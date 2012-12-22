Aptina'dan, 8MP çözünürlükte 60FPS hızında yeni sensör

Sensör teknolojileri konusundaki çalışmaları ile tanınan Aptina, yaptığı duyuru ile 8MP çözünürlükte ve saniyede 60FPS hızında video çekim kapasitesine sahip yeni sensörünü duyurdu.

Nikon gibi büyük fotoğraf firmaları için yaptığı sensör geliştirme çalışmaları ile sık sık gündeme gelen Aptina, bu sefer cep telefonları için "ARO835", spor/aksiyon kameraları için geliştirdiği "ARO835HS" isimli yeni geliştirdiği sensörü ile gündeme geldi.

Yeni geliştirilen sensör 8MP çözünürlüğe sahip olacak. CMOS sensör teknolojisinin kullanıldığı sistemler, 16:9 HD videoları saniyede 60fps gibi yüksek bir hızda çekebilecek. Günümüze 8MP çözünürlüğe sahip cep telefonlarının 30FPS çekim hızından oldukları düşünüldüğünde oldukça yüksek bir değer olarak dikkatleri çekiyor. Elde edilen daha yüksek hız sayesinde, cep telefonları ile daha akıcı videolar çekmek mümkün hale gelecek.

Spor/aksiyon kameraları için geliştirilen ARO835HS isimli modelin 2013 yılı içerisinde üretimine başlanacağı, cep telefonları için olan ARO835 isimli modelin üretimine ise başlandığı, Aptina tarafından açıklanmış durumda.

http://www.engadget.com/2012/12/21/aptina-intros-8mp-mobile-sensors-that-bring-60fps-pro-grade-video/