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    Buffy the Vampire Slayer'ın devam dizisi geliyor; Oscar ödüllü yönetmen çekecek

    2000'lerin başında epey popüler olan Buffy the Vampire Slayer, yıllar sonra ekranlara geri dönebilir. Buffy'nin devam dizisi için hazırlıklara başlandı. Başrolde yine Sarah Michelle Gellar olacak.
    Buffy the Vampire Slayer Tam Boyutta Gör
    1997-2003 yılları arasında yedi sezon boyunca yayınlanan Buffy the Vampire Slayer, o yılların en sevilen, en popüler dizileri arasında yer alıyordu. Nitekim ülkemizde de CNBC-e aracılığıyla kayda değer bir izleyici kitlesine ulaşmıştı. Bugün artık 90'ların kült dizileri arasında gösterilen Buffy the Vampire Slayer, yıllar sonra bir devam dizisiyle geri dönüyor. Üstelik dizinin yıldızı olan Sarah Michelle Gellar, Buffy rolünde geri dönecek.

    Buffy the Vampire Slayer'ın bu yeni versiyonu henüz ilk sezon için resmi onayı almış değil. Ancak Disney çatısı altında bulunan Hulu platformunun, bu yeni versiyonun pilot bölümüne yeşil ışık yakmak üzere olduğu belirtiliyor. Ayrıca sonraki bölümlerin hikâyesini şekillendirmek için de şimdiden bir yazar ekibi toplanıyor  Yani Hulu bu projeyi hayata geçirmeye kararlı görünüyor. Çekilen pilot bölümde büyük bir aksilik olmadığı takdirde Buffy yıllar sonra TV ekranlarına geri dönecek.

    Yeni Buffy Dizisini Oscar Ödüllü Chloé Zhao Hazırlıyor

    Sarah Michelle Gellar'ın yanı sıra orijinal ekipten başka isimlerin de bu devam dizisi için geri dönmesi bekleniyor. Ancak geri dönmeyecek bir isim var ki o da orijinal dizinin yaratıcısı olan Joss Whedon. Buffy'nin yanı sıra Angel, Firefly ve The Avengers gibi yapımların da arkasındaki isim olan Whedon, son yıllarda hakkında çıkan suçlamalar yüzünden Hollywood'dan büyük ölçüde dışlandı. O yüzden bu yeni Buffy projesinde de yer almayacak.

    Yeni Buffy dizisini hazırlayan isim ise Oscar ödüllü yönetmen Chloé Zhao olacak. Nomadland filmiyle hem En İyi Yönetmen hem de En İyi Film Oscar'ını kazanan Zhao, daha sonra Marvel için The Eternals filmini yönetmişti. Daha önce verdiği röportajlarda büyük bir Buffy hayranı oladuğunu söyleyen Zhao, yeni dizinin hem yapımcısı olacak hem de pilot bölümünü yönetecek. Dizinin senaryosunu ise Nora ve Lilla Zuckerman (Agents of S.H.I.E.L.D) yazıyor.

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