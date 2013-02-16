Araştırma : İsveç dünyanın en hızlı LTE ağına sahip

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Dünyada pek çok ülkenin yaygın kullanıma geçtiği ve ülkemizde de ASELSAN tarafından altyapı çalışmaları için proje anlaşması yapılan 4G LTE teknolojileri, teoride 1Gbps hızlarına kadar bağlantı sunsa da pratikte oldukça düşük seviyelerde. Altyapıların henüz geçiş yapması ve teknolojinin ilk standartlarının yüksek hızları desteklememesi nedeniyle daha gelişmiş LTE Advance çalışmaları da başlamış durumda.
OpenSignal tarafından yapılan bir araştırmaya göre, dünyada LTE hizmeti verilen ülkelerde hız rekoru İsveç'te bulunuyor. 22.1Mbps hız ortalaması ile listenin en başında olan İsveç'i, 19.6Mbps ile Hong Kong takip ediyor. Danimarka 19.1Mbps, Kanada 18.1Mbps, Avusturalya 17.3Mbps, Güney Kore 16.4Mbps, Almanya 14Mbps, ABD 9.6Mbps, Japonya 7.1Mbps hızları ile ilk on sırada yer alıyor.
Altyapı anlamında ABD, Güney Kore ve Japonya lider ülkeler olsa da hız konusunda İsveç'in ilk sırada yer alması şaşkınlıkla karşılandı. Ancak bazı uzmanlar önemli olanın kalite olduğu bu ölçünün çok dikkate alınmaması gerektiğini dile getiriyor.
Ülkemizde 3G altyapıları kullanılsa da zaman zaman ABD'deki 4G hızlarından daha iyi konumda olduğumuz sürekli dile getiriliyor. Hız konusunda daha iyi olsak da 4G ağlarının bantgenişliği, veri trafiği ve katma değerli hizmetleri anlamında geride sayılırız.
http://www.androidauthority.com/sweden-has-the-worlds-fastest-4g-lte-network-us-lagging-behind-at-eighth-place-156223/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Şehir dışı değil her binanın dört yüzüne bakan ayrı baz istasyonları var gökdelen bölgelerinde. :) Kilise direklerine anten takma modası onlarda da var ama içine saklıyorlar, bizimki gibi sırıtmıyor. :) Ayrıca kamufle ediyorlar güzelce. Bizimki gibi su deposu görünümü vermiyorlar sadece. :)
Hızımızın sebebi tamamen pahalılıktan hatların boş olması. :) bir panel maksimum 42 Mbit verebilirken hız testinde 15 Mbit çıkabilmesinin tek mantıklı açıklaması bu. :)
8 bit 1 byte tır ayrıca binary sistemlerde 1k=2^10 dur yani 1024 olur 1000 değil bu yüzden 1kb=8192 bit eder.
@demo22
98kbps edge e throttle edilmiş halidir saniyede 12 kb ile indirebilirsin hızın düşük olması bulunduğun yerle alakalı olabilir.
cahil cehalet çok olursa böyle kim kime dum duma olur dua edin interneti yasaklamasınlar gid gide iran a benzemeye başladı türkiye bu hiç hoşuma gitmiyor!!
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