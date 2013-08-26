Apple Store İstanbul ile birlikte çalışmaların aynı dönemde başladığı Apple’ın Brezilya’daki ilk mağazasının açılışı aralık ayına ertelendi.

Ülkenin yerel yayınlarından Info Exame’in haberine göre Apple, personel alımı sürecinde yaşanan sıkıntılardan ötürü Eylül döneminde açmayı hedeflediği mağazanın açılışını aralık ayına ertelemek zorunda kaldı.

Brezilya’daki mağazanın Eylül döneminden Aralık ayına kadar ertelemesi, Apple Store İstanbul’un geleceğiyle ilgili kafalarda yeniden bir soru işareti yaratmadı değil. İlk gelen haberler, Apple Store İstanbul’un Zorlu Center’ın açılışıyla kapılarını teknoloji severlere açacağı yönündeydi. Fakat tıpkı Brezilya’da olduğu gibi Apple’ın İstanbul mağazası için personel alımı ve eğitimi konusunda sıkıntılar yaşadığı bilgisini almış; açılışın Ekim sonu Kasım ayına kadar ertelendiğini sizlere aktarmıştık.

Öte yandan Apple’ın ilk mağazasının yer alacağı Zorlu Center’ın Eylül ayının ortasında açılacağını hatırlatalım.