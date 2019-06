Arçelik, 3D All + In +One LED TV modellerini satışa sundu

Yurtdışında tüm hızıyla süren düz ekran televizyon teknolojileri, ülkemiz üreticileri tarafından da takip edilerek hızlı bir şekilde piyasaya sürülüyor. Yerli üreticilerimizden Arçelik, 3D All+In+One LED TV adını verdiği yeni modelleri tüketicilerle buluşturuyor.





3D All+In+One LED TV modellerinde standart televizyon ürünün yanı sıra uydu alıcısı ve akıllı tv özelliği de bulunuyor. Modeller 32-37-42-47 inçlik ekran boyutlarına sahip.





Yeni seride Full HD ekran çözünürlüğü, pasif 3D, ince tasarım, akıllı TV özelliği, USB'ye dijital yayınların kaydı, entegre WiFi, 4x HDMI girişi, 2x USB 2.0 girişi, 400Hz resim düzeltme oranı, Noise Reduction ile yayından kaynaklanan görüntü gürültülerini giderme, 16:9 resim formatı, 2 adet 100 watt stereo çıkış gücü, VGA girişi ile monitör olarak kullanabilme, zoom özelliği, 1000 DVB-T, 1000 DVB-C, 6000 DVB-S2 ve 100 analog program hafızası, gelişmiş menü sistemi şeklinde özellikler bulunuyor.





32 inçlik modelde 4 adet, diğer modellerde 6 adet pasif 3D gözlük de hediye olarak sunuluyor. Ayrıca 31 Aralık tarihine kadar devam edecek kampanya kapsamında All+ In+ One LED TV alanlara sezon sonuna kadar giriş paketi üzerine Digitürk'ten HD Taraftar Paketi, Film Paketi veya Dizi paketi hediye ediliyor.





Modellerin fiyatları ise;





A32-LEP-6B - 1647TL

A37-LEP-6B - 1977TL

A42-LEP-6B - 2157TL

A47-LEP-6B - 2757TL şeklinde.





http://www.arcelik.com.tr/3d-all-in-one.html