Apple'ın Lightning kablosunda ek bir yonga ortaya çıktı

Apple'ın yeni iPhone 5 modeli ile yaptığı en önemli değişikliklerden bir tanesi 8 pinli konnektör bağlantısı sunmasıydı. Lightning adı verilen bu konnektör Apple'ın açıklamasıyla sadece aksesuarların gerektirdiği sinyalleri kullanan bir arayüze sahip.





Fiyatı 19$ olan Lightning kablosu, kutudan çıktığı için problem yok. Ancak kaybolması gibi durumlarda yeni bir kabloya ihtiyaç duyduğunuzda farklı bir durum devreye giriyor.





Double Helix Cables firması mühendisi Peter Bradstock, kablonun yapısını incelerken bir doğrulama yongasının entegre edildiğini farketmiş. Normalde kabloda güç ve veri bağlantılarının simetrik olması gerekirken, Lightning kablosunda veri bağlantısı asimetrik. Bradstock bunun nedenini ise aynı yongadan iPhone 5 modelinde de olmasına ve sadece bu yongaların iletişimi vasıtasıyla pin atamalarının yapılabilir olmasına bağlıyor.





Yani bu yongayı içermeyen bir yan sanayi Lightning kablosu aldığınızda işe yaramaması kuvvetle muhtemel. Kabloda bu doğrulama yongasının bulunması şart olacak ve bu nedenle muhtemelen kullanıcılar orijinal kablo almak zorunda kalacak.





Apple şimdiye kadar bununla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı.