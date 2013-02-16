Apple'ın iPad modelleri için ileri düzey koruma isteyenlere özel,"Innopocket Tank Aluminum"





Apple'ın iPad modelleri için Innopocket firması tarafından geliştirilmiş bir kılıf olan Tank Aluminum, sunduğu koruma kalitesi ile en iyi kılıflar arasında yer alıyor.

Innopocket firması tarafından geliştirilen Tank Aluminum, Apple'ın iPad 2,3 ve 4 modellerini en iyi düzeyde korumak isteyen kullanıcılar için geliştirilmiş bir kılıf. 198x244x14.5mm ölçülerinde ve 275gr ağırlığa sahip olan kılıf, alüminyum malzemeden üretilmiş oldukça şık ve sağlam bir yapıya sahip. Her türlü darbe ve basınca duyarlı olarak geliştirilen Tank Aluminum, özel yapısı sayesinde 360° dönerek stant olarak da kullanılabiliyor ve iPad modellerinin hem ön hem de arka yüzlerini maksimum düzeyde koruyabiliyor.

Innopocket Tank Aluminum, firmanın resmi sitesi üzerinden 100$ fiyat etiketi ile satın alınabiliyor.

http://shop.innopocket.com/TANK-Aluminum-Case-for-iPAd-Gen-2-3-4-TANK-Aluminum-case-for-Ipad.htm

http://shop.innopocket.com/TANK-Aluminum-Case-for-iPAd-Gen-2-3-4-TANK-Aluminum-case-for-Ipad.htm