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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple'ın Mac & iPad etkinliği 15 Ekim'de (?)

5 yıl
1,4b
1
44
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Shady
Haber Editörü
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Apple'ın Mac & iPad etkinliği 15 Ekim'de (?)

Uzun süren sessizliğini geçtiğimiz hafta düzenlediği özel etkinlikte iPhone 5s ve 5c'yi tanıtarak bozan Apple'ın Mac ve iPad merkezli yeni etkinliğine bir aydan daha az bir süre kaldı

Fransız MacGeneration sitesinin, güvenilir kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Apple tatil dönemi öncesindeki son etkinliğini 15 Ekim'de düzenleyecek.

Apple'ın bu etkinlikte tanıtmasına kesin gözüyle baktığımız birçok ürün var. Bu açıdan geçen haftaki etkinliğe kıyasla çok daha yoğun bir gündeme sahip olacak olan etkinliğin Ekim ayında yapılması şaşırtıcı değil. MacGeneration sitesi de ortaya attığı birçok iddia doğru çıkan bir site olunca 15 Ekim iddiasının doğru olması kuvvetle muhtemel olmakla birlikte; ilerleyen zamanlarda bu tarihin doğru olup olmadığını hep birlikte göreceğiz.

Apple'ın ekim ayında düzenleyeceği bu etkinlikte Mac tarafında Haswell işlemcili yeni nesil MacBook Pro, iMac ve Mac Mini ile kısa tanıtımı WWDC 2013'e damgasını vuran yeni nesil Mac Pro'yu tanıtması; iPad tarafında ise iPad Mini'nin tasarım çizgileriyle donatılmış 5.nesil iPad ile retina ekrana sahip 2.nesil iPad Mini'yi tanıtması bekleniyor. Apple'ın bu etkinlikteki asıl sürprizi ise yeni nesil Apple TV olacak (Bu konuyla ilgili detayları kısa bir süre önce yayınladığımız haberimizde sizlerle aktarmıştık.)

Editörün Notu: Yukarıdaki fotoğrafın tüm yasal hakları, Getty Images'a aittir.


http://9to5mac.com/2013/09/16/rumeur-apples-next-event-to-be-held-on-october-15th/ Yorum Yaz
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daedlus 5 yıl en beğenilen
Soru işareti koymanıza gerek yok Apple la ilgili söylentilerin hepsi doğru çıkıyor artık
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qpiell 5 yıl
muratzilla
64 bit ipad muhtemelen 2gb ram ile gelecek. Zaten muhtesem olan kullanim deneyimi bir adim daha ileri gidecek. Sonrada fakir isi 7 android tabletlerle bunu kiyaslayacaklar forumda :))

Tamam bende bir ipad kullanıcısıyım ama Applenin ipad için getirisini androidle kıyaslarken fakir kesimi tabiriniz çok yanlıs
muratzilla64 bit ipad muhtemelen 2gb ram ile gelecek. Zaten muhtesem olan kullanim deneyimi bir adim daha ileri gidecek. Sonrada fakir isi 7 an...
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1 Yanıt Yanıtla +19
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gopgop 5 yıl
ipad mini tasarımlı büyük ipad cıkacak bu kez izleyipde zamanımı kaybetmiycem nasılsa sızar bilgileri
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DaRKFoRCeS 5 yıl
welcome to the hotel california.We are the keriz?
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VlknFX 5 yıl
Ve apple 2013 e damgasını vurur :)
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okan_cehapelioglu 5 yıl
muratzilla
64 bit ipad muhtemelen 2gb ram ile gelecek. Zaten muhtesem olan kullanim deneyimi bir adim daha ileri gidecek. Sonrada fakir isi 7 android tabletlerle bunu kiyaslayacaklar forumda :))

senin gibi beyin fakiri değiller en azından
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congenial_boy 5 yıl
Ipad Retina kullanıcısıyım. Cihaz tam anlamıyla kusursuz. Bataryanın uzun süre dayanması,hızı,ekran kalitesi,dokunmatik hassaslığı falan 10 numara. Aylardır laptop kullanmıyorum , i7 işlemcili laptop bir köşede duruyor. Ama tabii iphone konusunda bu kadar övemeyeceğim Apple'ı. Ipad rakipsiz ama Iphone'un rakibi çok
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myfranco 5 yıl congenial_boy
congenial_boy

Ipad Retina kullanıcısıyım. Cihaz tam anlamıyla kusursuz. Bataryanın uzun süre dayanması,hızı,ekran kalitesi,dokunmatik hassaslığı falan 10 numara. Aylardır laptop kullanmıyorum , i7 işlemcili laptop bir köşede duruyor. Ama tabii iphone konusunda bu kadar övemeyeceğim Apple'ı. Ipad rakipsiz ama Iphone'un rakibi çok

Çok doğru tespit. Ipad 3(new ipad) bile bana fazlasıyla yetiyor. Gerek uygulama, gerek oyunda tek bir sorun yaşamadım. Sanırım ipad 6'a kadar yola devam.

Bu arada 64 bit işlemci ve daha iyi bir grafik kartı belki oyunlarda bir fark yaratabilir. Onun dışında elinde retina ipad olanlar için gerekli bir upgrade değil bence.
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igetsky 5 yıl
merakla bekliyoruz ozelliklede su macpro desktop nedir oyle cidden super birsey yapmislar
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farukakgun 5 yıl
Yeni mac mini almistim tüh
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DaOzy 5 yıl
Donanım güncellemeleri dışında hiçbir yenilik olmaz.Olsa olsa yeni Apple TV'de olur.Onu da Smart TV'yi yeniden icat ederler en fazla.
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NoWLoadinG 5 yıl
Mini 2'ye Retina Ekran ve 64-Bit İşlemci gelirse bir de kamerası iPhone 5S'kine rakip olursa iPhone5/İpad Mini 2 süper bir ikili olacaktır elimde. Beklentilerim umarım boşa çıkmaz.
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ImaginePerest 5 yıl
Mini 2 retina olur mu ki mini alma arafesindeyim beklesem mi ki
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speedycruiser 5 yıl
Ipod touch güncellemesi gelir mi acaba?
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omeeeeer 5 yıl speedycruiser
speedycruiser

Ipod touch güncellemesi gelir mi acaba?

Gelmez. iPod touch 5. ensile birkaç hafta önce yein renk seçenekleri eklendi. Onlar adam akıllı erimeden yeni model süremezler.
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