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Apple'ın iPhone 5 modeli için harici batarya çözümleri artıyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
3,9b
1
34
iPhone
Can Tunçer
Haber Editörü
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Apple'ın iPhone 5 modeli için harici batarya çözümleri artıyor

Akıllı cep telefonlarının şarj süreleri yeterli gelmediği zaman ilk başvurulan ürünlerden olan harici bataryalı kılıflar çeşit olarak artmaya devam ediyor. Bu doğrultuda geliştirilmiş ürünlerden olan "Mophie Juice Pack Helium", Apple'ın yeni akıllı cep telefonu iPhone 5 için özel olarak geliştirilmiş bir bataryalı kılıf.
Mophie Juice Pack Helium, iPhone 5 ile tam uyumlu olarak geliştirilmiş oldukça şık bir bataryalı kılıf. Cihaz, üzerinde 1500mAh batarya taşıyor ve bu ekstra güç sayesinde iPhone 5'in kullanım süresini iyi oranda arttırabiliyor. Batarya özelliği yanında aynı zamanda koruyucu kılıf görevi de görebilen Mophie Juice Pack Helium, telefon üzerindeki giriş/çıkış portlarını ya da tuşları kapatmayacak bir yapıda üretilmiş durumda. Micro USB bağlantısı üzerinden şarj olabilen kılıf, gövdesindeki LED ışıklar sayesinde pil ömrü hakkında bilgi verebiliyor.
 
Apple'ın iPhone 5 modeli için harici batarya çözümleri artıyor
Apple iPhone 5'e hem güç hem de güvenlik sağlayabilen Mophie Juice Pack Helium, 79,95$ fiyat etiketi ile firmanın resmi sitesi üzerinden satın alınabiliyor. Ayrıca ürün hakkında hazırlanmış tanıtım videosuna aşağıdan ulaşabilirsiniz.
http://www.mophie.com/ProductDetails.asp?ProductCode=2250_JPH-IP5-MBLK 

http://www.mophie.com/ProductDetails.asp?ProductCode=2250_JPH-IP5-MBLK Yorum Yaz
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knightmert 6 yıl en beğenilen
3 ayda 9 cm hayal değil
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Public_Enemy 6 yıl
Pil teknolojisi teknolojik gelişime fren oluyor, bir türlü kayda değer ilerlemeler gösteremiyor, firmaların bu konuya daha çok yatırım yapmaları gerekiyor, cep telefonunun bin tane özelliği olmasının hiç bir anlamı kalmıyor, biraz fazla fotograf cek yada oyun oyna yada online film izle telefon günü çıkaramıyor, öyle olduktan sonra ne işe yarar bilmem nekadar ekranı olması, çözünürlüğü bilmemnesi..
Pil teknolojisi teknolojik gelişime fren oluyor, bir türlü kayda değer ilerlemeler gösteremiyor, firmaların bu konuya daha çok yatırım yapmaları gerekiyor, cep ...
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Yanıtla +8
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stalker(1979) 6 yıl
Zaten uzun olan bir telefonu daha da uzun hale getirmiş:)
1 Yanıt Yanıtla +5
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DH Misafiri 4 yıl
Merhaab arkadaşlar,
Iphone5'imi satın alalı 2 yıl geçti ve hiç şarj tutmaz oldu. İnternetten 50 TL ye bataryasını alıp değiştirmeyi düşünüyorum. Bunu daha önce yapan deneyen var mı?
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MxFxOx 6 yıl
bu kılıfı apple nasıl kabul etmiş anlamadım marka isimi öyle bir yerdeki sanki telefonun markası mophie ama kılıf çok değiştirmiş havasını kaliteli duruyor
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MxFxOx 6 yıl
minareyi çalan kılıfını uydurmuş
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Nightmare70 6 yıl
Bana iphone 5 internette 3 saat gidiyor s2 ise iphone'dan daha iyi diyen arkadaş buna karşılaştırmaya baksa iyi olur :)

İnternette sörf süreleri;

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Nightmare70 6 yıl
armanatilgan
Nightmare70
armanatilgan Aklımda bir soru var. Normalde bir telefonu %60-70 bataryası varken sarj etmek batarya ömrüne zararlı ya, bu aparatı kullanmakta zararlımı?
Yok hayır zararlı değil aksine çok düşük şarjda kullanmak yazarlı çünkü içindeki kimyasallar sürekli aktif olmalı :) %40-%50 lere düşünce iyice bitsin diye beklemeyin vaktiniz varsa şarja koymanızda fayda var.Zaten iphone piyasadaki en hızlı şarj olan cihazlardan biri 30 dk da hemen %70-80 leri bulur
Emin misiniz ilk defa sizden duyuyorum bunu.

Eminim çünkü sürekli bitirip tekrar doldurdğum s2 6 ay sonra şarj tutmaz olmuştu. mesela %30 a geldi dimi telefonuda kullanmıyorsunuz koyun şarja direk.öyle %5 e felan gelsin diye beklemeyin arada kalibre olsun diye tamamen bitirip şarj edin tamamı dolasıya kadar uzun bir şarja bırakın.şimdiki piller merak etmeyin kapasitesini unutmaz.Belli şarj döngüleri var mesela lion piller 400-500 keredir lipo'lar ise biraz daha fazla.
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Nightmare70 6 yıl
armanatilgan
Aklımda bir soru var. Normalde bir telefonu %60-70 bataryası varken sarj etmek batarya ömrüne zararlı ya, bu aparatı kullanmakta zararlımı?

Yok hayır zararlı değil aksine çok düşük şarjda kullanmak yazarlı çünkü içindeki kimyasallar sürekli aktif olmalı :) %40-%50 lere düşünce iyice bitsin diye beklemeyin vaktiniz varsa şarja koymanızda fayda var.Zaten iphone piyasadaki en hızlı şarj olan cihazlardan biri 30 dk da hemen %70-80 leri bulur
1 Yanıt Yanıtla
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armanatilgan 6 yıl Nightmare70
Nightmare70

armanatilgan

Aklımda bir soru var. Normalde bir telefonu %60-70 bataryası varken sarj etmek batarya ömrüne zararlı ya, bu aparatı kullanmakta zararlımı?


Yok hayır zararlı değil aksine çok düşük şarjda kullanmak yazarlı çünkü içindeki kimyasallar sürekli aktif olmalı :) %40-%50 lere düşünce iyice bitsin diye beklemeyin vaktiniz varsa şarja koymanızda fayda var.Zaten iphone piyasadaki en hızlı şarj olan cihazlardan biri 30 dk da hemen %70-80 leri bulur

Emin misiniz ilk defa sizden duyuyorum bunu.
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Nightmare70 6 yıl
vamp
Nightmare70Samsungculara gün doğdu hadi bakalım yorumlar gellllsiiin :D s2 Kullanıyordum 2000 mah pil aldım,emin olun iphone 5 internet video vs kullanımında 2000mahlik s2den daha iyi dayanıyor hemde çok çok daha hızlı olduğu halde.Evet daha büyük bir batarya olabilirdi ama telefon küçük zaten s3 veya note 2 gibi fırıncı küreği gibi değil haliyle bu kapasitede pil anca sığmıştır diye düşünüyorum :)
Ufak atta civcivler yesin. 2000 mah pille, sarji webde 3 saatte biten ip5 ten bahsediyoruz(3G). Bide video performansini eklemissin. Mobilde olmasam sana bi video paylasirdim bi daha ip5 ve pilinden ovguyle bahsetmezdin. Zaten ip5 in pili duzgun olsaydi boyle bir urun tanitilmazdi. Edge ve ip5 pil tuketimi yuzunden kardes terimler oldular sende burda kuru sıkı salliyorusun ;)

Ya Allah aşkına fan boy olma ya ben HTC ,Samsung,Apple üçünüde kullanmış biriyim.Şuan da iphone 5 kullanıyorum gel gösteriyim sana cahil cahil konuşma parlaklık seviyesi piyasadaki en iyi telefon olmasına rağmen elimden düşürmüyorum sürekli internet,facebook,twitter kullanıyorum 2000 Mah bataryası olan s2'den çok daha iyi gidiyor şarjı git açta oku testlere bak biraz.S2'den 2 kattan fazla web deneyimi sunuyor iphone 5 sizde burada çıkmış cahil cahil konuşuyorsunuz.Performans olarakta rakibi yok onuda ekle yani bilmeden konuşma.Ben ne Apple fanıyım ne samsung nede htc hepsini kullandım sana deneyimi mi söylüyorum sizin gibi fan boyluk yapmıyorum.Ayrıca s3'e neden 3000 Mah pil çıktı mesela o zaman senin mantıkla yetmiyorda o yüzden çıktı öyle mi ?
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SystemApps 6 yıl
ne kadar saçma aksesuar varsa bu platformda şimdi milimetrlik kalınlıklarla incelik yarıştıranlar bunu alırlarmı? pöfff
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dockhanger 6 yıl
pilin ömrünü yediği söyleniyor telefoncularda
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