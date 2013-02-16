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iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple'ın iPad modelleri için ileri düzey koruma isteyenlere özel,"Innopocket Tank Aluminum"

6 yıl
931
1
8
iPad
Can Tunçer
Haber Editörü
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Apple'ın iPad modelleri için Innopocket firması tarafından geliştirilmiş bir kılıf olan Tank Aluminum, sunduğu koruma kalitesi ile en iyi kılıflar arasında yer alıyor.
Innopocket firması tarafından geliştirilen Tank Aluminum, Apple'ın iPad 2,3 ve 4 modellerini en iyi düzeyde korumak isteyen kullanıcılar için geliştirilmiş bir kılıf. 198x244x14.5mm ölçülerinde ve 275gr ağırlığa sahip olan kılıf, alüminyum malzemeden üretilmiş oldukça şık ve sağlam bir yapıya sahip. Her türlü darbe ve basınca duyarlı olarak geliştirilen Tank Aluminum, özel yapısı sayesinde 360° dönerek stant olarak da kullanılabiliyor ve iPad modellerinin hem ön hem de arka yüzlerini maksimum düzeyde koruyabiliyor.
Innopocket Tank Aluminum, firmanın resmi sitesi üzerinden 100$ fiyat etiketi ile satın alınabiliyor.
http://shop.innopocket.com/TANK-Aluminum-Case-for-iPAd-Gen-2-3-4-TANK-Aluminum-case-for-Ipad.htm
 

http://shop.innopocket.com/TANK-Aluminum-Case-for-iPAd-Gen-2-3-4-TANK-Aluminum-case-for-Ipad.htm Yorum Yaz
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Firaristt 6 yıl en beğenilen
Koruma için iyi de yarım iPad ağırlığında. Genel olarak iyi koruyan kılıflar biraz hafiflese iyi olacak. Telefon için bile aynı durum söz konusu. 130gr telefonun kendisi, 50-80 gr kılıf.
400-500gr tablet, 200-300gr kılıf. Haliyle cam sıkıcı bir durum.
Koruma için iyi de yarım iPad ağırlığında. Genel olarak iyi koruyan kılıflar biraz hafiflese iyi olacak. Telefon için bile aynı durum söz konusu. 130gr telefonu...
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bellair 6 yıl
gerçekten ilginç bir tasarım olmuş :)
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evetbenim 6 yıl
androşd niye böyle şeyler ne varsa apple
androide hiç bişi yok herşey appleya
çok eziyonuz bizi
param olsa bende alırdım ipad
2 Yanıt Yanıtla
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Mr.Legend 6 yıl evetbenim
evetbenim

androşd niye böyle şeyler ne varsa apple
androide hiç bişi yok herşey appleya
çok eziyonuz bizi
param olsa bende alırdım ipad

Anaokulunda dersi ekip buraya mı geliyirsunuz. Ne biçim bir dil kullanmışsın. Bir şeyler saçmalamışsın bari düzgün yapsaydın bunu
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nahege270 6 yıl evetbenim
evetbenim

androşd niye böyle şeyler ne varsa apple
androide hiç bişi yok herşey appleya
çok eziyonuz bizi
param olsa bende alırdım ipad

Hakkaten naaaptın sen, ne içerlenmişsin öyle
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Escapetolife 6 yıl
Bu klıf çizilmesin diye üzerine 2. bir kılıfta lazım.
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Firaristt 6 yıl en beğenilen
Koruma için iyi de yarım iPad ağırlığında. Genel olarak iyi koruyan kılıflar biraz hafiflese iyi olacak. Telefon için bile aynı durum söz konusu. 130gr telefonun kendisi, 50-80 gr kılıf.
400-500gr tablet, 200-300gr kılıf. Haliyle cam sıkıcı bir durum.
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AERN 6 yıl
Farklı bir tasarım.
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AktifProje 6 yıl
Hoş gözüküyor
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