Araştırma : Batı Avrupa'da akıllı telefon pazarının lideri Samsung, Apple düşüşte

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Global akıllı telefon pazarında liderliği elinde tutan Samsung her geçen gün bu liderliğini pekiştirirken, Apple'ın ise düşüş yaşadığı gözlerden kaçmıyor.
IDC tarafından yılın ilk çeyreği itibariyle Batı Avrupa ülkeleri odaklı yapılan bir araştırmaya göre Samsung bu bölgede de liderliğini sürdürüyor. Almanya, İngiltere, Fransa gibi lokomotif ülkelerin olduğu bölge, akıllı telefon pazarı açısından oldukça önemli.
Samsung 14.3 milyon akıllı telefon sevkiyatı ile yüzde 45 pazar payına sahip. Geçen yıl aynı döneme göre pazar payını 6 puan artıran Samsung yıl bazında yüzde 31 artış kaydetti.
Apple yılın ilk çeyreğinde 6.2 milyon iPhone satarken, pazar payını geçen yıl aynı döneme göre yüzde 11 düşüşler yüzde 20'ye geriletti. Bölgede Sony yüzde 100 artışla 3.2 milyon akıllı telefon, LG de yüzde 380'lik artışla 2.4 milyon akıllı telefon, Nokia ise yüzde 30 düşüşle 1.6 milyon akıllı telefon sattı.
Cep telefonu satış rakamlarına göre ise Samsung yüzde 10 artışla 20 milyon cep telefonu satarken, pazar payı yüzde 46. Apple aynı satış rakamı ile yüzde 14 pay sahibi. Pazarın geçmişteki hakîmi Nokia ise 6.1 milyon cep telefonu satışı ile üçüncü sırada.
Araştırmada Samsung'un güçlü konumunu sürdürdüğü görülürken, LG ve Sony'nin büyük bir çıkış yakaladığı dikkat çekiyor. Xperia Z modeli ile Optimus G ve Nexus 4 modellerinin bu iki firmaya önemli satışlar yaptırdığı görülüyor.
http://m.androidauthority.com/western-europe-smartphone-market-share-235908/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
İphone,Avrupa telefon piyasasını sallayacak
Demedi demeyin
Mesela iphone 5 modeli şu an 1300 TL civarına inmiş olmalıydı. Çünkü çıkalı 7-8 aydan fazla oldu.
Apple'ın orta sınıfı temsilcisi olan ve S3 Mini gibi telefonların rakibi olan İphone 4S 800 TL civarından satılmalıydı. Parelel ithalat ile 700 TL'ye rahatlıkla alınmalıydı.
Apple'ın giriş telefonu olan Iphone 4 modeli de 400-500 TL aralığına konumlanmalıydı.
Gerçek ve akıllı ticari strateji böyle olur.
Eski ve trişka telefonları ederinin 2-3 katına satılıyor maalesef. Yazık günah gerçekten.
Hocam androiden bahsediyoruz yani Google dan android belki bir yerde tıkanir (bence zor) google dondroidi çıkarır ve sorun biter bence
Avrupadaki s4 ve s3 ler baz alinsa sadece bakalim kim lider.
Samsung yeni cikardigi S4'un 1 ayda S4 Active, S4 Zoom diye surum surum cikartiyor, daha 2 gun once Snapdragon 800lu S4 cikti bir de. Sadece bunlar 4 farkli model etti. Apple ise 5 yilda sadece 5 cihaz cikartti, hepsi de ust seviye cihazlar. Alt seviye bir model olmadan, senede 1 cihaz ile rekabet edebildigi icin burada Apple'i kutlamak gerekir. Samsung o kadar farkli kategoride o kadar fazla cihazla hala 1. olamiyorsa gitsin sirketi kapasin zaten.
Alin burada Samsung'un cikardigi butun Galaxy serisi, kac telefon var sayin: en.wikipedia.org/...
Samsung sadece S4 mü satıyor zannediyorsunuz ?
Bu yorumu beğenen bi de iphone dışında telefon kullananları düşünememezlikle suçlayan insanlara şu cevabı vermek istiyorum aslında bunu onlarda biliyor da neyse
apple ile samsung arasındaki fiyat farkı 200 lira
reno ile bmw arasındaki fiyat farkı en az 30-35 bin lira
parası olan zaten bmw alır ama samsung galaxy s4 alacak kadar parası olan biri 200 lira daha koyar apple alır isterse
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