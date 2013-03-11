Araştırma : Uyarılara rağmen Facebook kullanıcıları gittikçe daha fazla özel bilgilerini paylaşıyor





Kurulduğu ilk yılda üniversiteler arası bir gençlik ağı olma hedefine sahip olan Facebook, yıllar geçtikçe Çin nüfusu kadar kullanıcı sayısına sahip bir sosyal ağ haline geldi. Ağın büyümesi ile birlikte özel hayatın gizliliği ve nelerin paylaşılabileceği veya görülebileceği gibi konularda eleştiri yağmurları gelmeye başladı.





Ancak Carnegie Mellon Ünviersitesi tarafından yapılan 6 yıllık bir araştırma, eleştirilere rağmen kullanıcıların gittikçe daha fazla özel bilgisini ağda paylaştığını ortaya koyuyor.





2005-2011 yılları arasında yapılan araştırmaya göre, kullanıcılar ilk 4 yılda sadece kendi okul ağlarındaki kişilere gösterilecek şekilde bildirimlerini sınırlı tuttu. Facebook'un 2009 ve 2010 yıllarındaki büyük değişimlerinin ardından kullanıcıların verilerini herkese açık hale getirme konusunda fikirleri değişmeye başladı.





Arkadaş listesinin kabarması, giderek daha çok kişi tarafından tanınma ve kendini daha çok ifade edebilme imkanı gibi etkenler, kullanıcıların daha çok paylaşımcı olmasına neden oldu. Yabancı kişilerin bu verilere ulaşıp kötü amaçlarla kullanması ihtimalinin bilinmesine rağmen, veri paylaşımı daha da artmaya başladı.





Facebook ilk yıllarında sadece üniversite öğrencilerine yönelik iken zamanla mezunlar, çalışanlar, lise öğrencileri, orta yaş grubu, daha yaşlı insan grupları ağa üye olmaya başladı ve kurulduğu dönemdeki sınırlı yapısı ortadan kalktı.





Sadece okul aktiviteleri yerine, gidilen mekanlar, filmler, dinlenen müzikler, okunan kitaplar, sahip olunan fikir ve görüşler sıkça ağ üzerinden paylaşılmaya başlandı. Araştırmada Facebook ağının devam edeceği yıllar boyunca da insanların daha fazla kişisel verisini paylaşmaya devam edeceği ve kötü niyetli kişilere de daha fazla imkan verilmiş olacağı ifade ediliyor.





Facebook sözcüleri ise araştırmaya cevap olarak ağ üzerinde kullanıcılara sunulan ayarların istenirse sadece kişinin kendisinin görebileceği şekilde paylaşım yapmaya olanak tanıdığı ve bu seçimin kullanıcıların elinde olduğunu belirtiyor.

http://www.huffingtonpost.com/2013/03/06/facebook-privacy-study-carnegie-mellon-university_n_2823535.html?utm_hp_ref=technology