Araştırma : Batı Avrupa'da akıllı telefon pazarının lideri Samsung, Apple düşüşte





Global akıllı telefon pazarında liderliği elinde tutan Samsung her geçen gün bu liderliğini pekiştirirken, Apple'ın ise düşüş yaşadığı gözlerden kaçmıyor.





IDC tarafından yılın ilk çeyreği itibariyle Batı Avrupa ülkeleri odaklı yapılan bir araştırmaya göre Samsung bu bölgede de liderliğini sürdürüyor. Almanya, İngiltere, Fransa gibi lokomotif ülkelerin olduğu bölge, akıllı telefon pazarı açısından oldukça önemli.





Samsung 14.3 milyon akıllı telefon sevkiyatı ile yüzde 45 pazar payına sahip. Geçen yıl aynı döneme göre pazar payını 6 puan artıran Samsung yıl bazında yüzde 31 artış kaydetti.





Apple yılın ilk çeyreğinde 6.2 milyon iPhone satarken, pazar payını geçen yıl aynı döneme göre yüzde 11 düşüşler yüzde 20'ye geriletti. Bölgede Sony yüzde 100 artışla 3.2 milyon akıllı telefon, LG de yüzde 380'lik artışla 2.4 milyon akıllı telefon, Nokia ise yüzde 30 düşüşle 1.6 milyon akıllı telefon sattı.





Cep telefonu satış rakamlarına göre ise Samsung yüzde 10 artışla 20 milyon cep telefonu satarken, pazar payı yüzde 46. Apple aynı satış rakamı ile yüzde 14 pay sahibi. Pazarın geçmişteki hakîmi Nokia ise 6.1 milyon cep telefonu satışı ile üçüncü sırada.





Araştırmada Samsung'un güçlü konumunu sürdürdüğü görülürken, LG ve Sony'nin büyük bir çıkış yakaladığı dikkat çekiyor. Xperia Z modeli ile Optimus G ve Nexus 4 modellerinin bu iki firmaya önemli satışlar yaptırdığı görülüyor.





http://m.androidauthority.com/western-europe-smartphone-market-share-235908/