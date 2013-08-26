Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple'ın Brezilya'daki ilk mağazasının açılışı aralık ayına ertelendi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
637
1
9
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
 
Apple'ın Brezilya'daki ilk mağazasının açılışı aralık ayına ertelendi

Apple Store İstanbul ile birlikte çalışmaların aynı dönemde başladığı Apple’ın Brezilya’daki ilk mağazasının açılışı aralık ayına ertelendi.

Ülkenin yerel yayınlarından Info Exame’in haberine göre Apple, personel alımı sürecinde yaşanan sıkıntılardan ötürü Eylül döneminde açmayı hedeflediği mağazanın açılışını aralık ayına ertelemek zorunda kaldı.

Brezilya’daki mağazanın Eylül döneminden Aralık ayına kadar ertelemesi, Apple Store İstanbul’un geleceğiyle ilgili kafalarda yeniden bir soru işareti yaratmadı değil. İlk gelen haberler, Apple Store İstanbul’un Zorlu Center’ın açılışıyla kapılarını teknoloji severlere açacağı yönündeydi. Fakat tıpkı Brezilya’da olduğu gibi Apple’ın İstanbul mağazası için personel alımı ve eğitimi konusunda sıkıntılar yaşadığı bilgisini almış; açılışın Ekim sonu Kasım ayına kadar ertelendiğini sizlere aktarmıştık.

Öte yandan Apple’ın ilk mağazasının yer alacağı Zorlu Center’ın Eylül ayının ortasında açılacağını hatırlatalım.


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
*GameOver* 6 yıl en beğenilen
online mağaza açılsın yeterlidir 80 milyon insan istanbulda yaşamıyor.
2 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
okan_cehapelioglu 6 yıl
daha cok beklersiniz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rizeli55 6 yıl
Türkiye deki mağazanın son durumu ne ? Bi arkadaş forumda kabası bitti diye yazmıştı...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
***Respect*** 6 yıl
Çıkmaz ayın 31'in de açacaklarmış.
Daha çok bekleriz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
inexo 6 yıl
türkiyede online store açılacağı garanti mi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
logitech_5 6 yıl
En azindan online store acilmis brezilyada .. Eylulde apple store acilacak fakat hala online store yok anlamiyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
*GameOver* 6 yıl
online mağaza açılsın yeterlidir 80 milyon insan istanbulda yaşamıyor.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Samsung 840 Pro 256GB SSD video inceleme "Sınıfında liderliğe oynuyor" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Otobüs üreticisi TEMSA, İsviçre merkezli
DonanımHaber
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Wikipedia'ya
DonanımHaber
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim