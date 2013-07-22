Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Araştırma : Yapay zeka sistemleri henüz 4 yaşındaki bir çocuğun zekasına sahip

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,3b
1
43
Diğer Bilim ve Teknoloji
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Araştırma : Yapay zeka sistemleri henüz 4 yaşındaki bir çocuğun zekasına sahip

Uzun yıllardı üzerinde çalışılan yapay zeka sistemleri son dönemlerde teknolojinin de gelişmesiyle önemli adımlar atmaya başladı. Şaşırtıcı videolar sık sık gündeme gelirken Illionis Üniversitesi araştırmacıları bu sistemlerin zeka yaşı üzerine bir araştırma yaptı.

Yapay zeka sistemlerinin ne kadar zeki olduğuna yönelik yapılan araştırmada, endüstrinin en gelişmiş yapay zeka sistemlerinden biri olarak kabul edilen Massachusets Teknoloji Enstitiüsü - MIT’e ait ConceptNet 4 robotu örnek alındı. Robota çocuklar için kullanılan standart bir IQ testi uygulandı.

Robot test sonuçlarında 4 yaşındaki bir çocuğun zekasına eşdeğer skorlar elde etti. Ancak test gerçek bir çocuğa uygulansaydı çocukta bazı eksiklikler olduğu kanaati uyanacaktı. Zira robot kelime ve benzerlikleri algılamada başarılı olurken, çevredeki etmenleri algılayarak niye sorusuna cevap verme konusunda ise kötü notlar elde etti.

Araştırma ekibinin lideri Robert Sloan, yapay zeka geliştirmede en zor problemlerden birisinin sağduyu yani durum ve çevresel etkenlerin algılanması olduğunu belirtiyor. Mühendisler sağduyu geliştirmek için çok büyük bir olgu koleksiyonu ve çevresel etkileşimle elde edilen bilgi dağarcığına sahip olmak zorunda. 

Sloan insanların bebeklikten itibaren çevreleriyle etkileşim ile öğrenme yaşadıklarını ancak yapay zekanın şimdilik bunu başarmasının çok zor olduğunu dile getiriyor. Şu anda yapay zekanın 8 yaşındaki bir çocuğun zekasına erişebilmesi mümkün değil ve mühendislerin bu problemi aşması uzun bir zaman alabilir.

http://news.uic.edu/a-computer-as-smart-as-a-four-year-old Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Pondera 6 yıl en beğenilen
Henüz emekleme aşamasında olmasına rağmen halihazırda günümüzdeki birçok yetişkinin zeka seviyesinden yüksek yine de. ;)
1 Yanıt Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
onur01651 6 yıl
Yapay zeka yaparlar ama asla bir Türk ün zekasına ulaşamazlar, Düşünsenize Türkiye de ki mizahi algıları.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
gel pc pc 6 yıl
yapay zekası olan robotlar insanlara yetişemezler :)

en fazla olaylara alakalı ve kurgusal yaklaşan hayvanlar gibi olabilirler.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkaura 6 yıl gel pc pc
gel pc pc

yapay zekası olan robotlar insanlara yetişemezler :)

en fazla olaylara alakalı ve kurgusal yaklaşan hayvanlar gibi olabilirler.

neden? bir ongorude bulunuyorsaniz en azindan onu bir ornek yada fikirle desteklemek gerek. insana yetismesine yada gecmesine engel olacak sey nedir?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
1OOOOOO 6 yıl
Bir makineye yada robota yapay da olsa duygusal hisler verilebilir mi acaba? Ağlayan bir robotu teselli edeceğimiz günleri görebilecek miyiz? Aklıma animatrix geldi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
İyi iyi, Kıyamete daha var. :) (Bknz: Terminator: Skynet)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkaura 6 yıl
kim bilir belkide ilk gercek yapay zeka dogmus burnumuzun dibine kadar girmis bile olabilir. tek bilgisayar insan zekasina rakip olamaz ama unutmamak gerekki bilgisayarlar birlikde paralel calisip tek makinaymis gibi islem yapabiliyorlar. butun gezegen fiber optik aglarla kaplamis, milyarlarca bilgisayarin yuksek band genisliginde kesintisiz iletisimine imkan verir durumda. her bir bilgisayarin tek bir sinir hucresi gibi calistigi gezegeni saran bir super beynin varligina tek engel uygun yazilim. ogrenebilen kendini gelistirebilen bir yazilim. boyle bir bilinc dogmus olsa ve kendini gizlemek istese, internetin data hengamesinde hic kimse varligini dahi fark edemez.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
THESTER 6 yıl
İstedikleri kadar zeki yapsınlar ama insanlardaki gibi öğrenme yetisi olmadığı sürece hiçbir işe yaramaz.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Hüsnü008 6 yıl THESTER
THESTER

İstedikleri kadar zeki yapsınlar ama insanlardaki gibi öğrenme yetisi olmadığı sürece hiçbir işe yaramaz.

yapay zekanın amacı da o değil mi zaten?
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bkaakco 6 yıl
Akıl yaşta değ... (Fatal error)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DiCaprio 6 yıl
Vay be
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gfbekir 6 yıl
Çok heyecanlanmaya gerek yok, elbet bir gün çok gelişmiş bir zeka üretecekler ama ne derece tatmin edici olacaktır onu bilemeyiz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DoktorJames 6 yıl
Umarım hızla ilerler daha 4 yaşında
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
X-FI 6 yıl
türkiyede ve kktc de o yaş 8 :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fuckulteli 6 yıl
"Sen benim gözümde hâlâ çocuksun" mu diyor yani robotun geliştiricileri.. :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
GoldPunch +84 Mutlak.Sıfır +80 Bay Robot +72 sepulturgay +68 frostburn +45 WB +41 deoks +38 unknownartist +32 Askaparta +31 Wi Fi +28
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1276 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Diğer Bilim ve Teknoloji, ai ve uygulama haber
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Toshiba 55WL968 3D LED Smart TV Video İnceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Tam kablosuz kulaklık trendine The
DonanımHaber
Steam, 'Dünya Çevre Günü' indirimlerini
DonanımHaber
Call of Duty: Modern Warfare PS4, Xbox
Bölüm Sonu Canavarı
VF Şampiyonluk Ligi 2019 Yaz Mevsimi
Bölüm Sonu Canavarı
Yazılım geliştirmek için Laptop önerisi
DH Forum
Otomobiller "havasız lastik" teknolojisine
DonanımHaber
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
MK11 DLC Karakterleri Nightwolf, Sindel
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim