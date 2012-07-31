Apple'ın geleneksel sonbahar etkinliği için 12 Eylül tarihi kesinleşiyor

Apple'ın uzun yıllardır düzenlediği sonbahar etkinliğinin bu seneki tarihiyle ilgili ilk bilgilerin 12 Eylül'ü işaret ettiğini sizlerle paylaşmıştık. iMore sitesinin verdiği bu bilgilere, ilerleyen saatlerde birçok güçlü kaynaktan daha destek gelmesi 12 Eylül iddiasını güçlendirmiş durumda.

Apple'a yakın ve güçlü kaynaklarıyla bildiğimiz AllThingsD, iMore'un 12 Eylül iddiasını kaynaklarına doğrulattıklarını ifade ederken; Apple'ın o hafta içerisinde bir etkinlik planladığını ve bir aksilik olmazsa 12 Eylül'de bu etkinliğin gerçekleşeceğini söyledi.Benzer şekilde The Verge sitesi de kendi kaynaklarından 12 Eylül bilgisini aldıklarını söylerken; yine verdiği tutarlı bilgilerle tanıdığımız The Loop'dan Jim Dalrymple da12 Eylül iddiası için “Evet” dedi.

Birçok kaynak, Apple'ın 12 Eylül'de etkinlik düzenleyeceğini teyit ederken; lansmanın hangi ürünleri kapsayacağı konusu ise belirsizliğini koruyor. Kesin olarak 6.nesil iPhone ve yeni nesil iPod'ların bu lansmanda tanıtılması beklenirken; kimi kaynaklar yeni nesil iMac ve 7,85 inçlik iPad Mini'nin de bu etkinlikte lanse edilmesini bekliyor.