Apple'ın sensörlü ekran kalemi patenti ortaya çıktı

Tam da Apple'ın önümüzdeki aylarda piyasaya sürmesi muhtemel 12.9 inçlik iPad Pro adındaki yeni modeli ile ilgili iddialar gündemi meşgul etmeye başlarken, ortaya çıkan bir patent başvurusu bu iddiaları güçlendiriyor.





Daha önce de Apple'ın bir ekran kalemi patenti internete yansımıştı. Bu yeni patent başvurusu ise ekran kalemi teknolojisini biraz daha geliştiriyor ve sensörler ile destekliyor.





Normalde bir insan parmağının kapasitif ekranlar üzerindeki yarattığı etkiyi ekran kalemleri tam olarak yansıtamıyor. Ancak bu yeni ekran kalemindeki açı ve mesafe ölçebilen sensörler sayesinde bir insan parmağının doğal etkileşimine en yakın potansiyelin elde edilebileceği düşünülüyor.





Ekran kaleminde bunun yanında bir tutuş sensörü de bulunuyor. Bu sensör kullanıcının kalemi ne kadar sıkı tuttuğunu algılayabiliyor. Ayrıca bir basınç sensörü de kalemin ekrana yaptığı baskıyı ölçebiliyor.





İddialar bu ekran kaleminin iPad Pro ile birlikte değil özel aksesuar olarak ayrı bir şekilde satılacağı yönünde. Apple'ın iPad Pro modeline resmiyet kazandırdığı dönemde ekran kaleminin de piyasaya sürüleceği belirtiliyor. Ancak iPad Pro için henüz kesin bir tarih netlik kazanmış değil.

http://www.phonearena.com/news/Apples-multi-sensor-stylus-patent-throws-more-weight-behind-iPad-Pro-rumors_id69535