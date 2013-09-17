Apple'ın Mac & iPad etkinliği 15 Ekim'de (?)

Uzun süren sessizliğini geçtiğimiz hafta düzenlediği özel etkinlikte iPhone 5s ve 5c'yi tanıtarak bozan Apple'ın Mac ve iPad merkezli yeni etkinliğine bir aydan daha az bir süre kaldı

Fransız MacGeneration sitesinin, güvenilir kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Apple tatil dönemi öncesindeki son etkinliğini 15 Ekim'de düzenleyecek.

Apple'ın bu etkinlikte tanıtmasına kesin gözüyle baktığımız birçok ürün var. Bu açıdan geçen haftaki etkinliğe kıyasla çok daha yoğun bir gündeme sahip olacak olan etkinliğin Ekim ayında yapılması şaşırtıcı değil. MacGeneration sitesi de ortaya attığı birçok iddia doğru çıkan bir site olunca 15 Ekim iddiasının doğru olması kuvvetle muhtemel olmakla birlikte; ilerleyen zamanlarda bu tarihin doğru olup olmadığını hep birlikte göreceğiz.

Apple'ın ekim ayında düzenleyeceği bu etkinlikte Mac tarafında Haswell işlemcili yeni nesil MacBook Pro, iMac ve Mac Mini ile kısa tanıtımı WWDC 2013'e damgasını vuran yeni nesil Mac Pro'yu tanıtması; iPad tarafında ise iPad Mini'nin tasarım çizgileriyle donatılmış 5.nesil iPad ile retina ekrana sahip 2.nesil iPad Mini'yi tanıtması bekleniyor. Apple'ın bu etkinlikteki asıl sürprizi ise yeni nesil Apple TV olacak (Bu konuyla ilgili detayları kısa bir süre önce yayınladığımız haberimizde sizlerle aktarmıştık.)

Editörün Notu: Yukarıdaki fotoğrafın tüm yasal hakları, Getty Images'a aittir.

http://9to5mac.com/2013/09/16/rumeur-apples-next-event-to-be-held-on-october-15th/