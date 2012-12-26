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Araştırma : Gelecek yıl standart kablosuz bağlantı yongaları 5 milyar satış barajını geçecek

6 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Kablosuz bağlantı teknolojileri, mobil hayatımızın olmazsa olmazlarından haline geldi. Mobil cihazlarda ilk etapta Buetooth ile görmeye başladığımız kablosuz bağlantı yongaları, WiFi ile devam etti ve bugün NFC, GPS, tıbbi ve endüstriyel alanlarda kullanılan Zigbee kablosuz ağı, hepsini birarada barındıran kombo entegre devreler şeklinde pek çok örneği bulunuyor.

Kablosuz bağlantı seçeneklerinin çoğalması ve ilginin artması, ilişkili yongaların sevkiyatında da artış yaşanmasına sebep oluyor. ABI Research tarafından yapılan araştırmaya göre gelecek yıl kablosuz bağlantı yongalarının sevkiyatı 5 milyar sınırını geçecek.

Bu alanda özellikle birden fazla bağlantı modülü barındıran ve performansı artırarak maliyeti azaltan entegre devreler güçlü talep görmeye devam edecek ve yüksek hacimli tüketici elektroniği parazında gelirlerini artıracak. Bu tip entegre devreler ayrıca üreticilerin giriş seviyesi akıllı telefon pazarı gibi alanlarda daha rekabetçi olmasını sağlayacak.

Yarıiletken üreticisi Broadcom, gelecek yıl için hepsi birarada entegre devrelerin üretiminde ve sevkiyatında artış bekleyen firmalardan birisi.

GPS, WiFi ve Bluetooth kablosuz yongaların entegre olarak yer aldığı Snapdragon yongada sistemleri ile Qualcomm da gelecek yıl bu alanda büyüme bekliyor.

Bunun yanında Bluetooth Smart, NFC gibi bağımsız kablosuz bağlantı yongaları da büyük çapta artışını sürdürecek. 2013 yılında kümülatif olarak 10 milyar Bluetooth uyumlu cihaz satılması beklenirken, 2015 yılı için kümülatif 10 milyar WiFi uyumlu cihaz satışı bekleniyor.

ABI firmasının kablosuz bağlantı editörü Peter Cooney, önümüzdeki yıllarda kablosuz bağlantı pazarında çok önemli dönüm noktalarının geçileceğini ifade ediyor. 

http://www.tomshardware.com/news/Bluetooth-Combo-IC-Wi-Fi-NFC-GPS,19973.html#xtor=RSS-980 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
vitor reis 6 yıl
5 milyar ne şakamı dünyanın nüfusu zaten 8-9 milyar
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Rety 6 yıl
tüketici elektroniği parazı ne demek ?
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cagri_dz 6 yıl Rety
Rety
tüketici elektroniği parazı ne demek ?

pazar olmasın :)
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mustafa9948 6 yıl
gelecek tamamen bu yöne kayıyor zaten.
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