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Apple'ın geleneksel sonbahar etkinliği için 12 Eylül tarihi kesinleşiyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
7,2b
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iPhone
Shady
Haber Editörü
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Apple'ın uzun yıllardır düzenlediği sonbahar etkinliğinin bu seneki tarihiyle ilgili ilk bilgilerin 12 Eylül'ü işaret ettiğini sizlerle paylaşmıştık. iMore sitesinin verdiği bu bilgilere, ilerleyen saatlerde birçok güçlü kaynaktan daha destek gelmesi 12 Eylül iddiasını güçlendirmiş durumda.

Apple'a yakın ve güçlü kaynaklarıyla bildiğimiz AllThingsD, iMore'un 12 Eylül iddiasını kaynaklarına doğrulattıklarını ifade ederken; Apple'ın o hafta içerisinde bir etkinlik planladığını ve bir aksilik olmazsa 12 Eylül'de bu etkinliğin gerçekleşeceğini söyledi.Benzer şekilde The Verge sitesi de kendi kaynaklarından 12 Eylül bilgisini aldıklarını söylerken; yine verdiği tutarlı bilgilerle tanıdığımız The Loop'dan Jim Dalrymple da12 Eylül iddiası için “Evet” dedi.

Birçok kaynak, Apple'ın 12 Eylül'de etkinlik düzenleyeceğini teyit ederken; lansmanın hangi ürünleri kapsayacağı konusu ise belirsizliğini koruyor. Kesin olarak 6.nesil iPhone ve yeni nesil iPod'ların bu lansmanda tanıtılması beklenirken; kimi kaynaklar yeni nesil iMac ve 7,85 inçlik iPad Mini'nin de bu etkinlikte lanse edilmesini bekliyor.


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haruncic3k 7 yıl
Amerikadan bişeyler getirtiyorum arkadaşa arkadaşta tam 21 eylülde amerikadan türkiyeye dönüyor lanet olasıca apple..
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muhamnet 7 yıl
Walla 4.65 tek elle süper kullanılıyor. Kullanıcıya bağlı bir durum. Adamın eli büyüktür, 4.8 bile küçük kalabilir. Göreceli...
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JoeyBane 7 yıl
Ailecek severek izliyoruz.
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LKLC 7 yıl
4" le falan alakası yok. telefonun boyutuna bağlı. eğer ekran güzel yerleştirilirse 4.7" e kadar yolu var. gnexus da 4.65 ekranı rahat bir şekilde tek elle kullanabiliyorum. eğer üstten ve alttan boşluklar çok az olursa 4.5" iphone çok rahat kullanılır.
zaten öyle bir iphone çıksa şu 3.5" deyip duran ifanlar herkesden çok sevecek büyük ekranı. 3.5" de film izlemek, internete girmek, oyun oynamak eziyet.
1 Yanıt Yanıtla +3
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Harold Finch 7 yıl LKLC
LKLC

4" le falan alakası yok. telefonun boyutuna bağlı. eğer ekran güzel yerleştirilirse 4.7" e kadar yolu var. gnexus da 4.65 ekranı rahat bir şekilde tek elle kullanabiliyorum. eğer üstten ve alttan boşluklar çok az olursa 4.5" iphone çok rahat kullanılır.



zaten öyle bir iphone çıksa şu 3.5" deyip duran ifanlar herkesden çok sevecek büyük ekranı. 3.5" de film izlemek, internete girmek, oyun oynamak eziyet.

iPhone kullanıyorum ama katılıyorum dediklerine. Ekran çok küçük, 3,5 inç hiç ideal falan değil
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mehmetfahriguven 7 yıl


Orijinalden alıntı: yalnızaslan

Bir ara da iPhone mini diyorlardı. Bu mini meselesini çıkaran kim acaba? Hiç sanmıyorum iPad mini çıkaracaklarını.



Apple çıkardı: iPod mini
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yildiray35 7 yıl
kötü bir tarih.
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sertacarslan 7 yıl
Piyasada öyle başarılı rakipler var ki, iPhone 5'i merak bile etmiyorum. Olsa olsa 4" ekran koyacaklar (ki piyasada 4.3-5.3 arası zilyon tane seçenek var), kısıtlamalar aynen devam edecek, önceki nesil aksesuar alanlara sağlam bir kazık atılacak, muhtemelen satın aldıkları üçüncü parti bir yazılımı yine kendileri yaratmış gibi inovasyon olarak lanse edecekler, vs. vs.
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TikaMasala 7 yıl sertacarslan
sertacarslan
Piyasada öyle başarılı rakipler var ki, iPhone 5'i merak bile etmiyorum. Olsa olsa 4" ekran koyacaklar (ki piyasada 4.3-5.3 arası zilyon tane seçenek var), kısıtlamalar aynen devam edecek, önceki nesil aksesuar alanlara sağlam bir kazık atılacak, muhtemelen satın aldıkları üçüncü parti bir yazılımı yine kendileri yaratmış gibi inovasyon olarak lanse edecekler, vs. vs.

Telefon için ideal boyut 4" dir. 4" den yukarısını tek elle kullanamazsın. Madem boyut bu kadar önemli git 1.ci nesil GalaxyTab 7" al telefon özellikli, veya Note al 5.3" ekranlı.
1 Yanıt Yanıtla +1
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yalnızaslan 7 yıl
Bir arada İPhone mini diyorlardı. Bu mini meselesini çıkaran kim acaba. Hiç sanmıyorum mini iPad çıkaracaklarını...
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bildiginsan 7 yıl
iphone ve imac bekliyorum. ipad mini cok gereksiz oyle bir hata yapmazlar bence
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