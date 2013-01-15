Araştırma : Ultra HD televizyon panelleri 2014 yılında 10 milyon sevkiyat rakamına ulaşacak

Haber Editörü
Görüntüleme sistemleri alanında 4K olarak bilinen ve 3840 x 2160 piksel çözünürlük sunan Ultra HD yayın teknolojisi, geçen yıldan bu yana yükselen bir trende sahip ve ilk örneklerini yavaş yavaş piyasada görmeye başladık.
Ancak 40000TL gibi yüksek fiyatlardan başlayan Ultra HD televizyon modelleri, bir süre her oturma odasına giremeyecek kadar pahalı olacak. Televizyon modellerine yönelik içerik ve altyapı çalışmaları ise başlamış durumda. Sony yaz döneminde, 4K çözünürlükte Blu-ray yapımları pazara sunmaya hazırlanırken, Eutelsat da Avrupa'da ilk Ultra HD kanalın yayınına başladı.
Analizler 4K teknolojisinin önümüzdeki 3-4 senede makul fiyatlara inerek yaygınlaşabileceğini belirtiyor. Digitimes tarafından yapılan yeni bir analiz ise 2014 yılında 10 milyon Ultra HD televizyon paneli sevkiyatının gerçekleşeceğini tahmin ediyor.
Analize göre TCL, Skyworth, Sony, Panasonic, Samsung ve LG gibi sektörün devleri bu yıl Ultra HD televizyon satışlarını artırmayı planlıyor. Ancak çok yüksek seyreden fiyatlar nedeniyle firmalar şimdilik küçük partiler halinde üretim yapacak. Bu yıl toplamda 3.8 milyon adet Ultra HD televizyon satılması bekleniyor.
Yıl sonuna doğru üretim maliyetlerinin aşağı çekilmesi ile birlikte gelecek yıl büyük bir sevkiyat artışı yaşanması bekleniyor. Bu artış 2.5 kattan fazla olacak.
Ultra HD televizyonların rekabete başlaması en fazla OLED panelli televizyon ürünlerinin gelişimini etkileyecek. Halen yaşanan hacimli üretim sıkıntıları ve Ultra HD televizyonların pazara girmesiyle önümüzdeki yıllarda OLED televizyon pazarında sıkıntı yaşanması bekleniyor.
http://www.digitimes.com/news/a20130114PD214.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
24 yasindayim yaklasik 10 haftadir ust uste her pazar evdeyim :)
bu teknoloji adami asosyal yapiyo harbiden. ps3 satsam mi diyorum :)
ben 3 metreden 50 inç televizyona bakarken 2k ile 4k arasındaki farkı anlayabilecek miyim?
Eğer anlayamıyorsam 4k teknolojisinin sıradan ev kullnıcısına getirdiği fayda nedir?
sinemada ise sadece ilk 6 sıradaki adam farkı görebilecekse bu teknolojinin sinema izleyicisine faydası nedir? (kaynak: magazine.creativecow.net/... )
3 metreden 50"de her ikisi de çok yüksek bitrate'e sahip 720p-1080p farkını bile ayırt edemeyiz emin olabilirsin. 4k tv'ler 50cm-1m gibi uzaklıklardan izlemek için üretiliyor diye tahmin ediyorum,
yoksa 3mt den insan gözü zaten farkı algılayamaz. Onu algılayabilecek bir göz de geliştirsinler madem. 4k'nın avantajı bence daha çok pc monitörlerinde olacak, çünkü yakından izlendiği için keskinliğin
farkına varılması da kolay olacak. Ya da 50-55" gibi orta boy değil de, 85-100" gibi büyük tv'lerde 4-8k çözünürlükler etkisini gösterecektir diyebiliriz.