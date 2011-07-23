Apple'ın Hulu’yu satın alacağı iddia ediliyor

Dünyanın en değerli markası Apple gözlerden uzak bir şekilde yatırımlarına devam ediyor. Bloomberg’in iddiasına göre Apple online içerik sağlayıcısı Hulu ile bir satın alma anlaşması yapmak üzere. Bilindiği gibi Hulu’nun medya içeriği kiralama veya satın alma hizmeti veren uygulamaları hali hazırda iOS cihazlarında kullanılıyor.





Habere göre görüşmeler henüz ilk aşamasında. Finans dünyasında ilk aşamadaki görüşmeler genelde iş yemeği şeklinde geçer ve sonuca ulaşması ihtimaline şüpheyle bakılır.





Eğer haber doğruysa Apple medya içeriği yayını konusunda ciddi adımlar atmak üzere. Film ve diziler sadece Apple TV ürününde iTunes üzerinden direkt olarak izlenebiliyor. Diğer Apple ürünlerinde içeriği izlemeden önce indirmek gerekiyor. Böylece Apple tüm iOS ve Mac OS ürünlerine direkt olarak medya içeriğini aktarabilecek.





Apple’ın Hulu satışından nasıl yararlanacağı merak konusu. Zaten firma içerik yayını konusunda en tecrübeli firmalardan birisi. OS X Lion sürümünün indirilmesi esnasında 3.6 Petabyte veriyi sunucularından aktaran Apple oldukça büyük bir başarı örneği göstermişti.





Hulu elinde bulundurduğu dev Hollywood şirketlerinin film lisansları sebebiyle potansiyel alıcıların dikkatini çekiyor. Ancak Apple yıllardır film şirketleriyle sıkı ortaklıklar içinde ve istediği zaman bir içerik kiralama uygulamasıyla Netflix, Hulu gibi firmaların karşısına çıkabilir.





Bu satın alma işlemi gerçekleşirse piyasalara gerçekten bir sürpriz olacak. Hulu’yu bünyesine katan Apple’ın sonraki aşamada hangi projelerle sahneye çıkacağı veya hangi ürünlerinde bir yenilik olarak bu projeleri kullanacağı şimdiden en büyük merak edilen konulardan birisi haline geldi.