Araştırmacılar her yöne yüzebilen robot balık geliştirdi





Özellikle deniz araştırmalarında robotların önemi giderek artmaya başladı ve manevra kabiliyeti yüksek robotlara ihtiyaç duyuluyor. Ancak bu tarz yüzebilen robotların sayısı henüz oldukça az. Araştırmacıların bu alandaki çalışmaları da devam ediyor.





Zürih Teknoloji Enstitüsü araştırmacıları tarafından geliştirilen Sepios adındaki robot balık mürekkep balığından ilham almış ve 4 adet yüzgeci ile her yöne yüzebilecek kabiliyete sahip. Böylece araştırmalar esnasında balığın engellerden kaçınması için daha fazla manevra yapmasının önüne geçiyor ve daha hızlı bir süreç elde ediliyor.





Robot 10 metre derine dalabiliyor ve saatte 1.8km hızla ilerleyebiliyor. 20 000mAh gücündeki bataryası ile 1.5 saat su altında kalabiliyor. Sepios geçen yıl ilk testlerini başarıyla tamamladı. Ekip şu anda kamera, mesafe ölçen lazer ve derinlik ölçer gibi sensörlerin birbiri ile daha iyi iletişim kurabilmesi için çalışıyor. Gelecekte Sepios çevresindeki canlıları rahatsız etmeden deniz altı yaşamını araştırabilecek.

http://sepios.org/