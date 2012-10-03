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Arçelik, 3D All + In +One LED TV modellerini satışa sundu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
9,1b
1
70
Televizyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Yurtdışında tüm hızıyla süren düz ekran televizyon teknolojileri, ülkemiz üreticileri tarafından da takip edilerek hızlı bir şekilde piyasaya sürülüyor. Yerli üreticilerimizden Arçelik, 3D All+In+One LED TV adını verdiği yeni modelleri tüketicilerle buluşturuyor.

3D All+In+One LED TV modellerinde standart televizyon ürünün yanı sıra uydu alıcısı ve akıllı tv özelliği de bulunuyor. Modeller 32-37-42-47 inçlik ekran boyutlarına sahip.

Yeni seride Full HD ekran çözünürlüğü, pasif 3D, ince tasarım, akıllı TV özelliği, USB'ye dijital yayınların kaydı, entegre WiFi, 4x HDMI girişi, 2x USB 2.0 girişi, 400Hz resim düzeltme oranı, Noise Reduction ile yayından kaynaklanan görüntü gürültülerini giderme, 16:9 resim formatı, 2 adet 100 watt stereo çıkış gücü, VGA girişi ile monitör olarak kullanabilme, zoom özelliği, 1000 DVB-T, 1000 DVB-C, 6000 DVB-S2 ve 100 analog program hafızası, gelişmiş menü sistemi şeklinde özellikler bulunuyor.

32 inçlik modelde 4 adet, diğer modellerde 6 adet pasif 3D gözlük de hediye olarak sunuluyor. Ayrıca 31 Aralık tarihine kadar devam edecek kampanya kapsamında All+ In+ One LED TV alanlara sezon sonuna kadar giriş paketi üzerine Digitürk'ten HD Taraftar Paketi, Film Paketi veya Dizi paketi hediye ediliyor.

Modellerin fiyatları ise;

A32-LEP-6B - 1647TL 
A37-LEP-6B - 1977TL 
A42-LEP-6B - 2157TL 
A47-LEP-6B - 2757TL şeklinde.
Arçelik, 3D All + In +One LED TV modellerini satışa sundu
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http://www.arcelik.com.tr/3d-all-in-one.html Yorum Yaz
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bizonnn 7 yıl en beğenilen
Aylik geliri trilyonlari asanlarla

Aylik geliri 1000 lirayi bile gecmeyenler

Benzine ayni parayi veriyosa

Yemisim yerlisini.

Kendi ulkemiz bizi soyuyor. Neden yerli malini dusuneyim.

Aylik geliri trilyonlari asanlarlaAylik geliri 1000 lirayi bile gecmeyenlerBenzine ayni parayi veriyosaYemisim yerlisini....
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DH Misafiri 5 yıl
Arçelik televizyonlarının LCD paneli htc kasası sağlam hafif televizyon iyimi derlerse philipsi geçer sonra Samsungu geçer Vestel'i geçer lc ile eşdeğerdir toşiba sanyo bu Tv'ler isimde japan herşeyi Çin'de üretiliyor sanyo montajı Türkiye'de telefunken tvleri Alman malı değildir reklama kanmayın Polonya malıdır teknolojisi Çin değildir kuzey avrupadırnorveç İsveç Danimarka Finlandiya Polonyalı Ukrayna tv sehpası yapar tv yapamaz
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DH Misafiri 6 yıl
A-47-LB-9377 Arçelik tv lerde VİFİ varmı arkadaşlar..
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DH Misafiri 7 yıl
merhaba arçelik led tv özelliklerini ögrenmek için bakayım dedim, ama saçma sapan
yerli avrupa tartışması ve tv alıp kullanmayanların abuk subuk yazılarıyla karsılastım. benim evimde bütün beyaz eşyalarım arçelik, biçogunuz begenmesede,servis olayı ve yerli malı olup türkiyede üretilmesi ( bazı parçaları çinden gelmiş olsada ) çok önemli bi sürü insan direk veya dolaylı çalısıyo.
ayrıca en önemlisi satcakki kendini geliştirsin. herkesten rica ediyorum,
abuk subuk yazmayın lütfen, yazcaksanız kullananlar cevap versin,
smart özelligiyle ilgileniyorum ben, web tarayıcısı varmı bu televizyonun,ve nekadar kullanıslı, ve bu televizyon android gibi bi işletim sistemimi kullanıyo yoksa dahamı basit bişey var.
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DH Misafiri 7 yıl
Hangi Arçelik Bayisine gittiysem bu ürünü bulamadım,
bilerek mi bayilerde satılmıyor?
yoksa üretilmedimi yeterince?
satılmayan ürünün neden her yerde reklamı yapılıyor?
1 Yanıt Yanıtla
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grezimonk 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Hangi Arçelik Bayisine gittiysem bu ürünü bulamadım,
bilerek mi bayilerde satılmıyor?
yoksa üretilmedimi yeterince?
satılmayan ürünün neden her yerde reklamı yapılıyor?

www.arcelik.com adresinden al sorunsuz sekilde alabilirsin...
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selcuk20 7 yıl
nevrotikstar
Normandia_06
nevrotikstar
Normandia_06
nevrotikstar
Normandia_06
nevrotikstar ARÇELİK kalite olarak SONYi geçti... sen yabancı marka al...
gerçekleri göremiyorsun... ARÇELİK montajcı değil geliştirici markalardan... yabancı markalar Türkiyedeki elektrik şebekesinde kolay bozulurken ARÇELİK sorunsuz çalışıyor teledünya set box sorununda hep yabancı markalar yanıyor olması tesadüf mü?
Sonyi mi geçmiş arçelik kafandan herşeyi uyduruyorsun artık hayal bile görmeye başlamışsın psikiyatriste gitmen yararına olur :)) evinde kullandığın Arçelik ürünü her ne varsa aç bak içine de yüzünün şekli değişsin o zaman gel konuş burda
en basitinden buzdolabın bile arçelikse çevir dolabı alttaki motoruna bak ne marka allahın cahili :))
asıl cahil ve mal olan sensin kesin doğu kökenli ezik ırktansın Türk markalarını çekemiyorsun sen defol git o yabancılar baksın sana vatan haini...
ARÇELİKin geliştirdiği motordan bile haberin yok direct drive teknolojisini araştır gör... sen doğudaki tımar hanelere git tedavi etsinler...
Doğma büyüme Ankaralıyım :) cahiiliğin sonu yok tabii vatan hainide yaptın ya beni akpli olduğun nasıl belli :) direct drive teknoloji patenti LG ye ait koçum benim :)
sattıda ondan LGye sattı... orbital serisi modellerinde kullandı sonra sattı... asıl cahil sensin...
o zaman niye direct drive demişler Arçelik ingilizce mi konuşmaya başladı
al sana asıl kaynak en.wikipedia.org/... yanii orda diyor ki bu teknoloji zaten eskiden vardı bisiklet pedallarında ,vhs kasetli video oynatıcılarda,cd sürücülerde sonra ki yıllarda demiryolları vagonlarında lokomotiflerde kullanıldı vesaire ..... daha sonra bu teknoloji çamaşır makinesi üreticileri olan Fisher & Paykel , LG , Samsung , Whirlpool ve Toshiba da tambur motorlarında kullanıldı diyor....hanii nerde arçelik sana kalsa uzaya gönderilen uyduları bile arçelik yapıyor :D
anlamamkta ısrar eden sensin ARÇELİK ve LG ortak çalıştığı alanlar var motoru ARÇELİK geliştirdi patentini LGye sattı... neden sattı kullanmasını beceremediğinden sattı zaten bizim milletimiz beğenmedi...

Konuya karışmak istemiyordum ama patentten söz edilmişse belgesinin gösterilmesi gerekir. Ben "Direct Drive Washing Machine" isminde kısa bir patent araması yaptım ve bu konuda General Electric'în 1989 yılına ait US4998052 numaralı ve 1990 yılına ait US5076076 numaraları patentlerini buldum. Daha sonra Emerson, Premark ve LG gibi firmalar var. Hiçbir yerde Arçelik ismini görmedim. Ayrıca bir bilgi de vermek istiyorum. Ben 4-5 yıl önce Arçelik Gebze fabrikasında staj yapmıştım. O zaman bu Direct Drive reklamları yeni yeni çıkmıştı. Benim staj yaptığım binanın arkasında Toshiba, Samsung, LG gibi markaların çamaşır makinelerine rastlamıştım. Yanlış hatırlamıyorsam Toshiba'nın üzerinde Direct Drive diye açık şekilde yazıyordu. Stajın sonlarında doğru herkesi bir salona toplayıp genel görüşme yapmışlardı. Başka markalardan esinleniliyor mu gibi bir soru sormuştum sanırım. O toplantıda ben bu makineleri gördüğümü ve üzerinde Direct Drive yazdığını söylemiştim. Karşımdaki kişi sorumu cevaplayamayarak geçiştirmişti. Sidik yarıştırmanıza gerek yok. Üretebildiğimiz şeyler belli. Daha demirden, plastiketn bile yeterli kalitede ürünler üretip satamıyoruz. Sifonu bile dışarıdan alan bir ülkeyiz.
Patentler: google.com/... freepatentsonline.com/...
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bafbaf 7 yıl
carloska
yorumlara bakıyorumda çok cahilce destek olalım vs... ben niye onlara destek olim onlar bana destek olsun..bankada milyar dolarları vr hepsinin... bunlarınn içi gücü milletin milliyetçilikk duygularını sömürmek.. al sana turkcell.. türk ismi ama ondan kazığı, katakullecisi yok...

Evet evet lg sony samsungun sahipleri asgari ücretle yaşıyor.
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hollowman_ 7 yıl
Arçelik şu an Sony 'nin avrupa ve ortadoğu pazarına satacağı ürünlerin kendi elektronik işletmesinde üretiyor. yani piyasada ayıla bayıla aldığınız Sony led-lcd tv lerin tamamı Arçelik tarafından üretiliyor. Tabi aynı teknolojiler Arçeliğin üretiminde de kullanılıyor. Ezbere şöyle kötü böyle kötü diye yorum yapmanın anlamı yok.
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wustti 7 yıl
arçeliğin benim kafamda kötü bi imajı var hayatta evime sokmam. neden derseniz. bu lcd ler yeni yeni çıkıyordu çok pahalıydı. ben de gittim arçelikten tüplü 84 ekran tv aldım 2007 filandı herhalde 2008 de olabilir. neyse eve getirdim aleti bi açtım. abi pikseller görünüyor resmen. halen aynı tv yi kullanmak zorundayım çünkü eskimeden de yenisini almak istemiyorum. dünya kadar para verdim o zamanın parasıyla 1000tl gibi bişeydi sanırım. kos koca arçelik o tv yi çıkarmaya utanır yahu. diyeceksiniz ki alırken bakmadın mı. mağazada bi alt modeli vardı 72 ekran onun görüntüsü gayet iyiydi. birde sonuçta tüplü tv belli bi standardı var sonuçta diye düşündüm ama öyle olmadı. param da boşa gitti. siz olsanız şimdi bi daha skar mısınız bu markayı evinize? üretmeye utanır insan yahu...
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Puzzles 7 yıl
Nedense arçeliğe tv konusunda pek sıcak bak(a)mıyorum.
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AnGets 7 yıl
Tv isimlendirmesinde aralardaki + lar nedir ya?
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huseyincarnege 7 yıl
hem kalitesiz hemde pahalı ne mantıkla o paraya satıyo Arçelik
lG.Samsung.Sony

gibi markaların daha ucuza cok daha kaliteli tv olduğunu göze alırsak Arçelik milleti ne yerine alıyo
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