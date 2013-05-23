Araştırma : Türkiye İtibar Endeksi'ne göre Casper en sevilen marka oldu





Ülkemizin yerli üreticilerinden olan Casper, İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin akademik denetiminde, İtibar Atölyesi adına, uluslararası araştırma şirketi Xsights tarafından hazırlanan Türkiye İtibar Endeksi'ne göre, bilişim sektörünün zirvesine yerleşti.





Türkiye'nin 26 alt bölgesindeki illerde 2 bin 65 kişi ile yüz yüze görüşme yöntemiyle gerçekleştirilen Türkiye İtibar Endeksi araştırması sonucu farklı sektörlerde hizmet veren markalarla ilgili algı ortaya kondu.





Casper Pazarlama Direktörü Feray Karaman; İtibar konusuna ülkemizde giderek daha fazla önem verildiğini, yaptıkları araştırmalarda tüketicilerin memnuniyetini her zaman bildiklerini, bilişim sektöründe en iyi hizmeti vermek için oluşturdukları vizyon doğrultusunda ilerlemeye devam edeceklerini ifade etti.





Casper 2012'de, GFK'nın yaptığı Lovemarks araştırmasında "En Sevilen Marka", Markaların Kelime Karşılığı araştırmasındaysa "Maceracı" seçilmişti.