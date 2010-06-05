Apple'dan HTML5'e özel tanıtım sitesi

1998 yılında satışa sunduğu iMac'de disket girişine yer vermeyerek eleştiri yağmuruna tutulan ve ilk standart USB desteğiyle USB'nin yaygınlaşmasına ön ayak olan Apple, mobil platformlarında destek vermediği Flash'a karşı HTML5'ı öne sürmeye devam ediyor. Steve Jobs'un geleceğin teknolojisi diye isimlendirdiği HTML5'ın neler yapabileceğini gösteren bir sayfa Apple tarafından hayata geçirildi. Apple, buraya tıklayarak ulaşabileceğiniz tanıtımın sayfasında Video, Tipografi, Galeri, Geçiş, Ses ve 360 olmak üzere altı farklı HTML5 uygulamasının demosuna yer vererek, geliştiricilere HTML5 ile neler yapabileceklerini gösteriyor.

Demoların gösterimi için standartlara verdiği destekten dolayı Safari'nin son versiyonu şart koşulurken; Apple, Safari'nin bütün platformlarda son internet standartlarına verdiği desteğine önümüzdeki dönemde bütün modern tarayıcıların kavuşacağını belirtiyor.

Apple'dan farklı olarak, Hand Of Greed adlı oyunun geliştiricilere hazırladıkları HTML5 tabanlı sayfa aracılığıyla iPhone OS kullanıcılarına Safari üzerinden AppStore'daki bir uygulamanın demosunu oynama fırsatı da sunuyor.

Bakalım, HTML5 Apple tarafından tahmin edildiğinden daha kısa süredi mi internetin vazgeçilmezi haline gelecek ?