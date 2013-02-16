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Araştırma : İsveç dünyanın en hızlı LTE ağına sahip

6 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Araştırma : İsveç dünyanın en hızlı LTE ağına sahip

Dünyada pek çok ülkenin yaygın kullanıma geçtiği ve ülkemizde de ASELSAN tarafından altyapı çalışmaları için proje anlaşması yapılan 4G LTE teknolojileri, teoride 1Gbps hızlarına kadar bağlantı sunsa da pratikte oldukça düşük seviyelerde. Altyapıların henüz geçiş yapması ve teknolojinin ilk standartlarının yüksek hızları desteklememesi nedeniyle daha gelişmiş LTE Advance çalışmaları da başlamış durumda.

OpenSignal tarafından yapılan bir araştırmaya göre, dünyada LTE hizmeti verilen ülkelerde hız rekoru İsveç'te bulunuyor. 22.1Mbps hız ortalaması ile listenin en başında olan İsveç'i, 19.6Mbps ile Hong Kong takip ediyor. Danimarka 19.1Mbps, Kanada 18.1Mbps, Avusturalya 17.3Mbps, Güney Kore 16.4Mbps, Almanya 14Mbps, ABD 9.6Mbps, Japonya 7.1Mbps hızları ile ilk on sırada yer alıyor.

Altyapı anlamında ABD, Güney Kore ve Japonya lider ülkeler olsa da hız konusunda İsveç'in ilk sırada yer alması şaşkınlıkla karşılandı. Ancak bazı uzmanlar önemli olanın kalite olduğu bu ölçünün çok dikkate alınmaması gerektiğini dile getiriyor.

Ülkemizde 3G altyapıları kullanılsa da zaman zaman ABD'deki 4G hızlarından daha iyi konumda olduğumuz sürekli dile getiriliyor. Hız konusunda daha iyi olsak da 4G ağlarının bantgenişliği, veri trafiği ve katma değerli hizmetleri anlamında geride sayılırız. 

http://www.androidauthority.com/sweden-has-the-worlds-fastest-4g-lte-network-us-lagging-behind-at-eighth-place-156223/ Yorum Yaz
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alprkrkmz 6 yıl en beğenilen
Ülkemizin 3G'sinin hızlı olma sebebi mantar gibi her yerde biten baz istasyonlardır. Avrupa'da ya da Amerika'da öyle kafanızın estiği gibi her yere istasyon kuramıyorsunuz. Genelde şehir dışındadır baz istasyonları. Bizim 3G'nin onların 3G'sinden hızlı olmasının sebeplerinden biri de budur.
Ülkemizin 3G'sinin hızlı olma sebebi mantar gibi her yerde biten baz istasyonlardır. Avrupa'da ya da Amerika'da öyle kafanızın estiği gibi her yere istasyon kur...
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DH Misafiri 6 yıl
Lumia 920 ve Türkcell le 14-16 mbit hız alıyorum. Bizim 3g fena değilmiş o zaman.
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sis651 6 yıl
@alprkrkmz
Şehir dışı değil her binanın dört yüzüne bakan ayrı baz istasyonları var gökdelen bölgelerinde. :) Kilise direklerine anten takma modası onlarda da var ama içine saklıyorlar, bizimki gibi sırıtmıyor. :) Ayrıca kamufle ediyorlar güzelce. Bizimki gibi su deposu görünümü vermiyorlar sadece. :)
Hızımızın sebebi tamamen pahalılıktan hatların boş olması. :) bir panel maksimum 42 Mbit verebilirken hız testinde 15 Mbit çıkabilmesinin tek mantıklı açıklaması bu. :)
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Be All My Sins Remembered 6 yıl
Şaşırmadim.
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demo22 6 yıl
Ben gerçekden anlamıyorum diğer ülkelere bakıyorum hiç böyle zulüm görmedim sanki ne olur adam gibi kota koysalar insanı insan yerine koymuyorlar hayır sonuçda batacak değiller halbuki daha fazla müşteri kazanır ama yine sorun dönüyor dolaşıyor cahillik cehalete geliyor mantıklı düşünün hangi ülkede böyle zulüm var biz nasıl müslüman ülkeyiz müslüman müslümana böyle yaparsa düşmanlar ne yapmasın bütün sorun birlik olmak başka bir açıklaması yok.
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kaan_guney 6 yıl
dere.beyi
demo22 Bütün oporötörlerde şöyle bir uygulama var kotayı geçtikden sonra hızın 98 kilobit e düşmesi yani saniyede download 1 kilobayt bile değil.
98 tane kilobite etmiş nasıl 1 tane kb etmiyor
şaka biyana sadece 980 bit de bari kilo geldimi başa iş değişiyor 1000 bit = 1 kb 1000 kilobyte = 1 mb 1000 megabyte = 1 gb

8 bit 1 byte tır ayrıca binary sistemlerde 1k=2^10 dur yani 1024 olur 1000 değil bu yüzden 1kb=8192 bit eder.
@demo22
98kbps edge e throttle edilmiş halidir saniyede 12 kb ile indirebilirsin hızın düşük olması bulunduğun yerle alakalı olabilir.
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demo22 6 yıl
elmek6
ben avrupa ve amerika`da 3g kullandim bariz turkiyede cok yavas nasil oluyorda amerikadan hizli diyorlar ? chip dergisi test etmis... nasil test etmis ? sayfalarinda filan aciklamadilar bu yontemi. ustelik ceza yemediler mi halki yaniltiliyorlar boyle bir soylem olmaz diye ???

cahil cehalet çok olursa böyle kim kime dum duma olur dua edin interneti yasaklamasınlar gid gide iran a benzemeye başladı türkiye bu hiç hoşuma gitmiyor!!
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elmek6 6 yıl
ben avrupa ve amerika`da 3g kullandim bariz turkiye'de cok yavas nasil oluyorda amerika'dan hizli diyorlar ? chip dergisi test etmis... nasil test etmis ? sayfalarinda filan aciklamadilar bu yontemi. ustelik ceza yemediler mi halki yaniltiliyorlar boyle bir soylem olmaz diye ???
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artcraft35 6 yıl
Mobil internet kullanıyoruz eğer çok acil bir video izlemek gerekmiyorsa kotalar da malumunuz zaten ne kadar video izlenebilir, o yüzden hız o kadar da önemli değil bence ping yüksek olsun 1 mbps olsun sayfalar hızlı yüklensin yeter
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aydogdu1453 6 yıl
tr'de 56k hız. 150 mb kota.eN HIZLI BİZİZ.
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demo22 6 yıl
Arkadaşlar hız falan hikaye önemli olan kota bence adamlar 100 mb kotadan bahsediyor halen çiğdemi tane ile vermek gibi !
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ezimuse 6 yıl
Ben bulunduğum şehirde max 13mbit gördüm avea ile. Ancak hız baz istasyonuna göre değişiyor.
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