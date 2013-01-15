Araştırma : Ultra HD televizyon panelleri 2014 yılında 10 milyon sevkiyat rakamına ulaşacak





Görüntüleme sistemleri alanında 4K olarak bilinen ve 3840 x 2160 piksel çözünürlük sunan Ultra HD yayın teknolojisi, geçen yıldan bu yana yükselen bir trende sahip ve ilk örneklerini yavaş yavaş piyasada görmeye başladık.





Ancak 40000TL gibi yüksek fiyatlardan başlayan Ultra HD televizyon modelleri, bir süre her oturma odasına giremeyecek kadar pahalı olacak. Televizyon modellerine yönelik içerik ve altyapı çalışmaları ise başlamış durumda. Sony yaz döneminde, 4K çözünürlükte Blu-ray yapımları pazara sunmaya hazırlanırken, Eutelsat da Avrupa'da ilk Ultra HD kanalın yayınına başladı.





Analizler 4K teknolojisinin önümüzdeki 3-4 senede makul fiyatlara inerek yaygınlaşabileceğini belirtiyor. Digitimes tarafından yapılan yeni bir analiz ise 2014 yılında 10 milyon Ultra HD televizyon paneli sevkiyatının gerçekleşeceğini tahmin ediyor.





Analize göre TCL, Skyworth, Sony, Panasonic, Samsung ve LG gibi sektörün devleri bu yıl Ultra HD televizyon satışlarını artırmayı planlıyor. Ancak çok yüksek seyreden fiyatlar nedeniyle firmalar şimdilik küçük partiler halinde üretim yapacak. Bu yıl toplamda 3.8 milyon adet Ultra HD televizyon satılması bekleniyor.





Yıl sonuna doğru üretim maliyetlerinin aşağı çekilmesi ile birlikte gelecek yıl büyük bir sevkiyat artışı yaşanması bekleniyor. Bu artış 2.5 kattan fazla olacak.





Ultra HD televizyonların rekabete başlaması en fazla OLED panelli televizyon ürünlerinin gelişimini etkileyecek. Halen yaşanan hacimli üretim sıkıntıları ve Ultra HD televizyonların pazara girmesiyle önümüzdeki yıllarda OLED televizyon pazarında sıkıntı yaşanması bekleniyor.

http://www.digitimes.com/news/a20130114PD214.html