Arqball Spin ile iOS cihazınızda etkileşimli 3D modeller oluşturabilmeniz mümkün

Dünyada kabul görmek isteyen ve yetenek vaad eden girişimcilere yatırımcı bulmak amacıyla kurulan Kickstarter platformu, pek çok genç yeteneği gün yüzüne çıkarıyor. Pebble adlı akıllı saatlerden sonra bu kez Arqball Spin adlı bir yenilik gündeme geldi.





Princeton ve MIT'de çalışan iki mühendisin kurduğu Arqball girişimi bir süredir etkileşimli 3D modelleme konusunda çalışmalar yapıyordu ve yayınladıkları iOS uygulaması ile önemli bir adımı geride bıraktılar.





Arqball Spin uygulaması ile nesnelerin 3D modellerini oluşturarak, aynı fotoğraf düzenlemede olduğu gibi renk, parlaklık ve kontrast ayarlamalarını yapmak mümkün oluyor. Modeli 360 derece döndürme, herhangi bir noktasına zoom yapma gibi özellikler mevcut. Kullanıcılar ayrıca kişisel dipnotlarını da 3D modele ekleyebiliyor.





Modelleme yapabilmek için uygulamayı açarak iOS cihazınızı nesnenin etrafında döndürmeniz gerekiyor. Bunun yanında girişim bir de kaide hazırlamış. Dakikada 3 devir yapabilen kaide ile iOS cihazınızı sabitleyebiliyorsunuz. Bu şekilde modelleme kalitesinin daha da arttığı belirtiliyor. Kaide şu anda 60$ iken perakande kanallarına çıktığında 20$ daha artacak.





Oluşturulan 3D modeller, girişimin uzak sunucularında depolanırken gömülü kodlarla herhangi bir internet sitesinde de kullanılabilecek. Örnek bir modeli http://arqspin.com/s/1dnrdwl5eesd7 adresinde bulabilirsiniz.





Şu anda iOS merkezli görünen uygulama, DSLR makineler, kameralar ve mobil platformlar için de desteklenecek.





Projenin devam edebilmesi için bir ay içinde 40 000$'a ihtiyacı var ve şu anda 2.200$ toplanmış durumda. Girişim teknoloji severleri gelecek için önemli adımlar vaad eden projelerini desteklemeye çağırıyor.