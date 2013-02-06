Apple'ın iPhone 5 modeli için harici batarya çözümleri artıyor





Akıllı cep telefonlarının şarj süreleri yeterli gelmediği zaman ilk başvurulan ürünlerden olan harici bataryalı kılıflar çeşit olarak artmaya devam ediyor. Bu doğrultuda geliştirilmiş ürünlerden olan "Mophie Juice Pack Helium", Apple'ın yeni akıllı cep telefonu iPhone 5 için özel olarak geliştirilmiş bir bataryalı kılıf.

Mophie Juice Pack Helium, iPhone 5 ile tam uyumlu olarak geliştirilmiş oldukça şık bir bataryalı kılıf. Cihaz, üzerinde 1500mAh batarya taşıyor ve bu ekstra güç sayesinde iPhone 5'in kullanım süresini iyi oranda arttırabiliyor. Batarya özelliği yanında aynı zamanda koruyucu kılıf görevi de görebilen Mophie Juice Pack Helium, telefon üzerindeki giriş/çıkış portlarını ya da tuşları kapatmayacak bir yapıda üretilmiş durumda. Micro USB bağlantısı üzerinden şarj olabilen kılıf, gövdesindeki LED ışıklar sayesinde pil ömrü hakkında bilgi verebiliyor.

Apple iPhone 5'e hem güç hem de güvenlik sağlayabilen Mophie Juice Pack Helium, 79,95$ fiyat etiketi ile firmanın resmi sitesi üzerinden satın alınabiliyor. Ayrıca ürün hakkında hazırlanmış tanıtım videosuna aşağıdan ulaşabilirsiniz.

http://www.mophie.com/ProductDetails.asp?ProductCode=2250_JPH-IP5-MBLK

http://www.mophie.com/ProductDetails.asp?ProductCode=2250_JPH-IP5-MBLK