Apple'ın nakit varlığı mobil telefon endüstrisini satın alabilecek seviyeye ulaşıyor

Her çeyrekte rekor gelir açıklayan Apple'ın nakit varlığı da sürekli gelişyor. İkinci çeyrekte 65.8 milyar dolar büyüklüğünde rezerve ulaşan firmanın, Asymco analisti Horace Dediu'ya göre bu ayın sonunda tamamlanacak üçüncü çeyrek itibariyle nakit, nakde eşdeğer varlıklar ile kısa-uzun dönem pazarlanabilir hisse senedi ve tahvillerden oluşan rezervi 70 milyar doların üzerine çıkacak.





Şu anki nakit varlığı sayesinde bir daha hiç gelir elde edemese de 2018 yılının ortalarına kadar faaliyetlerine devam edebilecekği öngörülen Apple'ın finansal gücü her geçen gün artıyor. Dediu'nun araştırmasına göre Apple, piyasa değerleri dikkate alındığında telefon pazarının %75'ini kontrol eden dört büyük telefon üreticisini satın alarak tüm endüstriyi kontrol edebilecek potansiyele sahip.





Yasal düzenlemelerden dolayı bu sadece teoride mümkün olsa da 22.6 milyar dolar piyasa değeri olan Nokia, 13.8 milyar dolar piyasa değeri olan RIM, 25.4 milyar dolar seviyesindeki HTC ve 4.2 milyar dolar değer hesabı yapılan Motorola Mobilite Grubu'nun 66 milyar dolar olarak hesaplanan toplam piyasa deperi, Apple'ın şu anki nakit varlığı ile denk düştüğünü söyleyebiliriz.





İsmi geçen üreticilere ek olarak Apple'ın, Samsung'u satın alabilecek pozisyonda olduğu da belirtiliyor. Horace Dediu, Samsung'un piyasa değerini 53 milyar dolar olarak hesaplarken, LG'nin nominal değerini 10 milyar dolar, Sony Ericsson'u ise 3 milyar dolar seviyesinden öngörüyor yani Apple, kasasındaki rezerv ile bu üç firmayı aynı anda satın alabilecek -teorik olarak- finansal güce de sahip.





Apple ile ilgili olarak çok sayıda senaryo oluşturulmasına rağmen firmanın büyük ölçekli şirket satın almalarından uzak durduğu görülüyor.