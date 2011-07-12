Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple'ın baş patent avukatı, görevinden ayrılıyor

7 yıl
7,6b
1
11
iPhone
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Özellikle Apple açısından gerek Samsung gerekse de HTC ile patent savaşlarının ısındığı bir dönemde, Cupertino'lunun patent portföyünden sorumlu olan baş avukatı Richard “Chip” Lutton Junior, Apple'dan ayrılıyor.

Çok uzun olmamakla birlikte bir süredir patent portföyünden sorumlu baş avukat görevini yürüten Richard Lutton'un firmadan ayrılacağını belirten Reuters, ayrılma gerekçesinin bilinmediğini ifade ederken; Lutton'un koltuğuna B. J. Watrous'un oturacağını belirtiyor. LinkedIN profilinde şu anki pozisyonu Apple'ın başkan yardımcısı ve fikri haklardan sorumlu hukuk danışmanı olarak gözüken Watrous ise daha önce HP'de baş hukuk danışmanlığı görevini yürütmüştü.


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
murat2O98 7 yıl en beğenilen
ayrılma gerekcesi belli uzun calısma saatlerinden dolayı adam ailesni göremiyordur apple ın patent davalarına kosturmaktan
1 Yanıt Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
civilbugra 7 yıl
yakında apple çarşı çıkarda "apple çarşı patentede karşı apple de karşı" derse şaşırmamak lazım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
olağan_şüpheli 7 yıl
apple, eski patent avukatına ,apple ın patent haklarının ihlal ettiği gerekçesiyle dava açtı... diye haber bekliyotum....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
draconist 7 yıl
Adamlar reklam olsun diye sağa sola dava açıyor, artık hepinizin bildiği gibi ''yakında elma satıyor diye manav'a dava açacak'' konumuna geldi.
Ben avukat olsam bunların problemleriyle ben de uğraşmak istemem, haklı bir dava olsa tamam da el insaf artık, bu firma giderek çirkefleşmeye başladı.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nef'i 7 yıl
Adam bezdi herhalde. Uçan kuşa dava açacak bu Apple.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AhmedKaymakcı 7 yıl
Forumun her kismi apple haberi ile doldu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ezimuse 7 yıl
Davaları kaybetmeye başlayınca apple tekmeyi basmış olabilir
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
UyGaR___ 7 yıl ezimuse
ezimuse
Davaları kaybetmeye başlayınca apple tekmeyi basmış olabilir

Benim de dusuncem bu yonde :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DarkEnergy 7 yıl
Bencede gereginden fazla Apple haberi yapiliyor.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Volkanbaba 7 yıl
Haksız davalarla uğraşmaktan sıkılmıştır
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
murat2O98 7 yıl en beğenilen
ayrılma gerekcesi belli uzun calısma saatlerinden dolayı adam ailesni göremiyordur apple ın patent davalarına kosturmaktan
1 Yanıt Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
The Catalyst 7 yıl murat2O98
murat2O98

ayrılma gerekcesi belli uzun calısma saatlerinden dolayı adam ailesni göremiyordur apple ın patent davalarına kosturmaktan



+1
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +287 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +82 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
7552 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
iPhone, htc ve
2 etiket daha Apple samsung
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Huawei Ideos U8150 video inceleme 7 yıl Zotac GeForce GTX 580 AMP2 Edition video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Huawei, kendi mobil işletim sistemini
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim