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Apple'ın 2012'nin 2.yarısı için yol haritasında neler var ?

6 yıl
2,7b
1
9
iPhone
Shady
Haber Editörü
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Apple'ın 2012'nin 2.yarısı için yol haritasında neler var ?
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KGI Securities analistlerinden Ming-Chi Kuo, yılın ikinci yarısında Apple'ın ürün yol haritasını mercek altına aldığı yeni raporunu yayınladı. Şimdiye kadar verdiği tutarlı bilgilerle tanınan Kuo'ya göre bu yıl özellikle Eylül ve Ekim aylarında Apple cephesinden aralarında 13” Retina Ekran'lı Macbook Pro ve 6.nesil iPhone'un da olduğu birçok yeni ürün gelecek.

Lafı uzatmadan Kuo'nun raporuna ürün bazında göz atalım;

6.nesil iPhone: Samsung Galaxy S3 ve HTC One X gibi güçlü cihazlara vereceği cevap olan 6.nesil iPhone, Eylül ayında lanse edilecek. Ancak bileşenlerdeki stok sıkıntısı sebebiyle dünya üzerinde satışa sunulması biraz zaman alacak ve buna bağlı olarak da 2012 takvim yılının 3.çeyreğinde yeni iPhone'un etkisini fazla göremeyeceğiz.

iPad Mini: Bloomberg ve WSJ gibi isimlerin iddiasından sonra neredeyse kesin gözüyle bakılan iPad Mini, tıpkı 6.nesil iPhone gibi Eylül ayında lanse edilecek ancak üretimine (yani bileşenlerin sevkiyatına) Ağustos ayında başlanılacak. Kuo, 3.çeyrekte Apple'ın 1.8 milyon iPad Mini satacağını öngörmekle birlikte; 4.çeyrekte ise iPad Mini, abisi iPad'in geçerek 13 milyonluk bir satış rakamına ulaşacak.

Revize edilmiş 3.nesil iPad: Retina Ekranlı yeni iPad'de ısınmayı ve üretim maliyetlerini azaltmak için Eylül-Ekim dönemi içerisinde birkaç değişikliğe gidilecek. Hatırlanacağı gibi Digitimes da benzer bir iddiayı dile getirerek Apple'ın 3.nesil iPad'i IGZO panel, daha ince kasa ve daha yüksek ısı atımı sağlayacak şekilde revize edeceğini ifade etmişti.

13” Retina Ekranlı Macbook Pro: Apple'ın WWDC 2012'de lanse ettiği yeni nesil 15” Macbook Pro'da kullandığı Retina Ekran panelinin 13”'lik model ile buluşması da yine aynı dönemde gerçekleşecek. Kuo 13" Retina Ekran'lı yeni Macbook Pro hakkındaki görüşlerini ise şu satırlarla dile getiriyor:

13" Macbook Pro ve Air üzerine toplanan ilgili 13” Retina Ekranlı Macbook Pro'nun lanse edilmesiyle birlikte; etkiletiyi paneli ve güç tüketimi/form faktör dengesiyle 13” Retina Ekranlı Macbook Pro'ya kayacağını düşünüyoruz. Ancak gerek panel üretimi gerekse de montaj hattının kapasitesinden ötürü 13” Retina Ekranlı Macbook Pro'nun talebi karşılayabileceğini fazla düşünmüyoruz. Ayrıca iOS'li cihazların yenilenmesiyle birlikte birçok tüketicinin, bütçelerini iOS'li cihazlar lehine kullanacağından ötürü 13” Retina Macbook Pro'un ilk zamanlar genel Macbook satışlarına ciddi bir etki yapacağını düşünmüyoruz.

Yeni nesil iMac: Son güncellemesini bundan yaklaşık 450 gün önce geçiren iMac ailesi de Eylül-Ekim dönemindeki yenilik rüzgarına tutulacak. Kuo, yeni Ivy Bridge tabanlı ve daha ince yapılı iMac'lerin ekran katmanlaştırma prosesindeki sorundan dolayı ertelendiğini belirtirken; Ağustos ayında üretim hattındaki artışın yeni iMac sevkiyatlarının başlayacağının habercisi olduğunu ifade etti.

"Gerçekten” yeni nesil iPod Touch: iPad Mini'nin lanse edilmesi halinde geleceğinin ne olacağı tartışılan iPod Touch da bu sene Eylül ayında geleneksel revizyonunu gerçek anlamda geçirecek. Kuo'ya göre, yeni iPod Touch 6.nesil iPhone'da da kullanılması beklenen hücre içi dokunmatik panel teknolojisinin izlerini taşıyacak ve daha ince bir yapıyla karşımıza çıkacak.

Apple'ın 2012'nin 2.yarısı için yol haritasında neler var ?
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Geçen yıl güncelleme geçirmeyen ve siyah modelin yanına beyaz modelinin lanse edildiği iPod Touch, hala A4 işlemcisinden güç almakta. Dolayısıyla yeni iPod Touch'da A5 yongasının kullanılması beklenirken; Macotakara sitesine göre 5.nesil iPod Touch'ın tıpkı 6.nesil iPhone gibi 4 inç boyutuna büyütülecek, arka yüzeyinde ise parlak alüminyum kullanılacak.
Apple'ın 2012'nin 2.yarısı için yol haritasında neler var ?
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Yeni iPod Nano: Geçen sene gerçek bir revizyon geçirmeyen iPod Nano'ların bu yıl yepyeni tasarımıyla kullanıcıların karşısına çıkacağını ifade eden Kuo, 2012 takvim yılının 3.çeyreğinde iPod satışlarının yeni iPod Nano sayesinde çeyrek bazda ciddi bir artış göstermesini bekliyor.

Kuo, yeni iPod Nano'nun ne gibi değişiklikler içereceğiyle ilgili net bir bilgi vermezken; yine Macotakara sitesi geçtiğimiz haftalarda yeni iPod Nano ile ilk nesillerdeki ince uzun yapıya dönüleceğini ve iPod Touch/iPad/ iPhone'daki home tuşunun bu tasarıma entegre edileceğini iddia etmişti. Ancak yeni iPod Nano'nun ekran yapısından ötürü iOS'li uygulamaları çalıştırmaması fakat kendine özel bir iTunes servisine destek vermesi bekleniyor.

Apple'ın 2012'nin 2.yarısı için yol haritasında neler var ?
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paradoks! 6 yıl
site applehaber olmuş ya gerekli gereksiz bütün detayları haber yapılıyor,çoğu tek başlık altında toplanabilir donanımdan çok apple haberi görüyorum sitede resmen
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jovanovic 6 yıl
Ben iphone parçaları için gerekli stok yapamamalarını anlamıyorum firmaların...
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gahst 6 yıl
ipod nano'nun o küçücük, güzel tasarımını değiştirmelerine inanamıyorum. Kemerine tak cebine tak, istediğin yere tak ağırlıkta yapmıyordu. Şimdi yine cebe ya da şantaya atmak zorundayız.
İnceltilmiş tasarımı ile de 13" retina display macbook bence iyi satacaktır. Üniversite için almak ideal olabilir, uzun pil ömrü, incelik, hafiflik ve gözleri yormaması filan.
Apple fan'ı değilim ama Macbook ve iPod'lar gerçekten ilgimi çekiyor. Tasarımlarını seviyorum ve mümkün olursa günün birinde 15.4" retina macbook pro alacağım.
Şunu da eklemek isterim Google nexus telefon kullanıyorum bi gün arkadaşımım 4s iyle günü geçirmek istedim telefonları değiştirdik. İki Telefonda günü kurtarıyor o kadar kasmanıza gerek yok. Zengin olan Apple alır mantığı var bizde.
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Recharged 6 yıl
Ürünler güzelde yine cep yakacaklar.
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Amedra 6 yıl
bana gore yeni çıkacak olan iPhone telefonunun adı iPhone5 olmayacak, en azindan bir serii ismi bu kadar uzamamali..
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Umutcan 6 yıl Amedra
Amedra

bana gore yeni çıkacak olan iPhone telefonunun adı iPhone5 olmayacak, en azindan bir serii ismi bu kadar uzamamali..

The new iPhone benzeri bir isim olur bence.
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XanthiN 6 yıl
Bu haber bayağı iddialı
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