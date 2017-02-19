Apple'ın iPhone prototiplerini gizlemek için kullandığı kılıflar ortaya çıktı

Apple yeni bir iPhone'u üretime hazır hale getirmeden önce, şirketin Cupertino'daki merkezi ile Çin'deki imalat partnerleri arasında aylar süren tasarım çalışması ve testler yapılıyor. Bu süre içerisinde Apple'ın gizliliği iki katına çıkarmak için gösterdiği çabalara rağmen, iPhone parçaları genelde sızmaya başlıyor.

Sızıntılarıyla ünlü bir isim olan Sonny Dickson, şirketin iPhone prototiplerini gizlemek ve potansiyel sızınıtları önlemek için aldığı birkaç önlemi ortaya çıkardı.

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Dickson, her şeyden önce bir iPhone prototipinin, tasarımının görünmesini engellemek için hazırlanmış "gizli" bir kılıfla dünyayı dolaştığını söylüyor. Kılıf iPhone'un büyük bir bölümünü gizlerken, iki tarafında yer alan sarı güvenlik bantları da cihazın kılıftan çıkarılıp çıkarılmadığını tespit etmeye yarıyor.

Dickson'a göre, prototipin yanında kalite güvencesi ve kontrol testleri için her zaman bir "pasaport" bulunuyor. Ayrıca test edilen her bileşen veya ürünün bir sayfada belgelendiğini de ekleyelim. Bu sayfada test yapan kişinin baş harfleri ve cihazın testlere nasıl tepki verdiğini belgeleyen bir kontrol listesi var. Prototip daha sonra Çin'den Apple'a pasaportuyla birlikte geri gönderiliyor.

Aşağıdaki resimde bir iPhone 6 Plus prototipini görüyorsunuz. Üzerinde Apple'ın ürünü takip etmesi için bir QR kodu bulunuyor.

Tüm bu çabalar iPhone prototiplerinin sızdırılması tamamen engellemiş değil. Bir Apple mühendisi 2010 yılında Cupertino yakınlarındaki bir barda sır gibi saklanan iPhone 4'ü taburede bırakmış ve cihaz ifşa olmuştu. Apple'ın çift kameralı iPhone 7 Plus modeli ise tanıtmasından altı ay önce sızdırılmış ve Mart 2016'da cihazın bir fotoğrafı ortaya çıkmıştı.

https://www.macrumors.com/2017/02/17/iphone-security-case-passport-photos/