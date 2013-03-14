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Apple'ın iPad modelleri için yeni bir bataryalı kılıf modeli, "Props Power Case"

6 yıl
1,7b
1
8
iPad
Can Tunçer
Haber Editörü
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Apple'ın ürettiği akıllı cihazlar için aksesuar pazarı büyümeye devam ediyor. Bu doğrultuda Digital Treasures tarafından geliştirilen yeni kılıflar, iPad modelleri için çift amaçlı bir kullanım sunuyor.
Digital Treasures tarafından duyurulan ve Props Power Case ismine sahip olan ürünler, Apple'ın iPad ve iPad Mini model tablet bilgisayarları için özel olarak üretilmiş. Öncelikle bu akıllı cihazlar için oldukça başarılı bir koruma kılıfı olan modeller, tabletleri dik konumda tutarak daha rahat bir kullanım imkanı da sunabiliyor. 
Props Power Case kılıf modellerini benzerlerinden ayıran en önemli özellik ise üzerlerinde dahili batarya yer alıyor olması. 8,000mAh ve 12,000mAh değerlerinde dahili şarj edilebilir batarya yer alan kılıflar, bu sayede iPad modellerinin kullanım süreleri ciddi oranda arttırabiliyorlar. Üzerinde enerji durumu hakkında LED ışıklar da yer alan modeller, microUSB üzerinde şarj edilebiliyor.
 
Apple'ın iPad modelleri için yeni bir bataryalı kılıf modeli,
 
Apple'ın iPad modelleri için yeni bir bataryalı kılıf modeli,
Devamlı olarak hareket halinde olan ve ayrı ayrı ürünler taşımak istemeyen kullanıcılar için oldukça faydalı bir çözüm olarak gösterilen ve diğer akıllı cihazları da şarj edebilen Props Power Case'in, iPad Mini uyumlu 8,000mAh versiyonu 79,95$, iPad uyumlu 12,000mAh versiyonu 119,95$ ve 8,000mAh versiyonu 89,95$ fiyat etiketi ile firmanın resmi sitesi üzerinden satın alınabiliyor. Ayrıca ürün hakkında hazırlanmış tanıtımı videosunu aşağıda bulabilirsiniz.
http://www.digitaltreasures.com/category/cases/props-power-cases/


http://www.digitaltreasures.com/category/cases/props-power-cases/ Yorum Yaz
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antonidas 6 yıl
aslında 4-6 yıl sonra ipad'in bataryası ölürse, böyle bir şey alarak normal batarya gibi kullanabilirsin.
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seconder77 6 yıl antonidas
antonidas

aslında 4-6 yıl sonra ipad'in bataryası ölürse, böyle bir şey alarak normal batarya gibi kullanabilirsin.

o kadar süre o ipadı kim kullanır
1 yıla sıkılıyorsun ztn yenisi çıkıyor
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savinelli 6 yıl
seconder77
yeter bıktım artıkne varsa apple a bize bişey yokbütün uygulamalar apple aürünler apple atamam fakirizde bu kadar da ezmeyin bizi android de bir işletim sistemi bizi unutmayın

Ahahahah
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EddyCue 6 yıl
sitesine baktim ancak agirligi yazmiyor. kac gram acaba?
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seconder77 6 yıl
yeter bıktım artık
ne varsa apple a bize bişey yok
bütün uygulamalar apple a
ürünler apple a
tamam fakirizde bu kadar da ezmeyin bizi
android de bir işletim sistemi bizi unutmayın
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