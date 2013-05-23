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Araştırma : Türkiye İtibar Endeksi'ne göre Casper en sevilen marka oldu

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Araştırma : Türkiye İtibar Endeksi'ne göre Casper en sevilen marka oldu

Ülkemizin yerli üreticilerinden olan Casper, İstanbul  Ticaret Üniversitesi'nin akademik denetiminde, İtibar Atölyesi adına, uluslararası araştırma şirketi Xsights tarafından hazırlanan Türkiye İtibar Endeksi'ne göre, bilişim sektörünün zirvesine yerleşti.

Türkiye'nin 26 alt bölgesindeki illerde 2 bin 65 kişi ile yüz yüze görüşme yöntemiyle gerçekleştirilen Türkiye İtibar Endeksi araştırması sonucu farklı sektörlerde hizmet veren markalarla ilgili algı ortaya kondu. 

Casper Pazarlama Direktörü Feray Karaman; İtibar konusuna ülkemizde giderek daha fazla önem verildiğini, yaptıkları araştırmalarda tüketicilerin memnuniyetini her zaman bildiklerini, bilişim sektöründe en iyi hizmeti vermek için oluşturdukları vizyon doğrultusunda ilerlemeye devam edeceklerini ifade etti.

Casper 2012'de, GFK'nın yaptığı Lovemarks araştırmasında  "En Sevilen Marka", Markaların Kelime Karşılığı araştırmasındaysa "Maceracı" seçilmişti.

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ZenithSoole 6 yıl en beğenilen
Oha lan kesin Bi hata var.Ya da durun tabiki kışın ek ısıtma masrafından kurtarıyor.Ha çıkan "enter" tuşlarıyla koleksiyon yapmamızı sağlıyor.Arada Bi fan yakıyor.İçini açıp merakımızı gideriyor filan.Tabi tabi doğru...
Oha lan kesin Bi hata var.Ya da durun tabiki kışın ek ısıtma masrafından kurtarıyor.Ha çıkan "enter" tuşlarıyla koleksiyon yapmamızı sağlıyor.Arada Bi fan yakıy...
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DH Misafiri 5 yıl
casper hangi ara marka oldu ya la
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DH Misafiri 5 yıl
Casper mı? Allah daha büyük bela vermesin !!! Nefret ediyorum bu markadan
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dirty_dancer 6 yıl
Yav hehe
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Puitu 6 yıl
Reklam kokan hareketler bunlar.
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DH Misafiri 6 yıl
sevimli hayalet casper
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gokhan381985 6 yıl
köydeki çöplügün adını casper koyduk çünkü içi casper marka cihazlarla doldu :))
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kemal1414 6 yıl
böyle bir anketin donanım haber gibi bir sitede yayınlanması bile yüz kızartıcı bir olay :)
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based_1984 6 yıl
soru » * casper'ı nasıl bilirsiniz, severmisiniz
cevap » EVET

aciklama : *casper gencligimizin cocuklugumuzun, sevdigimiz bi halk kahramanidir
(super cizgi filmdi)

:D
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Şekilsiniz ya 6 yıl
kimseye aldirmam almam allah korusun
1 Yanıt Yanıtla
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ayhan_eee 6 yıl
Belki olabilirde son zamanlardaki Casper-Donanımhaber ilişkisinden sonra inandırıcılığı kalmadı haberin bence
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K.can.tas 6 yıl
İlginç
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Bilgisayar Bağımlısı 6 yıl Şekilsiniz ya
Şekilsiniz ya

kimseye aldirmam almam allah korusun


Bende var bidaha asla
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SystemApps 6 yıl
casper eyüye gidiyığğğğ
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evetbenim 6 yıl
ovvvv tabi kespır olacak
arkadaşım almış çok manyaq makine 8 gb ram 2 gb ekran kartı 500 gb harddisk off mükkemmel fena bişey şimdi her oyunu açar
kespır adı yeter bi kere
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Kemâncı 6 yıl
casper mı ?

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

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