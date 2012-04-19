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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Arqball Spin ile iOS cihazınızda etkileşimli 3D modeller oluşturabilmeniz mümkün

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Dünyada kabul görmek isteyen ve yetenek vaad eden girişimcilere yatırımcı bulmak amacıyla kurulan Kickstarter platformu, pek çok genç yeteneği gün yüzüne çıkarıyor. Pebble adlı akıllı saatlerden sonra bu kez Arqball Spin adlı bir yenilik gündeme geldi.

Princeton ve MIT'de çalışan iki mühendisin kurduğu Arqball girişimi bir süredir etkileşimli 3D modelleme konusunda çalışmalar yapıyordu ve yayınladıkları iOS uygulaması ile önemli bir adımı geride bıraktılar.

Arqball Spin uygulaması ile nesnelerin 3D modellerini oluşturarak, aynı fotoğraf düzenlemede olduğu gibi renk, parlaklık ve kontrast ayarlamalarını yapmak mümkün oluyor. Modeli 360 derece döndürme, herhangi bir noktasına zoom yapma gibi özellikler mevcut. Kullanıcılar ayrıca kişisel dipnotlarını da 3D modele ekleyebiliyor.

Modelleme yapabilmek için uygulamayı açarak iOS cihazınızı nesnenin etrafında döndürmeniz gerekiyor. Bunun yanında girişim bir de kaide hazırlamış. Dakikada 3 devir yapabilen kaide ile iOS cihazınızı sabitleyebiliyorsunuz. Bu şekilde modelleme kalitesinin daha da arttığı belirtiliyor. Kaide şu anda 60$ iken perakande kanallarına çıktığında 20$ daha artacak.

Oluşturulan 3D modeller, girişimin uzak sunucularında depolanırken gömülü kodlarla herhangi bir internet sitesinde de kullanılabilecek. Örnek bir modeli http://arqspin.com/s/1dnrdwl5eesd7 adresinde bulabilirsiniz.

Şu anda iOS merkezli görünen uygulama, DSLR makineler, kameralar ve mobil platformlar için de desteklenecek. 

Projenin devam edebilmesi için bir ay içinde 40 000$'a ihtiyacı var ve şu anda 2.200$ toplanmış durumda. Girişim teknoloji severleri gelecek için önemli adımlar vaad eden projelerini desteklemeye çağırıyor.



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nehuse 7 yıl
Flashla çalışan bu tip şeyler ama bu kadar pratik değildi.
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The Last Beerbender 7 yıl
Her ne kadar bizi heyecanlandırsa da, hiç kimsenin kullanmayacağı ama hoş bir çalışma olmuş.
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E_Aydin35 7 yıl
Bence çok iyi bir düşünce, video-anlık fotoğraf olarak kulalnılabilir, gençler düşünmüş yapmış bizede desteklemek düşer..:) Sadece İOS değilde Android içinde yapılmalı bence..
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teramit 7 yıl
çok bir esprisi yok. resimleri ardarda sıralıyor
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deniz_sea 7 yıl
cgdincer
imagesequence yapmaktan ne farkı var şimdi bunun? arkaplanı objeden nasıl ayırmayı başarmışlar orası ayrı konu...

çünkü arka plan sabit dönen tek şey nesne bu yüzden olabilirmi acaba...
1 Yanıt Yanıtla +3
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wardak 7 yıl deniz_sea
deniztoyota

cgdincer

imagesequence yapmaktan ne farkı var şimdi bunun? arkaplanı objeden nasıl ayırmayı başarmışlar orası ayrı konu...


çünkü arka plan sabit dönen tek şey nesne bu yüzden olabilirmi acaba...

uygulamayı indirip denedim. malesef olay bu şekilde değil, aslında çok basit bir sistemmiş. uygulamanın işleme şekli şu.uygulama dönen cismi video ya alıyor ve daha sonra aldıgı bu video yu sizin parmak hareketlerinize göre oynatıyor. bahsi gecen aparat hep aynı yönde(saat yönünde) döndürdüğü için işlem sonunda donen cismi cevirmeye calıstıgınızda parmak hareketlerinizle senkronize sekilde video yu ileri geri sarıyor veya durduruyor. ancak arka planı hareketli bir ortamda bu çekimi yapar ve saat yone değilde ters yönde dönen bir platform üzerinde çekim yaparsanız sonuç bambaşka oluyor. cisim saat yönünün tersi yönde döndüğü için parmak hareketlerinizin tam aksi sekilde tepki vermeye başlıyor. bunun dışında arka plan düşündüğümüzün aksine hareketli olduğu için cismi parmak hareketlerimizle döndürürken arka planda değişiyor ve uygulamanın tüm büyüsü kaçıyor. yinede güzel bir görsel aldatmaca ama kesinlikle foyasını farkettiğinizde gözünüzden düşen bir uygulama oluyor. en azından benim için o şekilde oldu.
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cgdincer 7 yıl
imagesequence yapmaktan ne farkı var şimdi bunun? arkaplanı objeden nasıl ayırmayı başarmışlar orası ayrı konu...
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jovanovic 7 yıl
Aynen bence arka planın ayrılması büyük iş olmuş...
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