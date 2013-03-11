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Araştırma : Uyarılara rağmen Facebook kullanıcıları gittikçe daha fazla özel bilgilerini paylaşıyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Güvenlik
Ekrem71
Haber Editörü
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Araştırma : Uyarılara rağmen Facebook kullanıcıları gittikçe daha fazla özel bilgilerini paylaşıyor

Kurulduğu ilk yılda üniversiteler arası bir gençlik ağı olma hedefine sahip olan Facebook, yıllar geçtikçe Çin nüfusu kadar kullanıcı sayısına sahip bir sosyal ağ haline geldi. Ağın büyümesi ile birlikte özel hayatın gizliliği ve nelerin paylaşılabileceği veya görülebileceği gibi konularda eleştiri yağmurları gelmeye başladı.

Ancak Carnegie Mellon Ünviersitesi tarafından yapılan 6 yıllık bir araştırma, eleştirilere rağmen kullanıcıların gittikçe daha fazla özel bilgisini ağda paylaştığını ortaya koyuyor. 

2005-2011 yılları arasında yapılan araştırmaya göre, kullanıcılar ilk 4 yılda sadece kendi okul ağlarındaki kişilere gösterilecek şekilde bildirimlerini sınırlı tuttu. Facebook'un 2009 ve 2010 yıllarındaki büyük değişimlerinin ardından kullanıcıların verilerini herkese açık hale getirme konusunda fikirleri değişmeye başladı.

Arkadaş listesinin kabarması, giderek daha çok kişi tarafından tanınma ve kendini daha çok ifade edebilme imkanı gibi etkenler, kullanıcıların daha çok paylaşımcı olmasına neden oldu. Yabancı kişilerin bu verilere ulaşıp kötü amaçlarla kullanması ihtimalinin bilinmesine rağmen, veri paylaşımı daha da artmaya başladı.

Facebook ilk yıllarında sadece üniversite öğrencilerine yönelik iken zamanla mezunlar, çalışanlar, lise öğrencileri, orta yaş grubu, daha yaşlı insan grupları ağa üye olmaya başladı ve kurulduğu dönemdeki sınırlı yapısı ortadan kalktı.

Sadece okul aktiviteleri yerine, gidilen mekanlar, filmler, dinlenen müzikler, okunan kitaplar, sahip olunan fikir ve görüşler sıkça ağ üzerinden paylaşılmaya başlandı. Araştırmada Facebook ağının devam edeceği yıllar boyunca da insanların daha fazla kişisel verisini paylaşmaya devam edeceği ve kötü niyetli kişilere de daha fazla imkan verilmiş olacağı ifade ediliyor. 

Facebook sözcüleri ise araştırmaya cevap olarak ağ üzerinde kullanıcılara sunulan ayarların istenirse sadece kişinin kendisinin görebileceği şekilde paylaşım yapmaya olanak tanıdığı ve bu seçimin kullanıcıların elinde olduğunu belirtiyor. 

http://www.huffingtonpost.com/2013/03/06/facebook-privacy-study-carnegie-mellon-university_n_2823535.html?utm_hp_ref=technology Yorum Yaz
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Light Side 6 yıl en beğenilen
geçen gün intelin bir seminerinde ankarada adam çıktı ve elinde 1000 sayfalık dökümanla geldi ve dediki bu benim şimdiye kadar facebook üzerinden yapmış olduğum tüm yazışmaları,fotoğrafları,beğenilerimi,yorumlarımı ve diğer tüm aktiveleri içeren belge bunları facebook hiç bir zaman silmemiş dedi yani dostlar anlayacağınız kim facebook kullanıyorsa dikkatli olsun boşuna başınız ağrımasın sonra hemde dinimizde de ve toplumuz da da mahremiyet önemlidir neden kendi kendinizi riske atasınız ki dikkatli kullanmak şart bu tip ağları
geçen gün intelin bir seminerinde ankarada adam çıktı ve elinde 1000 sayfalık dökümanla geldi ve dediki bu benim şimdiye kadar facebook üzerinden yapmış olduğum...
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yanlız savaşçı 6 yıl
Bende iki senedir kullanıyorum faceyi ama twitter çıkınca sıkmaya başladı artık
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-Sniper- 6 yıl
Aklıma bir anda Cem Yılmaz'ın gösterisi geldi:
-Muhittin Topalak from Kazlıçeşme.
-Kill him!
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savinelli 6 yıl
İnsanların cogu sosyal medyayı kullanarak sosyalleştiklerini sanıyorlar. Adına bile medya dendiği için haber verdiginiz ve aktif olarak kullandığınız sürece beğeniliyor ve gözde kalıyorsunuz. Herkesin hayatında her gun cok ilginç seyler olmadığına göre, insanlar gözden düşmemek için en özeline kadar paylasabiliyor bazen. Hergu birkac resim birkac yazi eklemis olayim da, icerik ne olursa olsun dusuncesi basgosteriyor bir yerden sonra. Bu söylediğim gözlem sonucu oluşmuş olan kendi kanaatim.
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WarSaw 6 yıl
beyin bedava
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the_hornet 6 yıl
İyide kullanıcılar neden özel şeylerini (abana göre)çok güvenilir ortam olmayan sanal aleme diye koyarlar ki? Özel birşeyim varsa zaten paylaşmam, ha paylaşmak istersen mail skype vs ortamlar var. Facebook bana göre kişinin kendini gösterdiği-teşhir ettiği- ortamdır ve yine bana göre burada olacaklar baştan kabul edilmeli...
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Rockpierce 6 yıl
Facebookta daha özel ne paylaşılabilir ki adresten başka.
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Kemal K. 6 yıl Rockpierce
Rockpierce
Facebookta daha özel ne paylaşılabilir ki adresten başka.

America'dan bazı kişileri ekleyene kadar ben de senin gibi düşünüyordum. Görsen neler paylaşıyorlar
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Light Side 6 yıl en beğenilen
geçen gün intelin bir seminerinde ankarada adam çıktı ve elinde 1000 sayfalık dökümanla geldi ve dediki bu benim şimdiye kadar facebook üzerinden yapmış olduğum tüm yazışmaları,fotoğrafları,beğenilerimi,yorumlarımı ve diğer tüm aktiveleri içeren belge bunları facebook hiç bir zaman silmemiş dedi yani dostlar anlayacağınız kim facebook kullanıyorsa dikkatli olsun boşuna başınız ağrımasın sonra hemde dinimizde de ve toplumuz da da mahremiyet önemlidir neden kendi kendinizi riske atasınız ki dikkatli kullanmak şart bu tip ağları
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DaRKFoRCeS 6 yıl
bende kullanmıyorum ama güvensiz bir dünya da yaşıyoruz. özellikle sanal alemde. işletim sistemlerinde. dikkatli olmak şart
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seven44 6 yıl
kullanmıyorum boş işler...
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