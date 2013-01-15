Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Televizyonlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Araştırma : Ultra HD televizyon panelleri 2014 yılında 10 milyon sevkiyat rakamına ulaşacak

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
739
1
6
Televizyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Görüntüleme sistemleri alanında 4K olarak bilinen ve 3840 x 2160 piksel çözünürlük sunan Ultra HD yayın teknolojisi, geçen yıldan bu yana yükselen bir trende sahip ve ilk örneklerini yavaş yavaş piyasada görmeye başladık.

Ancak 40000TL gibi yüksek fiyatlardan başlayan Ultra HD televizyon modelleri, bir süre her oturma odasına giremeyecek kadar pahalı olacak. Televizyon modellerine yönelik içerik ve altyapı çalışmaları ise başlamış durumda. Sony yaz döneminde, 4K çözünürlükte Blu-ray yapımları pazara sunmaya hazırlanırken, Eutelsat da Avrupa'da ilk Ultra HD kanalın yayınına başladı. 

Analizler 4K teknolojisinin önümüzdeki 3-4 senede makul fiyatlara inerek yaygınlaşabileceğini belirtiyor. Digitimes tarafından yapılan yeni bir analiz ise 2014 yılında 10 milyon Ultra HD televizyon paneli sevkiyatının gerçekleşeceğini tahmin ediyor.

Analize göre TCL, Skyworth, Sony, Panasonic, Samsung ve LG gibi sektörün devleri bu yıl Ultra HD televizyon satışlarını artırmayı planlıyor. Ancak çok yüksek seyreden fiyatlar nedeniyle firmalar şimdilik küçük partiler halinde üretim yapacak. Bu yıl toplamda 3.8 milyon adet Ultra HD televizyon satılması bekleniyor. 

Yıl sonuna doğru üretim maliyetlerinin aşağı çekilmesi ile birlikte gelecek yıl büyük bir sevkiyat artışı yaşanması bekleniyor. Bu artış 2.5 kattan fazla olacak. 

Ultra HD televizyonların rekabete başlaması en fazla OLED panelli televizyon ürünlerinin gelişimini etkileyecek. Halen yaşanan hacimli üretim sıkıntıları ve Ultra HD televizyonların pazara girmesiyle önümüzdeki yıllarda OLED televizyon pazarında sıkıntı yaşanması bekleniyor.

http://www.digitimes.com/news/a20130114PD214.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
berkkarabacak 6 yıl
Kesinlikle anlayabilirsiniz farkı.Ultra HD ,Oled,80 inch bi Ekran insanı bu gerçeklikten soğutur gerçekten.Kötü yanı bundan 10 yıl sonra insanlar bu dünyadan aşırı derecede kopcaklar eğer teknoloji bu hızla giderse,Şuan bile ilkokul çocukları bütün vaktini PC başında online oyunlar ile geçiriyor
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jakess 6 yıl berkkarabacak
berkkarabacak
Kesinlikle anlayabilirsiniz farkı.Ultra HD ,Oled,80 inch bi Ekran insanı bu gerçeklikten soğutur gerçekten.Kötü yanı bundan 10 yıl sonra insanlar bu dünyadan aşırı derecede kopcaklar eğer teknoloji bu hızla giderse,Şuan bile ilkokul çocukları bütün vaktini PC başında online oyunlar ile geçiriyor

24 yasindayim yaklasik 10 haftadir ust uste her pazar evdeyim :)
bu teknoloji adami asosyal yapiyo harbiden. ps3 satsam mi diyorum :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kimi_raikonen 6 yıl
bnce fiyatların makul seviyeye gelmesi 3-4 seneyi bulmaz.2 sene de bile ani fiyat düşmeleri yaşanabilir cünkü büyük rekabet olacak firmalar arasında.rekabet de fiyat düşüşlerini beraberinde getirecek
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Escapetolife 6 yıl
Doğan Holding hemen çalışmalara başlamıştır , HD yayın izlmek için kutumuzdan alıverin derken devlet HD yayını standartlaştırdı bir kaç seneye hepsi ücretsiz olacak. Bu durumda para 4K ya geçecek.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Prud 6 yıl
teknolojik güzel gelişmeler fakat;
ben 3 metreden 50 inç televizyona bakarken 2k ile 4k arasındaki farkı anlayabilecek miyim?
Eğer anlayamıyorsam 4k teknolojisinin sıradan ev kullnıcısına getirdiği fayda nedir?
sinemada ise sadece ilk 6 sıradaki adam farkı görebilecekse bu teknolojinin sinema izleyicisine faydası nedir? (kaynak: magazine.creativecow.net/... )
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Umutcan 6 yıl Prud
Prud

teknolojik güzel gelişmeler fakat;
ben 3 metreden 50 inç televizyona bakarken 2k ile 4k arasındaki farkı anlayabilecek miyim?
Eğer anlayamıyorsam 4k teknolojisinin sıradan ev kullnıcısına getirdiği fayda nedir?
sinemada ise sadece ilk 6 sıradaki adam farkı görebilecekse bu teknolojinin sinema izleyicisine faydası nedir? (kaynak: magazine.creativecow.net/... )


3 metreden 50"de her ikisi de çok yüksek bitrate'e sahip 720p-1080p farkını bile ayırt edemeyiz emin olabilirsin. 4k tv'ler 50cm-1m gibi uzaklıklardan izlemek için üretiliyor diye tahmin ediyorum,
yoksa 3mt den insan gözü zaten farkı algılayamaz. Onu algılayabilecek bir göz de geliştirsinler madem. 4k'nın avantajı bence daha çok pc monitörlerinde olacak, çünkü yakından izlendiği için keskinliğin
farkına varılması da kolay olacak. Ya da 50-55" gibi orta boy değil de, 85-100" gibi büyük tv'lerde 4-8k çözünürlükler etkisini gösterecektir diyebiliriz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Nvidia Tegra 4, yeni el konsolu Shield ve süper mobil işlemcilere ait her şey 6 yıl Efsane Telefonlar "Gelmiş geçmiş en unutulmaz 10 telefon" video Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Lockheed Martin: "Türkiye'nin F-35'lerini
DonanımHaber
Gelmiş geçmiş en güçlü Ferrari: İşte
DonanımHaber
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim