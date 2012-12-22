Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Aptina'dan, 8MP çözünürlükte 60FPS hızında yeni sensör

6 yıl
674
1
10
Cep Telefonu Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Sensör teknolojileri konusundaki çalışmaları ile tanınan Aptina, yaptığı duyuru ile 8MP çözünürlükte ve saniyede 60FPS hızında video çekim kapasitesine sahip yeni sensörünü duyurdu.
Nikon gibi büyük fotoğraf firmaları için yaptığı sensör geliştirme çalışmaları ile sık sık gündeme gelen Aptina, bu sefer cep telefonları için "ARO835", spor/aksiyon kameraları için geliştirdiği "ARO835HS" isimli yeni geliştirdiği sensörü ile gündeme geldi.
Yeni geliştirilen sensör 8MP çözünürlüğe sahip olacak. CMOS sensör teknolojisinin kullanıldığı sistemler, 16:9 HD videoları saniyede 60fps gibi yüksek bir hızda çekebilecek. Günümüze 8MP çözünürlüğe sahip cep telefonlarının 30FPS çekim hızından oldukları düşünüldüğünde oldukça yüksek bir değer olarak dikkatleri çekiyor. Elde edilen daha yüksek hız sayesinde, cep telefonları ile daha akıcı videolar çekmek mümkün hale gelecek.
Spor/aksiyon kameraları için geliştirilen ARO835HS isimli modelin 2013 yılı içerisinde üretimine başlanacağı, cep telefonları için olan ARO835 isimli modelin üretimine ise başlandığı, Aptina tarafından açıklanmış durumda. 

http://www.engadget.com/2012/12/21/aptina-intros-8mp-mobile-sensors-that-bring-60fps-pro-grade-video/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
erdem552 6 yıl
Prequel

Yok mu full hd 120 fps yapacak yiğit ?


Arkadaşım aksiyon-macera konulu sinema filmi mi çekeceksin. 120fps ile 60fps arasındaki farkı anlayabilecek misin sanki de 120 fps olsun diyorsunuz...

Ekranlarda ki yenileme hızlarını dikkate alırsak sadece gösteriş ve gereksiz +video boyutundan öteye gitmez 120fps...

Ayrıca gerçekçi düşünmekte lazım. Video çekerken 120fps yüzünden bataryanın çok daha erken biteceğini de göz önüne alırsak 120fps cep telefonları için tam bir felaket olur...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pohuman 6 yıl
Çoğu sensör zaten 60-120fps'yi destekliyor. Önemli olan telefonun işlemcisinin performansıdır. Full HD 120fps kaydını işlemci kaldırıyor olsa bile bunu telefona yazılımsal olarak koymuyorlar. Çok fazla yer kaplar ve şarj süresi çok azalır.. Görüntü çipiye yazılımıyla çok uğraştığım için ordan biliyorum..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Psydia 6 yıl
Yanlis anlamadiysam 8Mp cozunurlukte 60 fps cekiyor, o halde full hd cozunurlukte yani yaklasik 2Mp cozunurlukte 240 fps cekebilir?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
karakaya_o 6 yıl
Gerek yok 60 a 120 ye. 30 iyidir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Prequel 6 yıl
Yok mu full hd 120 fps yapacak yiğit ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
UnInvited_Guest 6 yıl
yumyjikk
sony ve htc nin yeni telefonları 120fps video cekicek diyor,aptina 60 fps mi :)olsun yinede çesitlilik iyidir ..

önemli olan çözünürlük hiç sanmıyorum ki hd çözünürlükte 120 fps çeksin.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yukuberk 6 yıl
Exmor RS varken beş para etmez.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
depeche35 6 yıl
2 yıldır bunu bekliyordum,ama son kullanıcıya ulaşması yine 1 sene daha sürecektir... çok geç kalındı...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yumyjikk 6 yıl
sony ve htc nin yeni telefonları 120fps video cekicek diyor,
aptina 60 fps mi :)
olsun yinede çesitlilik iyidir ..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Galaxys7 6 yıl
Geç bile kalındı!
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +304 V4LKyR +298 Redeemertr +286 madmahmutd +189 KoşanBalık +179 Informed +154 MacGyver. +142 serdar_k +132 csh +119 Txrboz +115
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
674 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonu Diğer, sensör ve cep telefonu
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Magic Cube Lazer Klavye video inceleme "Bildiğiniz tüm klavyeleri unutun" 6 yıl 2si1: "%100 Yerli Teknoloji ve Oyun Programı" 21.12.2012 video şov Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim