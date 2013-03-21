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Apple'ın iPhone 5 modelinin kamera performansını arttırmak için, "Trygger Clip"

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
4,3b
1
29
iPhone
Can Tunçer
Haber Editörü
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Apple'ın iPhone 5 modelinin kamera performansını arttırmak için,

Apple'ın güncel akıllı cep telefonu olan iPhone 5, sunduğu başarılı fotoğraf kalitesi ile birçok kullanıcı tarafından beğenilerek kullanılıyor ve bu fotoğraf kalitesi farklı aparatlar yardımıyla arttırılabiliyor. Bu doğrultuda geliştirilmiş yeni bir aparat olan Trygger Clip, iPhone 5 ile çektiği fotoğrafların daha da kaliteli olmasını isteyen kullanıcılar için satışa sunulmuş durumda.
25 Ocak 2013 tarihinde başarıya ulaşmış bir Kickstarter projesi olan ve BiteMyApple firması tarafından geliştirilen Trygger Clip, site üzerinden sağladığı destek sonucunda resmi olarak satışa sunuldu. Aynı zamanda iPhone 4 ve 4s modelleri ile uyumlu versiyonu da mevcut olan aparat, iPhone modellerinin kamera bölümlerinin üzerine takılarak kameralara "Polarize Filtre" özelliği getiriyor. Ayarlanabilir yapıda geliştirilen bu filtre sayesinde kullanıcılar, su, metal ya da cam gibi yüzeylerdeki yansımalardan arınmış ve aynı zamanda daha canlı renk tonlarına sahip fotoğraflar çekebiliyorlar.
 
Apple'ın iPhone 5 modelinin kamera performansını arttırmak için,
Apple'ın iPhone 5 modelinin kamera performansını arttırmak için,
Fotoğraflara giren ışık miktarının da ayarlanabildiği Trygger Clip filtre aparatı, firmanın resmi sitesi üzerinden siyah ve beyaz renk seçenekleri ile beraber iPhone 4, 4S modelleri için 49.99$, iPhone 5 modeli için ise 39,99$ fiyat etiketi ile satın alınabiliyor. Ayrıca firmanın ürün hakkında daha önceki Kickstarter projesi için hazırladığı tanıtım videosunu aşağıda bulabilirsiniz.
http://www.bitemyapple.co/products/trygger 

http://www.bitemyapple.co/products/trygger Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
flexii_87 6 yıl en beğenilen
dere.beyi
bu apple kullanıcıları gerçekten salak sanıyor yahu ? koymadığın özellikleri kaliteyi ek aparatlarla sat ohh negüzel istanbul bee :)

hocam polarize filtrenin ne olduğunu ve ne amaçla kullanıldıgını bilseydin, niçin sonradan aparat olarak kullanıldığınıfs bilirdin ;)
dere.beyibu apple kullanıcıları gerçekten salak sanıyor yahu ? koymadığın özellikleri kaliteyi ek aparatlarla sat ohh negüzel istanbul bee :)
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1 Yanıt Yanıtla +26
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MERCURY2000 6 yıl
dere.beyi
bu apple kullanıcıları gerçekten salak sanıyor yahu ? koymadığın özellikleri kaliteyi ek aparatlarla sat ohh negüzel istanbul bee :)

Bir insan bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmamalı.
dere.beyibu apple kullanıcıları gerçekten salak sanıyor yahu ? koymadığın özellikleri kaliteyi ek aparatlarla sat ohh negüzel istanbul bee :)
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1 Yanıt Yanıtla +9
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Guhong01 6 yıl
polarize filtre... DSLR boyutu 10$, iphone boyutu 40$ LoL
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drony 6 yıl
Apple her zaman aksesuarlari ile daha zengin kullanici deneyimi yasatir. Basarinin sebebi cok az degisen tasarimi ile hep geriye donuk uyumludur. Hem aksesuar ureticisi hemde kullanici tedirgin degildir. Donanim ureticisi bir urun cikardiginde apple tarafindan yillarca desteklenecegini bilir musteride ayni sekilde aldigi aksesuarin uzun sure desteklenecegini bilir. (Kiliflar haric). Bu nedenle yaratici urunlerin hep onu aciktir. SEBEP İSE TASARİM KARARLİLİGİ
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Roark 6 yıl
Bunun kilifa entegre halde satilani olsa yok satardi. Onun dışında tasimak falan pratik degil.
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1080p 6 yıl
Böyle abuk sabuk şeyler İphone dışındakiler için var mı?
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Gl4dius 6 yıl
dere.beyi
bu apple kullanıcıları gerçekten salak sanıyor yahu ? koymadığın özellikleri kaliteyi ek aparatlarla sat ohh negüzel istanbul bee :)

allahtan senin gibi ileri görüşlü akıllı süper zeka insanlarımız var bizi kendimize getirdin teşekkürler sen olmasan ne olurdu bizim halimiz acaba
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Lord of the Shadows 6 yıl
sırf böyle cool gadget'lar yalnızca iphone'a çıkıyor diye iphone'a geçesim var.
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MERCURY2000 6 yıl
dere.beyi
bu apple kullanıcıları gerçekten salak sanıyor yahu ? koymadığın özellikleri kaliteyi ek aparatlarla sat ohh negüzel istanbul bee :)

Bir insan bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmamalı.
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Dexstz 6 yıl
Harika
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V4LKyR 6 yıl
flexii_87
dere.beyibu apple kullanıcıları gerçekten salak sanıyor yahu ? koymadığın özellikleri kaliteyi ek aparatlarla sat ohh negüzel istanbul bee :)
hocam polarize filtrenin ne olduğunu ve ne amaçla kullanıldıgını bilseydin, niçin sonradan aparat olarak kullanıldığınıfs bilirdin ;)

Polarize filtre nedir hocam? Anlat ki öğrenelim. :)
1 Yanıt Yanıtla
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flexii_87 6 yıl V4LKyR
V4LKyR
flexii_87
Orijinalden alıntı: dere.beyibu apple kullanıcıları gerçekten salak sanıyor yahu ? koymadığın özellikleri kaliteyi ek aparatlarla sat ohh negüzel istanbul bee :)
hocam polarize filtrenin ne olduğunu ve ne amaçla kullanıldıgını bilseydin, niçin sonradan aparat olarak kullanıldığınıfs bilirdin ;)

Polarize filtre nedir hocam? Anlat ki öğrenelim. :)

google.com.tr/...
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YordleKing 6 yıl
Bu ve bunun gibi cihazları yalın bir şekilde kullanan var mı(koruma amaçlı kılıflar hariç)?
Bu ney abi her şeyinin aparatı var.
Sadece apple için konuşmuyorum.
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flexii_87 6 yıl en beğenilen
dere.beyi
bu apple kullanıcıları gerçekten salak sanıyor yahu ? koymadığın özellikleri kaliteyi ek aparatlarla sat ohh negüzel istanbul bee :)

hocam polarize filtrenin ne olduğunu ve ne amaçla kullanıldıgını bilseydin, niçin sonradan aparat olarak kullanıldığınıfs bilirdin ;)
1 Yanıt Yanıtla +26
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seconder77 6 yıl flexii_87
flexii_87

dere.beyi

bu apple kullanıcıları gerçekten salak sanıyor yahu ? koymadığın özellikleri kaliteyi ek aparatlarla sat ohh negüzel istanbul bee :)


hocam polarize filtrenin ne olduğunu ve ne amaçla kullanıldıgını bilseydin, niçin sonradan aparat olarak kullanıldığınıfs bilirdin ;)

adamların kafası çalışmıyor ki hocam
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seconder77 6 yıl
Her şey apple'a biraz bizide düşünün
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