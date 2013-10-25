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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple'ın yeni Macbook Pro'su da iFixit ekibinin elinden kurtulamadı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Can Tunçer
Haber Editörü
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Apple'ın yeni Macbook Pro'su da iFixit ekibinin elinden kurtulamadı

Tanıtımı yapılan birçok elektronik ürünün oldukça kısa bir zaman dilimi içerisinde içini açarak tamir edilebilirlik durumu hakkında bilgi veren ve kullanıcılara yardımcı olmaya çalışan iFixit, Microsoft'un Surface Pro 2 tableti sonrası bu sefer de Apple'ın yeni Macbook Pro modelini masaya yatırdı.
Salı günü düzenlenen Apple etkinliği kapsamında retina ekranlı iPad Mini, iPad Air ve Mac Pro ile beraber tanıtılan yeni Macbook Pro, 13-inç ve 15-inç olmak üzere iki farklı ekran seçeneği ve eskiye oranla çok daha yüksek performans sağlayabilen Haswell tabanlı işlemci ile kullanıcıların beğenisine sunuldu. iFixit ekibi tarafından 11 adımda açılarak 10 üzerinden 1 puan alan ve tamirinin zor olduğu cihazlar arasına yerleşen dizüstü bilgisayar, pentalobe cıvatalar nedeniyle içeriye erişimin önlenmesi, RAM'in mantık kartı üzerine lehimlenmesi nedeniyle değiştirilemiyor olması, lityum iyon bataryanın yapıştırıcı kullanılarak cıvatalanması ve üzerinin kablolar ile kaplanması nedeniyle zarar verilmeden sökülmesinin zor olması, tamamen birleştirilen ekran aksamının üzerinde koruma için herhangi bir cam kullanılmadığı ve bu nedenle herhangi bir darbe durumunda bütün ekran sisteminin komple değiştirilmesinin gerekmesi (Bu değişimin çok pahalı olduğu belirtiliyor) gibi konularda olumsuz yorumlar aldı.

iFixit tarafından yeni Apple MacBook Pro için hazırlanan yeni sayfaya buradan ulaşabilirsiniz
 
Apple'ın yeni Macbook Pro'su da iFixit ekibinin elinden kurtulamadı

http://www.ifixit.com/Teardown/MacBook+Pro+15-Inch+Retina+Display+Late+2013+Teardown/18696/1 Yorum Yaz
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seven44 6 yıl en beğenilen
seviyorum iFixit ekibini
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Rusty 6 yıl
oray
kımyasal Sen macbook pro yap,ekrana gorilla glass koyma.
telefon olsa tamam da laptop ekraninda gorilla glass ne alaka? :) yere mi dusuruyorsun ekrani... bi zahmet vurma ekrana... ekran dokunmatik bile degil :) ekrana birak vurmayi, dokunmaman bile gerekir pislenmemesi icin

İnsanlık hali klavyenin üzerinde kalem, flashdisk vs. unutup da ekranı kapatırsan, heleki acelen varsa veya sinirliysen vay o ekranın haline. Bence artık konulmalı.
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doctor5945 6 yıl
gorilla glass ı asus notebook unda kullanmıstı erdının ıncelemesınde gordum
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kımyasal 6 yıl
Sen macbook pro yap,ekrana gorilla glass koyma.
1 Yanıt Yanıtla
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oray 6 yıl kımyasal
kımyasal

Sen macbook pro yap,ekrana gorilla glass koyma.

telefon olsa tamam da laptop ekraninda gorilla glass ne alaka? :) yere mi dusuruyorsun ekrani... bi zahmet vurma ekrana... ekran dokunmatik bile degil :) ekrana birak vurmayi, dokunmaman bile gerekir pislenmemesi icin
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bayraak 6 yıl
Sürekli 1 veriyorlar yeni çıkan cihazlara. Herhalde teknikleri geri
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trakyAli-1986 6 yıl
Birde lg g pro akıllı telefonu açıp baksalar
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WB 6 yıl
Katma deger yapmak amaci canim kizmaya gerek yok..
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Yaratık00 6 yıl
Abi bırakın şu GTA 5'i oynamayı da sıradaki incelemeleri izleyelim :)
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JoeyBane 6 yıl
Bu adamlar işini tam yapıyor. Bunlar da olmasa cihazların içini göremeyeceğiz:)
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goenitz117 6 yıl
Almaktan vazgeçtim

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seven44 6 yıl
seviyorum iFixit ekibini
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AdamsınDrogba 6 yıl
Başlık unutulmuş heralde.
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