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    Disney'in dijital platformlarını reklamlı kullananların sayısı hızla artıyor

    Reklamlı paketlerin dijital platformlar için önemi her geçen gün artıyor. Disney tarafından paylaşılan veriler, dijital platformları reklamlı kullananların sayısının hızla arttığını gösteriyor.
    Disney Tam Boyutta Gör
    Söz konusu dijital platformlar olduğunda Disney daha çok Disney+ platformuyla gündeme geliyor olsa da aslında Hulu ve ESPN+ gibi iki önemli platforma daha sahip. Bu iki platformu kullananları da hesaba katınca, Disney'in global kullanıcı sayısı kayda değer sayılara ulaşıyor. Nitekim Disney de CES'te düzenleyeceği panel öncesi dijital platformlarının yakaladığı bu başarının altını çizdi.

    Disney; Disney+, Hulu ve ESPN+'tan oluşan dijital platformların son altı ay içinde ortalama 157 milyon aylık aktif kullanıcıya ulaştığını açıkladı. Abonelerden farklı olarak aylık aktif kullanıcı terimi, bu platformları reklamlı olarak izleyen kullanıcıları tanımlamak için kullanılıyor. Bu da son altı ay içinde 157 milyon kullanıcının Disney platformlarından en az birini reklamlı olarak izlediğini gösteriyor.

    Disney Dijital Platformlarından Elde Ettiği Reklam Gelirini Arttırıyor

    Bu 157 milyon kullanıcının 112 milyonunu Kuzey Amerika'da yaşayanlar oluşturuyor. Disney platformlarının kullanıcı sayılarında Amerika'nın bu kadar dominant olmasının sebebi Hulu ve ESPN+'ın Kuzey Amerika dışında pek geçerliliği olmaması. Disney'in global pazardaki 45 milyon aylık aktif kullanıcısının neredeyse tamamı Disney+'tan geliyor.

    Disney tarafından paylaşılan bu rakamlar, reklamlı paketlerin dijital platformlar için ne kadar önemli hâle geldiğini bir kez daha gözler önüne seriyor. Çünkü bu platformları reklamlı izleyenlerin sayısı arttıkça reklam gelirleri de kayda değer rakamlara ulaşıyor. Nitekim Netflix ve Disney gibi şirketler için bu reklamlı paketler artık ciddi bir gelir kapısına dönüşmüş durumda.

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