Apple'ın iPhone 5 modelinin kamera performansını arttırmak için, "Trygger Clip"









Apple'ın güncel akıllı cep telefonu olan iPhone 5, sunduğu başarılı fotoğraf kalitesi ile birçok kullanıcı tarafından beğenilerek kullanılıyor ve bu fotoğraf kalitesi farklı aparatlar yardımıyla arttırılabiliyor. Bu doğrultuda geliştirilmiş yeni bir aparat olan Trygger Clip, iPhone 5 ile çektiği fotoğrafların daha da kaliteli olmasını isteyen kullanıcılar için satışa sunulmuş durumda.

25 Ocak 2013 tarihinde başarıya ulaşmış bir Kickstarter projesi olan ve BiteMyApple firması tarafından geliştirilen Trygger Clip, site üzerinden sağladığı destek sonucunda resmi olarak satışa sunuldu. Aynı zamanda iPhone 4 ve 4s modelleri ile uyumlu versiyonu da mevcut olan aparat, iPhone modellerinin kamera bölümlerinin üzerine takılarak kameralara "Polarize Filtre" özelliği getiriyor. Ayarlanabilir yapıda geliştirilen bu filtre sayesinde kullanıcılar, su, metal ya da cam gibi yüzeylerdeki yansımalardan arınmış ve aynı zamanda daha canlı renk tonlarına sahip fotoğraflar çekebiliyorlar.

Fotoğraflara giren ışık miktarının da ayarlanabildiği Trygger Clip filtre aparatı, firmanın resmi sitesi üzerinden siyah ve beyaz renk seçenekleri ile beraber iPhone 4, 4S modelleri için 49.99$, iPhone 5 modeli için ise 39,99$ fiyat etiketi ile satın alınabiliyor. Ayrıca firmanın ürün hakkında daha önceki Kickstarter projesi için hazırladığı tanıtım videosunu aşağıda bulabilirsiniz.

http://www.bitemyapple.co/products/trygger

http://www.bitemyapple.co/products/trygger