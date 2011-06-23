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iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple'ın son aldığı dokunmatik arayüz patenti, sanıldığı gibi geniş kapsamlı değil

7 yıl
10,6b
1
4
iPhone
Shady
Haber Editörü
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Teknoloji dünyasında patent savaşlarının yaşandığı bir dönemde Birleşik Devletler Patent ve Marka Ofisi'nin verdiği 7,966,578 numaralı patentin imtiyaz sahibinin Apple olduğunun ortaya çıkmasıyla birlikte uzman isimlerden önemli açıklamalar gelmişti. PcMag'e göre Apple, bu patentle "kapasitif çoklu dokunmatik kullanıcı arayüzünün" fikri haklarına sahip oluyordu ve bu başta Samsung ve HTC olmak üzere birçok üreticiyi zorlu günler beklediği anlamına geliyordu.

Bu yorumların aksine, Apple'ın imtiyaz sahibi olduğu patentin içeriği incelendiğinde sanıldığı gibi çok geniş bir kapsama sahip olmadığı görülüyor. Hele ki Apple'ın 2009 yılının başında imtiyaz sahibi olduğu ve teknoloji dünyasında "iPhone Patenti" olarak bilinen 358 sayfalık devasa patentin yanında, 7,966,578 numaralı patent oldukça dar kapsamlı kalıyor.

Patentin temel iddiasını anlayabilmek için Thisismynext.com'dan Nilay Patel'in hazırladığı videoyu izlemek yeterli. Video sadece bir internet sayfasını kapsıyor olsa da, parmak sayısı ve sistemin verdiği tepki patentin temel iddiasını oluşturuyor;




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anelka39 7 yıl en beğenilen

fuckulteli
Dünkü haber yalan oldu yani.. Yalnız şu sanıldığı kadar ibaresi yüzümü gülümsetti :D
Apple: Biz dava açmaya hazırlanıyorduk ama baktık ki aldığımız patent dava açacak kadar elimize güç vermiyor(geniş kapsamlı değil).. Sandığımız gibi çıkmadı.. Bu sefer olmadı.. :D
donanimhaber.com/...

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fuckulteliDünkü haber yalan oldu yani.. Yalnız şu sanıldığı kadar ibaresi yüzümü gülümsetti :DApple: Biz dava açmaya hazırlanıyorduk ...
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acbold 7 yıl
anelka39
fuckulteliDünkü haber yalan oldu yani.. Yalnız şu sanıldığı kadar ibaresi yüzümü gülümsetti :D Apple: Biz dava açmaya hazırlanıyorduk ama baktık ki aldığımız patent dava açacak kadar elimize güç vermiyor(geniş kapsamlı değil).. Sandığımız gibi çıkmadı.. Bu sefer olmadı.. :Dhttp://www.donanimhaber.com/iphone/haberleri/Apple-yeni-iPhone-coklu-dokunmatik-patentiyle-buyuk-savasa-hazirlaniyor.htm
Bu sefer güldürmedi

hahahaha =D
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sertacarslan 7 yıl
Zaten saçma bir girişimdi, yanlış da anlamamıştık.
Kapasitif ekranla ne alakası vardı ki o mentnin?
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fuckulteli 7 yıl
Dünkü haber yalan oldu yani.. Yalnız şu sanıldığı kadar ibaresi yüzümü gülümsetti :D
Apple: Biz dava açmaya hazırlanıyorduk ama baktık ki aldığımız patent dava açacak kadar elimize güç vermiyor(geniş kapsamlı değil).. Sandığımız gibi çıkmadı.. Bu sefer olmadı.. :D
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anelka39 7 yıl

fuckulteli
Dünkü haber yalan oldu yani.. Yalnız şu sanıldığı kadar ibaresi yüzümü gülümsetti :D
Apple: Biz dava açmaya hazırlanıyorduk ama baktık ki aldığımız patent dava açacak kadar elimize güç vermiyor(geniş kapsamlı değil).. Sandığımız gibi çıkmadı.. Bu sefer olmadı.. :D
donanimhaber.com/...

Bu sefer güldürmedi
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