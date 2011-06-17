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Apple'ın nakit varlığı mobil telefon endüstrisini satın alabilecek seviyeye ulaşıyor

7 yıl
10,6b
1
131
iPhone
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Apple'ın nakit varlığı mobil telefon endüstrisini satın alabilecek seviyeye ulaşıyor
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Her çeyrekte rekor gelir açıklayan Apple'ın nakit varlığı da sürekli gelişyor. İkinci çeyrekte 65.8 milyar dolar büyüklüğünde rezerve ulaşan firmanın, Asymco analisti Horace Dediu'ya göre bu ayın sonunda tamamlanacak üçüncü çeyrek itibariyle nakit, nakde eşdeğer varlıklar ile kısa-uzun dönem pazarlanabilir hisse senedi ve tahvillerden oluşan rezervi 70 milyar doların üzerine çıkacak.

Şu anki nakit varlığı sayesinde bir daha hiç gelir elde edemese de 2018 yılının ortalarına kadar faaliyetlerine devam edebilecekği öngörülen Apple'ın finansal gücü her geçen gün artıyor. Dediu'nun araştırmasına göre Apple, piyasa değerleri dikkate alındığında telefon pazarının %75'ini kontrol eden dört büyük telefon üreticisini satın alarak tüm endüstriyi kontrol edebilecek potansiyele sahip.

Yasal düzenlemelerden dolayı bu sadece teoride mümkün olsa da 22.6 milyar dolar piyasa değeri olan Nokia, 13.8 milyar dolar piyasa değeri olan RIM, 25.4 milyar dolar seviyesindeki HTC ve 4.2 milyar dolar değer hesabı yapılan Motorola Mobilite Grubu'nun 66 milyar dolar olarak hesaplanan toplam piyasa deperi, Apple'ın şu anki nakit varlığı ile denk düştüğünü söyleyebiliriz.

İsmi geçen üreticilere ek olarak Apple'ın, Samsung'u satın alabilecek pozisyonda olduğu da belirtiliyor. Horace Dediu, Samsung'un piyasa değerini 53 milyar dolar olarak hesaplarken, LG'nin nominal değerini 10 milyar dolar, Sony Ericsson'u ise 3 milyar dolar seviyesinden öngörüyor yani Apple, kasasındaki rezerv ile bu üç firmayı aynı anda satın alabilecek -teorik olarak- finansal güce de sahip.

Apple ile ilgili olarak çok sayıda senaryo oluşturulmasına rağmen firmanın büyük ölçekli şirket satın almalarından uzak durduğu görülüyor.
Apple'ın nakit varlığı mobil telefon endüstrisini satın alabilecek seviyeye ulaşıyor
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dweller 7 yıl en beğenilen
Milleti Apple fanboy diye etikteliyosunuz ama siz de anti-Apple kampanyası güdüyorsunuz. Apple'ın bu kadar başarılı olmasının nedeninin yaptığı telefonlar olmadığı, içinde buluna işletim sistemi ve yanında gelen marketi olduğunu ne zaman anlayacaksınız ?
İstediğiniz kadar iyi cihazlar yapın (herhangi bir sektörde), eğer ki onu iyi kullanan materyali çıkartamaz ve kullanıcıya destek olamazsanız, gerisi palavra...
Milleti Apple fanboy diye etikteliyosunuz ama siz de anti-Apple kampanyası güdüyorsunuz. Apple'ın bu kadar başarılı olmasının nedeninin yaptığı telefonlar olmad...
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MattPegasus 7 yıl
Adamlar pazarlamayı iyi biliyor.
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Volkanbaba 7 yıl
Adamlarda türkiyenin döviz rezervi kadar nakit var 10milyar $ daha topladırlarmı eşitiz
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AlicanNalbat 7 yıl
1 HiT u DowN
AnglacheL piyasada çok daha kaliteli telefonlar bilgisayarlar var ama adamlar isimlerini iyi pazarlıyorlar ve tebrik etmek gerekiyor. Ben param yettiği halde apple marka laptop almadım çünkü bana göre ihtiyacımı karşılamıyordu hatta vasat kalıyordu. Fakat beğenenler sevenler elbetteki olacaktır. İphone um var ve çokta memnun değilim ama sorarsanız Apple diyebiliyorsunuz. Özellik açısından mükemmel telefonlar var piyasada F/P olan fakat isim yapamıyorlar. Önemli olanda isim pazarlamaktır zaten. Bu yüzden adamlara baarısızlık damgası yapıştırmak ya da pahalı satıyor demek yanlış. Pahalıysa ve işini görmüyorsa alma benim gibi. Ya da alanları yargılama bu yüzden.
hala anlayamadınız şunu ya, sadece isim satmıyor adamlar, iki telefonu da kullandıysan (iphone ve başka bir akıllı telefon htc vs.) farkı anlarsın zaten, tabi ki memnun olmayabilirsiniz, o sizin ihtiyaçlarınıza kalmış, ama sadece marka diyen biri teknolojiden anlamıyordur :)

günde en az 10-15 notebook satan biri olarak söylüyorum emin ol apple mackbook 8600 işlemcili bir cihaz windows kullanan i5 ten kat kat daha iyidir. donanım olarak sana zayıf gelebilir evet zayıf neye göre zayıf windowsa göre... ama mac e göre ve mac e yazılan program ve oyunlara göre perfect dostum... boşuna ben almadım ben etmedim ihtiyacımı karşılamadı deme. en kötü macbook bile bir çok notebook dan iyidir....
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AlicanNalbat 7 yıl
panelci
censef57 bir telefona 2 bin vereceksem bu kesinlikle apple olmaz. 1000 liraya mis gibi n8 dururken gidip apple ın elmasına 2000 lira bayılmak beyin mastürbasyonundan başka birşey değildir.
Mis gibi n8 vs kazikçi apple :) adam hakli.

mis gibi kasılan n8 :) arabalarınaltına koyuyorlar gerş kaymasın dşye :) youtube a yaz görürsün :)
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séquestre 7 yıl
Ne olursa olsun adamlar yapıyor yapacaklarını .. Çok büyük bir olay ..
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Alkolickx7 7 yıl
Samsung galaxy S2 almak üzereyim..Çok araştırdım, iphone 4 ve diğer markaları..Şuan bana hitap eden ürün galaxy s2 uzun süreli kullanımda işimi fazlasıyla görebilicek bir telefon..Şuan iphone 5 çıkmış olsa galaxy s2 ile hemen hemen aynı özelliklerde çıkacak..Onu alırdım..İki markada kendini ispatlamış neyini tartışıyorsunuz anlıyamadım bi türlü :)
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censef57 7 yıl
çuvalla para verir gene alır. oh yaaaa
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Daft Punk 7 yıl
Apple gümleyecektir çok yakında...İphone'dan önce Türkiyede ismini bilen yoktu Apple'ın :) Nasıl nokia zamanında ortalığı kasıp kavurdu ve şimdi nal topluyorsa Apple'ın da kaderi aynı.Samsung hemen hemen tüm teknolojik alanlarda faaliyet gösteren büyük bir şirket ve Apple ile kıyaslanması acınası bir durum.

Telefondan, bilgisayara, beyaz eşyadan, iş makinalarına varan olağanüstü bir ürün gammı olan şirketi Apple mı alacak



"Elektronik Televizyon Telefon Bilgisayar Otomotiv Tıp Uzay araştırmaları gibi birçok alanda faaliyet göstermektedir. Güney korede uydu üretimini neredeyse tek başına samsung yapmaktadır. Japon şirketleri ilede japonya için uydu yapımında ortak olmuşlardır. Elektronik sektöründe Diğital kamera, Dvd, Blu-Ray, Vcd okuyucu Uydu alıcısı Dvd-Cd üretimi Beyaz eşya (Buzdolabı, Camaşır, Bulaşık makinası) Bina yönetim sistemleri gibi çok çeşitli alanlarda üretim yapmaktadır. Televizyon sektöründede uzun bir geçmişe sahip olan Samsung 1960'lı yıllardan beri televizyon üretimi yapmaktadır. Lcd üretiminde pazar payının oldukça önemli bir bölümünü oluşturur. Birçok marka panel olarak samsung panelleri televizyonlarında kullanmaktadır.Ayrıca samsung 3D led tv nin geliştirilmesinde çok önemli bir rol oynamış ve 3D tv'yi üreten ilk şirket olmuştur."

Kaynak: Vikipedi

Ayrıca Türkiyede İphone ulaşılmaz değildir yani kedi ciğer olayı kompleksten kaynaklanarak kullanılan bir terim.Artık herkes öyle yada böyle 800-1000 lira gibi rakamlara telefon alıyor.İphone'a 1600 lira mı veremeyecekler?O fiyatı haketmediğini düşünenlere her kesime hitap(Maddi olarak kastediliyor) etmeyebilir denmesi durumun algılanışının ne denli yanlış olduğunun kanıtı.
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sertacarslan 7 yıl
merttr
yahu cidden apple in türkiyedeki fahiş fiyatları kendisinin oluşturmadığını görmek bu kadar zormu? apple kendi sitesinde ürünü 649$dan satıyor bu ürünü toptancıya diyelim ki 600$ dan versin , Türkiyede ödediğiniz 1200 doların en fazla 600 ü applea gidiyor ki 600 dolar apple in karşılaştırıldığı çoğu üründen daha az bir miktardır.

Haklısınız.
Amazon'da, Ebay'da, ya da üreticilerin satış sitelerinde bakıyorsunuz, buradakinin en az yarısı fiyatlarla karşılaşıyorsunuz. Telefon, Oyun DVD'si, Tablet, farketmiyor. Aradaki fark bizim ithalatçı cemaatin cebine iniyor.
Verdiğiniz fark garanti farkıdır deseniz, ürünlerin zaten en az 1 yıl, ortalama 2 yıl uluslararası garantisi var. Biz çıkıp girip o garantiden yararlanamıyoruz, ama ithalatçı cemaatimiz bu garantiyi kullanıyor bizim yerimize...
Üründe problem çıktı, muhattabım ithalatçı firmadır deseniz, böyle de olmuyor, ürün yurt dışına gidiyor, orada işlem görüyor ya da göremiyor, size de 3-5 ay yurt dışı dağıtıcının keyfini beklemek düşüyor çoğunlukla. Değişim ya da para iade kararı bile yurtdışından bekleniyor, bizimkiler kendilerini o kadar garantiye alıyorlar yani...
O kadar fark verdik, bari ithalatçı firmamız işlemi hızlandırsa deseniz, alakası yok, tek bir telefon, e-mail bile gönderip süreci hızlandırmıyorlar...
E tüketici hakları, tüketici mahkemesi var deseniz, ithalatçı cemaat kanunların üzerinde, elinizden birşey gelmiyor...
Dert çok :( Haram olsun ne diyeyim...
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sertacarslan 7 yıl
Juan Pablo Montoya
DH Misafiri apple anlamadan atıp tutun beyler, dünyanın öykündüğü bir destan yazılıyor uyuyon hala.
Bizim firmamız yazıyormuş gibi konuşuyorsun.

"Bizim" diye bir şey mi var? "Biz" kelimesinin anlamını unutturdular bu millete.
Sınırlarımızı sahiplenmiyoruz, markalarımızı mı sahipleneceğiz :((
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Lepanto 7 yıl
Ayfon kullanan arkadaşlar neyin tribindesiniz neyin havasındasınız ben onu bir türlü anlayamıyorum. Yok bizim paramız yokmuş da mundar dermişiz o yüzden de, paramız yoksa konuşmayalımmış da falan filan. Size ne kimin konuşup kimin konuşmayacağına siz mi karar veriyorsunuz? Paranızla komplekslerinizi örtbas etmeye çalışıyorsunuz, kendinizi tatmin edersiniz anca. Bu forumda üst düzey android telefon kullanan bir sürü insan var. Sorun para değil burada, anlayamadınız gitti. Galaxy S'e 1400 1500 veren 1600 verip Ayfon da alır. Zaten 1000tlnin üstünde paralar veriliyor artık akıllı telefonlara, çoğumuz da veriyoruz. Gerçekten ihtiyaçlarımızı en iyi şekilde Ayfon karşılasa, hazır 1000 küsür lira vermişken 1600 verip Ayfon alırız. Nakit veremeyen de kontratlı alır ayda 100tl vermeye herkesin bütçesi yeter. Onun için siz rahat olun çenenizi yormayın, herkes herşeyin farkında

Not: Kesinlikle yanlış anlaşılmak istemiyorum, amacım polemik yaratmak da değil. Bütün Apple kullanıcıları üstlerine alınmasınlar, yukarıda yazdıklarım, bahsettiğim ibareleri kullanarak ukala zengin triplerine giren arkadaşlaradır.
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makulmurat 7 yıl
Apple mercedes gıbıdır.. Herkes almak ıster . Insanlar mercedese kodaman arabası der ve gıder fıat alır.. cunku gucu ona yeter. Benım ıphone ım yok..ama olmasını ısterım dogru pahalı cok hemde cok.. BU stev amca ben 20 ıncı yuzyılın en buyuk dehasıdır. Cumartesı apple bagazasını gezdım 200 tl mouse.. Bır mouse ancak bu kadar guzel tasarlanabılır.. Appleın basarısı bence tasarım.. yoksa her urununden cok daha ıyı urunler pıyasada var ama tasarım olarak ıkı gomlek dusukler..
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noth1nq. 7 yıl
Arkadaslar Apple in yakalamış olduğu satış rakamları ni farklı değerlendiren insanlar var Apple i tercih eden insanlar marka degeri olduğu için veya estetik degeri olduğu için tercih ediyolar diye kesinlikle düşünmeyin evet böyle düşünerek alanlar vardır kesinlikle ama bu milyon satış rakamlarının %90 ni böyle olduğu için almıyor Apple bu başarıyı yakalmasindaki en onemli kısım üreticinin ne istediğini çok iyi bilmesi veya kestirmesi diyebiliriz arz talep meselesi gibi yani ben bir Apple kullanıcı olarak( iPad ve iPhone )kullanıyorum diğer markalarla olan farkını anlamanız için inanın kullanmadan anlamanız mümkün değil diğer markaları kullanmış biri olarak söylüyorum.fiyat konusuna gelirsek pahalı olduğu söyleniyor evet turkiyedeki fiyatlara baktığımızda doğru ama baktığımızda ABD fiyatına 600$ dolar olarak çıkıyor bu ürün ve orda insanlar bu ürünü alabilmek için saatler oncesinde sıraya girerek birbiriyle yarisiyo sebebi bu insanlar çok mü zengin hayır Apple in kalitesini bildikleri için ve bu fiyatın bu kaliteyi onlara getirdiği için sıraya giriyolar emin olun Türkiye'de 600$ fiyAtla aynı durumun burda da olcagindan şüphem yoq.ve son olArak samsung un son zamanlardaki mobil sektördeki başarısını bilmeyen yoqtur android ile bu platformdaki en agresif sirkettir bu başarıyı yakalamazmışsın bana gore büyük etkenlerden birisi kesinlikle iPhone yani apple i izlemesi dikkat ederseniz tasarımlarına ve sadeliklerine vede kendi işletim sistemini kurduğuna bu çok açık bir sekilde belli oluyor ki bunu sadece ben farketmedim takip edenler bilir Apple bu konuda Samsung a dava açtı kendilerini izlediklerine dayanarak bazı yoneticilerin gorevine son verilmesini istedi ve blackberry ninde buraya gelmesinde Apple i izleyerek olduğunu herkes bilir bunu kendileride söylüyor yani sonuc olarak Apple bu pazarda lider olmaya ve takip edilmeye devam edilecektir...
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1. Selim 7 yıl
apple ve diğerleri.. ben kabul ettim siz de edin.
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blackrider 7 yıl
zenginin malı züğürdün çenesini yorarmış :D:D
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