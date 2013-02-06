Apple'ın iPhone 5 modeli için harici batarya çözümleri artıyor

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Akıllı cep telefonlarının şarj süreleri yeterli gelmediği zaman ilk başvurulan ürünlerden olan harici bataryalı kılıflar çeşit olarak artmaya devam ediyor. Bu doğrultuda geliştirilmiş ürünlerden olan "Mophie Juice Pack Helium", Apple'ın yeni akıllı cep telefonu iPhone 5 için özel olarak geliştirilmiş bir bataryalı kılıf.
Mophie Juice Pack Helium, iPhone 5 ile tam uyumlu olarak geliştirilmiş oldukça şık bir bataryalı kılıf. Cihaz, üzerinde 1500mAh batarya taşıyor ve bu ekstra güç sayesinde iPhone 5'in kullanım süresini iyi oranda arttırabiliyor. Batarya özelliği yanında aynı zamanda koruyucu kılıf görevi de görebilen Mophie Juice Pack Helium, telefon üzerindeki giriş/çıkış portlarını ya da tuşları kapatmayacak bir yapıda üretilmiş durumda. Micro USB bağlantısı üzerinden şarj olabilen kılıf, gövdesindeki LED ışıklar sayesinde pil ömrü hakkında bilgi verebiliyor.
Apple iPhone 5'e hem güç hem de güvenlik sağlayabilen Mophie Juice Pack Helium, 79,95$ fiyat etiketi ile firmanın resmi sitesi üzerinden satın alınabiliyor. Ayrıca ürün hakkında hazırlanmış tanıtım videosuna aşağıdan ulaşabilirsiniz.
http://www.mophie.com/ProductDetails.asp?ProductCode=2250_JPH-IP5-MBLK
http://www.mophie.com/ProductDetails.asp?ProductCode=2250_JPH-IP5-MBLK Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Iphone5'imi satın alalı 2 yıl geçti ve hiç şarj tutmaz oldu. İnternetten 50 TL ye bataryasını alıp değiştirmeyi düşünüyorum. Bunu daha önce yapan deneyen var mı?
İnternette sörf süreleri;
Eminim çünkü sürekli bitirip tekrar doldurdğum s2 6 ay sonra şarj tutmaz olmuştu. mesela %30 a geldi dimi telefonuda kullanmıyorsunuz koyun şarja direk.öyle %5 e felan gelsin diye beklemeyin arada kalibre olsun diye tamamen bitirip şarj edin tamamı dolasıya kadar uzun bir şarja bırakın.şimdiki piller merak etmeyin kapasitesini unutmaz.Belli şarj döngüleri var mesela lion piller 400-500 keredir lipo'lar ise biraz daha fazla.
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Yok hayır zararlı değil aksine çok düşük şarjda kullanmak yazarlı çünkü içindeki kimyasallar sürekli aktif olmalı :) %40-%50 lere düşünce iyice bitsin diye beklemeyin vaktiniz varsa şarja koymanızda fayda var.Zaten iphone piyasadaki en hızlı şarj olan cihazlardan biri 30 dk da hemen %70-80 leri bulur
Emin misiniz ilk defa sizden duyuyorum bunu.
Ya Allah aşkına fan boy olma ya ben HTC ,Samsung,Apple üçünüde kullanmış biriyim.Şuan da iphone 5 kullanıyorum gel gösteriyim sana cahil cahil konuşma parlaklık seviyesi piyasadaki en iyi telefon olmasına rağmen elimden düşürmüyorum sürekli internet,facebook,twitter kullanıyorum 2000 Mah bataryası olan s2'den çok daha iyi gidiyor şarjı git açta oku testlere bak biraz.S2'den 2 kattan fazla web deneyimi sunuyor iphone 5 sizde burada çıkmış cahil cahil konuşuyorsunuz.Performans olarakta rakibi yok onuda ekle yani bilmeden konuşma.Ben ne Apple fanıyım ne samsung nede htc hepsini kullandım sana deneyimi mi söylüyorum sizin gibi fan boyluk yapmıyorum.Ayrıca s3'e neden 3000 Mah pil çıktı mesela o zaman senin mantıkla yetmiyorda o yüzden çıktı öyle mi ?
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