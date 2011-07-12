Apple'ın baş patent avukatı, görevinden ayrılıyor

Özellikle Apple açısından gerek Samsung gerekse de HTC ile patent savaşlarının ısındığı bir dönemde, Cupertino'lunun patent portföyünden sorumlu olan baş avukatı Richard “Chip” Lutton Junior, Apple'dan ayrılıyor.

Çok uzun olmamakla birlikte bir süredir patent portföyünden sorumlu baş avukat görevini yürüten Richard Lutton'un firmadan ayrılacağını belirten Reuters, ayrılma gerekçesinin bilinmediğini ifade ederken; Lutton'un koltuğuna B. J. Watrous'un oturacağını belirtiyor. LinkedIN profilinde şu anki pozisyonu Apple'ın başkan yardımcısı ve fikri haklardan sorumlu hukuk danışmanı olarak gözüken Watrous ise daha önce HP'de baş hukuk danışmanlığı görevini yürütmüştü.