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Apple'ın Lightning kablosunda ek bir yonga ortaya çıktı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
5,7b
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iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple'ın yeni iPhone 5 modeli ile yaptığı en önemli değişikliklerden bir tanesi 8 pinli konnektör bağlantısı sunmasıydı. Lightning adı verilen bu konnektör Apple'ın açıklamasıyla sadece aksesuarların gerektirdiği sinyalleri kullanan bir arayüze sahip. 

Fiyatı 19$ olan Lightning kablosu, kutudan çıktığı için problem yok. Ancak kaybolması gibi durumlarda yeni bir kabloya ihtiyaç duyduğunuzda farklı bir durum devreye giriyor.

Double Helix Cables firması mühendisi Peter Bradstock, kablonun yapısını incelerken bir doğrulama yongasının entegre edildiğini farketmiş. Normalde kabloda güç ve veri bağlantılarının simetrik olması gerekirken, Lightning kablosunda veri bağlantısı asimetrik. Bradstock bunun nedenini ise aynı yongadan iPhone 5 modelinde de olmasına ve sadece bu yongaların iletişimi vasıtasıyla pin atamalarının yapılabilir olmasına bağlıyor. 

Yani bu yongayı içermeyen bir yan sanayi Lightning kablosu aldığınızda işe yaramaması kuvvetle muhtemel. Kabloda bu doğrulama yongasının bulunması şart olacak ve bu nedenle muhtemelen kullanıcılar orijinal kablo almak zorunda kalacak.

Apple şimdiye kadar bununla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı.

http://appleinsider.com/articles/12/09/25/apples_lightning_port_dynamically_assigns_pins_to_allow_for_reversible_use Yorum Yaz
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jackchilina 7 yıl
Ben Apple olsam kulaklık çıkışını standart dışı kullanır 50$'a satardım. (İleride böyle bir hamle bekliyorum.)
Kimse de karşı çıkmaz alırdı. Hali hazırda böyle bir kitle varken neden daha fazla
kazanmasın ki?
Ben Apple olsam kulaklık çıkışını standart dışı kullanır 50$'a satardım. (İleride böyle bir hamle bekliyorum.)Kimse de karşı çıkmaz alırdı. Hali hazırda b...
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3 Yanıt Yanıtla +17
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aceleciburak 7 yıl
Tekelciliğin geldiği son nokta ...
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sertacarslan 7 yıl
Ne dersek diyelim, fanlar bunun doğru bir uygulama olduğunu söyleyip bizi anti-apple'cilikle suçlayacaklar.
Maliyeti 1 dolar bile olmayan bir kabloyu 19 dolara alınca nasıl bir boşalma yaşıyorsunuz bir anlayabilsem, belki size hak vereceğim...
Ne dersek diyelim, fanlar bunun doğru bir uygulama olduğunu söyleyip bizi anti-apple'cilikle suçlayacaklar.Maliyeti 1 dolar bile olmayan bir kabloyu 19 dol...
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servettv 2 yıl
Güzel paylaşım
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Radminox 7 yıl
sertacarslan
Ne dersek diyelim, fanlar bunun doğru bir uygulama olduğunu söyleyip bizi anti-applecilikle suçlayacaklar.Maliyeti 1 dolar bile olmayan bir kabloyu 19 dolara alınca nasıl bir boşalma yaşıyorsunuz bir anlayabilsem, belki size hak vereceğim...

iPhone kullanıyorum ve değiştirmeyi düşünmüyorum, fanı sayılabilirim yani. Ama gözüm kör değil yan sanayi ürüne yönelemeyelim diye böyle yaptıkları açık ama sizin bu laflarınız iPhone kullanıcısını aptal, parası var ve nereye harcayacağını bilmeyen kişiler olarak tanımlıyor. iPhone kullanıyoruz diye pahalı ucuz anlayamıyoruz sanki.
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axesis 7 yıl
ona ek bir yonga değilde ek bir maliyet diyelim .. malum o ek yonga sayesinde ne güzel yeni şeyler alcaz .. çok şanslıyız ..
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mogosan 7 yıl
Hiç takılmadım habere,bu zamana kadar hiç bozulmadı zaten.
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JoeyBane 7 yıl
Demek ki neymiş kaybetmeyeceğiz:S
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redoano 7 yıl
Apple kazığı nasıl soksam diye düşünürken bunu bulmuş demek.
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bocekgrafik 7 yıl
Bir de bu kablo sadece satılan telefonla çalışıyormuş.
*

* Öyle olmaz ama, yaparsa da şaşırmam.
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darkaura 7 yıl
Apple kalitesi icin ben bu paralari odemeye hazirim diyenlere saygin sonsuz. Ama apple in 20cent lik kabloyu (emin olun uretim maliyeti bundan bile ucuzdur) 20$ a satmak icin yaptigi modifikasyonlari bahaneler ureterek savunmak nasil bir zihniyettir. Cok mu safsiniz yoksa fanatizm gozunuzu bu kadarmi boyadi. Kablo diyoruz. Bildiginiz bakir tel. Ne kalitesinden me uyumundan bahsediyorsunuz.
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The Catalyst 7 yıl darkaura
darkaura
Apple kalitesi icin ben bu paralari odemeye hazirim diyenlere saygin sonsuz. Ama apple in 20cent lik kabloyu (emin olun uretim maliyeti bundan bile ucuzdur) 20$ a satmak icin yaptigi modifikasyonlari bahaneler ureterek savunmak nasil bir zihniyettir. Cok mu safsiniz yoksa fanatizm gozunuzu bu kadarmi boyadi. Kablo diyoruz. Bildiginiz bakir tel. Ne kalitesinden me uyumundan bahsediyorsunuz.

Her marka kendi markasini bastigi kabloyu yaklasik olark ayni fiyata satiyor. Samsung basit bi microusb kablosunu 20 dolara satarken applein kendisi muhendiligini yaptigi bir kabloyu ayni fiyata satmasi cok garip bu durum degil bence.
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İnDrema 7 yıl
Anlamadigim sey herkes ne kadar biliyor ya...
Adamlar yapiyor ve hala tekeldir kazik kuzuktur vs felan deniliyor.
Adamlarin amaci cihaza farkli ve ucuz kablolar takip cihaza zarar verilmesini engellemek.Siz kendinizi koyun yerine ve ilk once nelerden odun verirsiniz.
Turkiyedeki insanlarin tarzi ve amaci sudur iphone 5 aldim 3000 TL havasini yapar kasilir ondan iyisi yoktur en iyi odur ilk once bende vardi der arkasini dondurup masaya koyar ama ekran koruyucu kablo kilif almaya gelince 30-40 TL deyince ooooo cok pahali der 5 TL lik olandan alir.Ve oda elinde patlar .Bunun da sonucu kibir ve ego onun icin bir sey dememek daha mantikli yazik sadece.Bunlarin hepsi boyle dusunenlere mustehaktir.Ozaman kullanmicaksin apple dan bir urun alicaksin sacma sapan bir cihaz bakicaksin isine.
Bu adamlarin isi para olsaydi eger Apple Store larda hic bir sekilde oval cam kullanilmazdi.Kullanilan oval ozel kesim camlarla neler satin alinabilecegini hayal edebilirsiniz...
Esen kalin
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OnlyChaos 7 yıl
defected
burada apple tekelci diyen çoğu kişinin yan sanayi ürün kullanmayın diye de hayıflandığına eminim

Tekelci Apple bu kabloyu 20$'a satınca o iş öyle olmuyor. Piyasada birçok Android'li telefonun orjinal kabloları 5TL gibi bir fiyata satılıyor...
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multiTYRT 7 yıl
Çakma şarj aletleriyle cihazın yandığını ya da şarjdayken patladığı haberlerini çok duyduk arkadaşlar ve hepsinin sonunca üretici değil Apple suçlu oldu.

Apple yine telefonlarınızın yanmaması için bir önlem aldı ve suçlu oldu.

Nedir bu düşmanlık?
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JeanCarlo 7 yıl
Belki iphone sarjda iken patladi haberlerinin onune gecmek icin yapmistir apple bunu
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