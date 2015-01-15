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Araştırmacılar her yöne yüzebilen robot balık geliştirdi

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Ekrem71
Haber Editörü
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Araştırmacılar her yöne yüzebilen robot balık geliştirdi

Özellikle deniz araştırmalarında robotların önemi giderek artmaya başladı ve manevra kabiliyeti yüksek robotlara ihtiyaç duyuluyor. Ancak bu tarz yüzebilen robotların sayısı henüz oldukça az. Araştırmacıların bu alandaki çalışmaları da devam ediyor. 

Zürih Teknoloji Enstitüsü araştırmacıları tarafından geliştirilen Sepios adındaki robot balık mürekkep balığından ilham almış ve 4 adet yüzgeci ile her yöne yüzebilecek kabiliyete sahip. Böylece araştırmalar esnasında balığın engellerden kaçınması için daha fazla manevra yapmasının önüne geçiyor ve daha hızlı bir süreç elde ediliyor. 

Robot 10 metre derine dalabiliyor ve saatte 1.8km hızla ilerleyebiliyor. 20 000mAh gücündeki bataryası ile 1.5 saat su altında kalabiliyor. Sepios geçen yıl ilk testlerini başarıyla tamamladı. Ekip şu anda kamera, mesafe ölçen lazer ve derinlik ölçer gibi sensörlerin birbiri ile daha iyi iletişim kurabilmesi için çalışıyor. Gelecekte Sepios çevresindeki canlıları rahatsız etmeden deniz altı yaşamını araştırabilecek.  

http://sepios.org/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 4 yıl
@OverClocK1ng Şuurun yerinde mi arkadaşım? Takmışsın TİP TİP diye, bence sen bi aynaya bak. Suyun altında deniz kızı olsa ne yazar :)
Allah akıl fikir versin.
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doctor_bey 4 yıl
Tipi bilim kurgu filmlerindeki kötü uzaylı yaratıklar gibi
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dreamblue35 4 yıl
şimdilik balık görüntüsünden çok uzak :)
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Redese 4 yıl
Bir halt olmaz bundan.
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OverClocK1ng 4 yıl
Prototip demek isterim tabi ama insan biraz tipini güzel yapar, balığa falan benzetir.

Prototipsiz diyeyim bari şimdilik...
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Gece772 4 yıl
Fazla büyük küçülmesi gerekli....
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OverClocK1ng 4 yıl
Resme bak, balığa takıl.
İnsan hiç olmazsa biraz daha balığa benzer bir şekilde yapardı da insanların gönlünü çelerdi...
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-ForeverY- 4 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng
Resme bak, balığa takıl.
İnsan hiç olmazsa biraz daha balığa benzer bir şekilde yapardı da insanların gönlünü çelerdi...

Iyide hocam daha bitmemiş yani prototip diyebiliriz
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Yusac 4 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng

Resme bak, balığa takıl.
İnsan hiç olmazsa biraz daha balığa benzer bir şekilde yapardı da insanların gönlünü çelerdi...

İnsanların güzel görünsün diyemi yapılıyor bu?
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infom@n 4 yıl
Güzel bir icat ama çıktığında ancak denizdeki pet şişeleri inceler.
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umut_baris 4 yıl infom@n
infom@n

Güzel bir icat ama çıktığında ancak denizdeki pet şişeleri inceler.

Neden?
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