmadım. Apple sadece kendi ürünlerinin kullanılmasını istiyor.
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igonam 8 yıl
HTML5 olayına lafım yokta bunu yaygınlaştırmak için apple.in demo için safari şartı saçma biraz..
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