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Arteon'dan esintiler taşıyan 2018 Volkswagen Jetta göründü

Detroit Otomobil Fuarı'nda sahneye çıkacak 2018 Volkswagen Jetta ile ilgili yeni bir teaser paylaşıldı. Yayınlanan görsel aracın Arteon ve Phideon modellerinden esintiler taşıdığını ortaya koyuyor.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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2018 model Volkswagen Jetta, Detroit'teki prömiyerine yaklaşık bir ay kala kendini gösterdi. Bu kez sedan otomobili yan profilden gösteren bir teaser yayınlandı. Markanın Kuzey Amerika CEO'su Matthias Erb tarafından gösterilen ve Motor1 tarafından paylaşılan resmi eskizde, Arteon ve Çin'e özel Phideon modelinden esinlenerek tasarlanmış yeni Jetta'yı görüyoruz.
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Otomobilin dış görünüşü pek sürpriz olmadı zira Ağustos ayında yedinci nesil Jetta'nın ilk görüntüleri ortaya çıkmıştı. Bu sayede yerini alacağı modelden daha çekici bir tasarıma sahip olduğunu zaten öğrenmiştik. Yeni nesil Volkswagen Jetta'nın, Golf ve daha birçok modelde olduğu gibi grubun MQB mimarisi üzerine inşa edildiğini belirtelim.

2018 Volkswagen Jetta'nın sahneye çıkmasına az kaldı

Henüz çok fazla detay olmasa da otomobilin başta 150 beygir güç üretebilen 1.4 litrelik turboşarjlı dört silindirli motor olmak üzere çeşitli motor seçenekleriyle geleceğini biliyoruz. Önümüzdeki haftalarda 2018 Volkswagen Jetta hakkında daha fazla şey öğreneceğiz. Detroit Otomobil Fuarı, 14 Ocak 2018 itibariyle basına kapılarını açacak.

https://www.motor1.com/news/224064/2019-volkswagen-jetta-teaser-sketch/?utm_source=RSS&utm_medium=referral&utm_campaign=RSS-all- Yorum Yaz
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akifsari 1 yıl en beğenilen
Biri gelir konu açar Passat dan esintiler taşıyor der

Öbürü gelir Arteon dan esintiler taşıyor yazar

Halbuki bildiğin egea dan esintiler taşıyor bırak esintiyi önden resmen egea

Ayrıca Arkasına da Skoda logosu taksan kimse yadırgamaz

Biri de gelip yan ön arka fotoları tam koyup konu açamadı 😀😀😀

Toplama araba yapımında oldukça iddialı görünüyor 😀😀😀
Biri gelir konu açar Passat dan esintiler taşıyor derÖbürü gelir Arteon dan esintiler taşıyor yazarHalbuki bildiğin egea dan esintiler t...
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1 Yanıt Yanıtla +70
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spinattimyalnizliga 1 yıl
Egea’dan esintiler taşıyor bence.
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hakim bey 1 yıl
Vw olduğu için kötülemeye gelirler birazdan ama kim ne derse desin, vw segmentine göre zayıf kalan tek aracı jettayı da çok iddialı hale getirmiş.
2 Yanıt Yanıtla +21
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zeytinkoy 1 yıl
Araç tanıtıldı, VW konusu altında yeni başlık bile açılmadı. Bu kadar mı iplenmiyor bu Jetta ?
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JanKlod 1 yıl
Önden çakma passat gibi duruyor, passat olacakken bir anda karar değiştirip egea olmuş.
Arkadan zaten skoda
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co0per 1 yıl
inceden bi cc havasıda var sanki
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rryzen 1 yıl
bütün arabalar birbirine benziyor . arteo jettaya jetta passata passat jettaya jetta egea ya egea megane bu ne lan .
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superegoid 1 yıl rryzen
rryzen
bütün arabalar birbirine benziyor . arteo jettaya jetta passata passat jettaya jetta egea ya egea megane bu ne lan .

Sonra hepsi jetta'ya..
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Venerable 1 yıl
Birçok kişi bahsetmiş bu araba direk Egea'ya benziyor. Egea'yı küçümsemiyorum ama benzerlik te göz ardı edilemez.
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Vatansever Müslüman Türk 1 yıl
yerde giden bütün araçlar benim için aynı ucuz olanı alın.
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hoksi 1 yıl
arkadaşlar hiç kimsenin dikkatini çekmemiş bence Egea den esintiler taşıyor
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oow 1 yıl
aslında köklü bir değişiklik lazım farlarını değiştirip aynı aracı koymuş yine
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Sirrüs 1 yıl
R-Line ve o mavi renk anca kurtarır arabayı. Diğer türlü klasik VW. Bir VW fanı olarak artık ben bile sıkıldım VW tasarımlarından. R-Line hariç araçlar kutu gibi.
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zeytinkoy 1 yıl
Beyaz araçta jant kapağı bile yok, jantlar da küçücük zaten.
Bu araba 17-18 jantlarla ve donanımlı olarak güzel görünecek bence.
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