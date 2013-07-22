Araştırma : Yapay zeka sistemleri henüz 4 yaşındaki bir çocuğun zekasına sahip





Uzun yıllardı üzerinde çalışılan yapay zeka sistemleri son dönemlerde teknolojinin de gelişmesiyle önemli adımlar atmaya başladı. Şaşırtıcı videolar sık sık gündeme gelirken Illionis Üniversitesi araştırmacıları bu sistemlerin zeka yaşı üzerine bir araştırma yaptı.





Yapay zeka sistemlerinin ne kadar zeki olduğuna yönelik yapılan araştırmada, endüstrinin en gelişmiş yapay zeka sistemlerinden biri olarak kabul edilen Massachusets Teknoloji Enstitiüsü - MIT’e ait ConceptNet 4 robotu örnek alındı. Robota çocuklar için kullanılan standart bir IQ testi uygulandı.





Robot test sonuçlarında 4 yaşındaki bir çocuğun zekasına eşdeğer skorlar elde etti. Ancak test gerçek bir çocuğa uygulansaydı çocukta bazı eksiklikler olduğu kanaati uyanacaktı. Zira robot kelime ve benzerlikleri algılamada başarılı olurken, çevredeki etmenleri algılayarak niye sorusuna cevap verme konusunda ise kötü notlar elde etti.





Araştırma ekibinin lideri Robert Sloan, yapay zeka geliştirmede en zor problemlerden birisinin sağduyu yani durum ve çevresel etkenlerin algılanması olduğunu belirtiyor. Mühendisler sağduyu geliştirmek için çok büyük bir olgu koleksiyonu ve çevresel etkileşimle elde edilen bilgi dağarcığına sahip olmak zorunda.





Sloan insanların bebeklikten itibaren çevreleriyle etkileşim ile öğrenme yaşadıklarını ancak yapay zekanın şimdilik bunu başarmasının çok zor olduğunu dile getiriyor. Şu anda yapay zekanın 8 yaşındaki bir çocuğun zekasına erişebilmesi mümkün değil ve mühendislerin bu problemi aşması uzun bir zaman alabilir.

http://news.uic.edu/a-computer-as-smart-as-a-four-year-old