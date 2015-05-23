Apple'ın sensörlü ekran kalemi patenti ortaya çıktı

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Tam da Apple'ın önümüzdeki aylarda piyasaya sürmesi muhtemel 12.9 inçlik iPad Pro adındaki yeni modeli ile ilgili iddialar gündemi meşgul etmeye başlarken, ortaya çıkan bir patent başvurusu bu iddiaları güçlendiriyor.
Daha önce de Apple'ın bir ekran kalemi patenti internete yansımıştı. Bu yeni patent başvurusu ise ekran kalemi teknolojisini biraz daha geliştiriyor ve sensörler ile destekliyor.
Normalde bir insan parmağının kapasitif ekranlar üzerindeki yarattığı etkiyi ekran kalemleri tam olarak yansıtamıyor. Ancak bu yeni ekran kalemindeki açı ve mesafe ölçebilen sensörler sayesinde bir insan parmağının doğal etkileşimine en yakın potansiyelin elde edilebileceği düşünülüyor.
Ekran kaleminde bunun yanında bir tutuş sensörü de bulunuyor. Bu sensör kullanıcının kalemi ne kadar sıkı tuttuğunu algılayabiliyor. Ayrıca bir basınç sensörü de kalemin ekrana yaptığı baskıyı ölçebiliyor.
İddialar bu ekran kaleminin iPad Pro ile birlikte değil özel aksesuar olarak ayrı bir şekilde satılacağı yönünde. Apple'ın iPad Pro modeline resmiyet kazandırdığı dönemde ekran kaleminin de piyasaya sürüleceği belirtiliyor. Ancak iPad Pro için henüz kesin bir tarih netlik kazanmış değil.
http://www.phonearena.com/news/Apples-multi-sensor-stylus-patent-throws-more-weight-behind-iPad-Pro-rumors_id69535 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Apple, "biz bulduk" değil "reinvented" terimini kullandı. Yani "yeniden bulduk, icat ettik" manasında. İkisi arasındaki farkı anlamayacak adam bıraksın düşünmeyi, başka insanların düşündükleriyle devam etsin teknoloji hobisine.
Genel tablet kullanımında yani webde gezinmede; video veya film izlemede; haber, dergi ya da kitap okumada stylus gerekliliği tam bir saçmalık. iPad ve iPhone öncesi parmakla kullanılmaya optimize edilmiş UI ve UX mi vardı? Hayır. Tabletlerin hepsi medya tüketimine ve okumaya yönelik değil iş sektörüne yönelik masaüstü işletim sistemlerinin düşük güçlü işlemcilerle çalışan haliydi. "Kim stylus kalem kullanmak ister?" lafında çelişki aramak analitik düşünce eksikliğinden başka bir şey değil. Çünkü elmayla armut meselesi...
Lakin not alma, çizim yapma vb. durumlarda elbette ki şart. Lakin piyasadaki stylus'lar ya yetersiz ya da çizime yönelik profesyonel çözümler. Bu sebepten de Apple'a para verecek adama bile pahalı geliyor. Bulunabilirlikten bahsetmiyorum bile. The Verge'ün "This is my next" serisinde geçenlerde yayınladığı stylus incelemesini izlerseniz hiçbir ürünün tam isteği karşılamadığını rahatlıkla görebilirsiniz. Hiçbirisi "ben kalemi alim, avcumu yaslayim ve yazmaya başlayim" dediğinizde yeterli gelmiyor, memnun edemiyor.
Umarım Apple'ın bu çözümü "dijital yüzeye yazı yazabilme"de sektörü tetikler ve deftere yazdığımız detayda ve rahatlıkta tablete yazı yazabiliriz. Bunun haricinde hiçbir isteğim yok, "Apple kazansın başkaları iflas etsin", "isteyen isteğini yapsın kimse Apple'ı geçemez" tarzı bir mentaliteyi okuduklarından sonra bana yontmaya çalışmazsanız da sevinirim.
Tableti defter olarak kullanmaya çalışan neredeyse kimse -ben de dahil- şu anki çözümlerden %100 memnun değil. Bu bir gerçek. Verimli çözümler, gerçek problemlere yöneliktir ve bu sayede geniş kitlelerce çabuk kabul edilir. Var olmayan sorunlara çözümler manipülasyon gerektirir ve ürün tam başarıya ulaşamaz. Yani Steve Jobs'ın manipüle yaptığına yönelik çıkarımda bulunan insanlar şunu düşünmeli ki ihtiyaç olmasaydı market oluşmazdı. Apple ihtiyaç yaratmadı, varolan ama farkında olunmayan ihtiyacı güzel tanımladı ve pazarladı.
Aksesuar olarak satılacagıda yine bir apple aç gözlülügü..
Bu şekilde olursa mevcut ipad'ler ile de kullanılabilir. Ama malesef sensörler barındırsa bile ayrı digitizer'ı olmayan, kapasitif bir stylusun bir wacom ya da n-trig stylus hassasiyetini ve konforunu veremeyeceğini düşünüyorum.
Bu stylus tabi belki ipad pro değil de diğer ipad'ler için yapılan bir aksesuar da olabilir. Ipad pro için digitizer'lı stylus gelebilir.
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