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Araştırma : Cep telefonları bu yıl en çok NAND bellek harcanan cihazlar olacak

6 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Araştırma : Cep telefonları bu yıl en çok NAND bellek harcanan cihazlar olacak

Mobil cihazların katlanarak artan bir yükseliş trendi izlemesi, bir dönem PC ürünlerine özel olan istatistikleri de kendi tarafına çekmesine sebep oldu. Önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde mobil cihazlar için harcanan yarıiletken bileşenlerin, PC için harcanan yarıiletken bileşenleri geride bırakacağı tahminleri yapılmaktaydı. Bu kez aynı tahminler NAND bellek için de yapılıyor. Daha yüksek performans ve daha az enerji tüketimi sağlayan NAND tipi bellekler son dönemlerde giderek artan bir kullanım oranına dahip.

IHS iSuppli tarafından yapılan araştırmaya göre bu yıl sonunda tüm cep telefonları için harcanan NAND bellek yongaları tüm NAND bellek harcamaları içerisinde yüzde 24.6 oranına ulaşacak. Geçen yıl bu oran yüzde 23.3 olarak gerçekleşmişti. Bu oran içerisinde de en büyük pay harici hafıza kartları oluşturuyor. Ancak ayrı düşünüldüğünde hafıza kartları yüzde 19.7'lik bir pay ile üçüncü durumda.

SSD ürünleri ise NAND bellek harcanan ürünler listesinde yüzde 20.6 ile ikinci sırada yer alıyor. USB bellekler yüzde 13.5, tabletler yüzde 11.4, MP3 oynatıcılar yüzde 3.4 ve diğer cihazlar ise yüzde 6.8 ile sıralanıyor. Diğer cihazlar kategorisinde navigasyon cihazları, video kaydediciler, el konsolları, set üstü TV kutuları gibi ürünler giriyor.

Cep telefonlarındaki bu kullanım artışının en büyük sebebinin ise akıllı telefonlardaki artıştan kaynaklandığı belirtiliyor. Önümüzdeki yıllarda da cep telefonlarının bu liderliği sürdürmesi bekleniyor. Ancak SSD kullanımının giderek yaygınlaşmasının, onu bir liderlik mücadelesine sokabileceğini de gösteriyor. 

http://www.pcmag.com/article2/0,2817,2415025,00.asp Yorum Yaz
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DH Misafiri 6 yıl en beğenilen
siteyi takip eden biri olarak samimi olarak söylüyorum ki Ekrem Çukurca özellikle, bu tarz şeyler yabancı sitelerden olsa bile haber yapılması mantıklı mı sizce? Okur açısından düşünün, yani en çok telefonlarda kullanılacak nand'ler temel muhakeme yapabilen biri bile bu sonuca kendi varabilir. Site boş durmasın diye haber yapmayın, gerçekten soğumaya başladım buradan anandtech-tomshardware vs'e tekrar geçeceğim, eskiden ne güzel gerçekten "donanım" haber idi. Şimdi abuk subuk şeylerden haber yapılıyor
siteyi takip eden biri olarak samimi olarak söylüyorum ki Ekrem Çukurca özellikle, bu tarz şeyler yabancı sitelerden olsa bile haber yapılması mantıklı mı sizce...
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erturk unal 6 yıl
subliminal reklam. önde samsung nand'ları, arka planda galaxy s3...
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DH Misafiri 6 yıl en beğenilen
siteyi takip eden biri olarak samimi olarak söylüyorum ki Ekrem Çukurca özellikle, bu tarz şeyler yabancı sitelerden olsa bile haber yapılması mantıklı mı sizce? Okur açısından düşünün, yani en çok telefonlarda kullanılacak nand'ler temel muhakeme yapabilen biri bile bu sonuca kendi varabilir. Site boş durmasın diye haber yapmayın, gerçekten soğumaya başladım buradan anandtech-tomshardware vs'e tekrar geçeceğim, eskiden ne güzel gerçekten "donanım" haber idi. Şimdi abuk subuk şeylerden haber yapılıyor
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netstat 6 yıl
bu mobil cihazlardan nefret ediyorum. pc nin yerini hiç bir zaman alamayacaklar
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