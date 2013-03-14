Apple'ın iPad modelleri için yeni bir bataryalı kılıf modeli, "Props Power Case"





Apple'ın ürettiği akıllı cihazlar için aksesuar pazarı büyümeye devam ediyor. Bu doğrultuda Digital Treasures tarafından geliştirilen yeni kılıflar, iPad modelleri için çift amaçlı bir kullanım sunuyor.

Digital Treasures tarafından duyurulan ve Props Power Case ismine sahip olan ürünler, Apple'ın iPad ve iPad Mini model tablet bilgisayarları için özel olarak üretilmiş. Öncelikle bu akıllı cihazlar için oldukça başarılı bir koruma kılıfı olan modeller, tabletleri dik konumda tutarak daha rahat bir kullanım imkanı da sunabiliyor.

Props Power Case kılıf modellerini benzerlerinden ayıran en önemli özellik ise üzerlerinde dahili batarya yer alıyor olması. 8,000mAh ve 12,000mAh değerlerinde dahili şarj edilebilir batarya yer alan kılıflar, bu sayede iPad modellerinin kullanım süreleri ciddi oranda arttırabiliyorlar. Üzerinde enerji durumu hakkında LED ışıklar da yer alan modeller, microUSB üzerinde şarj edilebiliyor.

Devamlı olarak hareket halinde olan ve ayrı ayrı ürünler taşımak istemeyen kullanıcılar için oldukça faydalı bir çözüm olarak gösterilen ve diğer akıllı cihazları da şarj edebilen Props Power Case'in, iPad Mini uyumlu 8,000mAh versiyonu 79,95$, iPad uyumlu 12,000mAh versiyonu 119,95$ ve 8,000mAh versiyonu 89,95$ fiyat etiketi ile firmanın resmi sitesi üzerinden satın alınabiliyor. Ayrıca ürün hakkında hazırlanmış tanıtımı videosunu aşağıda bulabilirsiniz.

http://www.digitaltreasures.com/category/cases/props-power-cases/





http://www.digitaltreasures.com/category/cases/props-power-cases/