Apple'ın yeni Macbook Pro'su da iFixit ekibinin elinden kurtulamadı





Tanıtımı yapılan birçok elektronik ürünün oldukça kısa bir zaman dilimi içerisinde içini açarak tamir edilebilirlik durumu hakkında bilgi veren ve kullanıcılara yardımcı olmaya çalışan iFixit, Microsoft'un Surface Pro 2 tableti sonrası bu sefer de Apple'ın yeni Macbook Pro modelini masaya yatırdı.

Salı günü düzenlenen Apple etkinliği kapsamında retina ekranlı iPad Mini, iPad Air ve Mac Pro ile beraber tanıtılan yeni Macbook Pro, 13-inç ve 15-inç olmak üzere iki farklı ekran seçeneği ve eskiye oranla çok daha yüksek performans sağlayabilen Haswell tabanlı işlemci ile kullanıcıların beğenisine sunuldu. iFixit ekibi tarafından 11 adımda açılarak 10 üzerinden 1 puan alan ve tamirinin zor olduğu cihazlar arasına yerleşen dizüstü bilgisayar, pentalobe cıvatalar nedeniyle içeriye erişimin önlenmesi, RAM'in mantık kartı üzerine lehimlenmesi nedeniyle değiştirilemiyor olması, lityum iyon bataryanın yapıştırıcı kullanılarak cıvatalanması ve üzerinin kablolar ile kaplanması nedeniyle zarar verilmeden sökülmesinin zor olması, tamamen birleştirilen ekran aksamının üzerinde koruma için herhangi bir cam kullanılmadığı ve bu nedenle herhangi bir darbe durumunda bütün ekran sisteminin komple değiştirilmesinin gerekmesi (Bu değişimin çok pahalı olduğu belirtiliyor) gibi konularda olumsuz yorumlar aldı.





iFixit tarafından yeni Apple MacBook Pro için hazırlanan yeni sayfaya buradan ulaşabilirsiniz

http://www.ifixit.com/Teardown/MacBook+Pro+15-Inch+Retina+Display+Late+2013+Teardown/18696/1