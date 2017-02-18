Portal ve Half-Life 2'nin yazarı Erik Wolpaw, Valve'den ayrıldı

On yılı aşkın bir süredir Valve bünyesinde çalışan senarist Erik Wolpaw, şirketle olan ilişkisine son verme kararı aldı. Wolpaw, Facebook sayfasındaki bir durum güncellemesiyle bu gelişmeyi onaylamış oldu. Başarılı yazarın katkıda bulunduğu eserler arasında Portal, Portal 2 ve Half-Life 2'nin episodik eklentileri gibi sembolik oyunlar yer alıyordu.

Erik Wolpaw'ın ismi, Left 4 Dead ve Counter-Strike: Global Offensive gibi oyunlarda da geçiyor. Ayrıca kendisi Team Fortress'in resmi çizgi romanlarına da katkıda bulunmuş durumda.

Psychonauts'la ödülü kapmıştı

Wolpaw'ın sektördeki diğer bir büyük katkısı, 2006'da "Oyun Geliştiricileri Seçimi Ödülleri"nde en iyi senaryoya ödülü kazanan "Psychonauts" adlı oyunun senaryosunu yazmış olmasıydı. 2015 yılından bu yana Double Fine Productions işbirliğiyle geliştirilen Psychonauts 2, bir aksilik olmazsa 2018 sonlarında satışa sunulacak.

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Wolpaw, Valve'e katılmadan önce, daha sonra Harrington ve Newell'ın senaryo yazarı olan Chet Faliszek'le birlikte Old Man Murray portalına metin yazarı olarak katkıda bulundu. ABD'de doğan Wolpaw, bir üniversite öğrencisi olarak 1983 ve 1984'te Antic tarafından çıkarılan Atari konsolu için iki oyun geliştirmeyi başarmıştı.

2004 yılında bir inflamatuar bağırsak hastalığı olan ülseratif kolit teşhisi konan Wolpaw, buna rağmen şirketi terk etmedi. Valve CEO'su Gabe Newell da kendisine dinlenmesi için izin verirken, iyileşme süresi boyunca ödeme yaparak verdiği desteği göstermişti. Öte yandan Valve fanları için ayrı bir şok etkisi de, bir başka senarist olan Marc Laidlaw'ın 2016 yılında şirketten ayrılması oldu. Laidlaw, Half-Life ve Half-Life 2'nin senaryo yazarlarından biriydi.

Bu profesyonellerin birer birer şirketten ayrılması pek de şaşırtıcı değil, çünkü Steam'in sahibi Valve'in son yıllarda video oyun üretimine odaklanmadığı net şekilde görülüyor.

http://www.pcgamer.com/half-life-2-portal-writer-erik-wolpaw-has-left-valve/