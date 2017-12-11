Arteon'dan esintiler taşıyan 2018 Volkswagen Jetta göründü

2018 model Volkswagen Jetta, Detroit'teki prömiyerine yaklaşık bir ay kala kendini gösterdi. Bu kez sedan otomobili yan profilden gösteren bir teaser yayınlandı. Markanın Kuzey Amerika CEO'su Matthias Erb tarafından gösterilen ve Motor1 tarafından paylaşılan resmi eskizde, Arteon ve Çin'e özel Phideon modelinden esinlenerek tasarlanmış yeni Jetta'yı görüyoruz.

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Otomobilin dış görünüşü pek sürpriz olmadı zira Ağustos ayında yedinci nesil Jetta'nın ilk görüntüleri ortaya çıkmıştı. Bu sayede yerini alacağı modelden daha çekici bir tasarıma sahip olduğunu zaten öğrenmiştik. Yeni nesil Volkswagen Jetta'nın, Golf ve daha birçok modelde olduğu gibi grubun MQB mimarisi üzerine inşa edildiğini belirtelim.

2018 Volkswagen Jetta'nın sahneye çıkmasına az kaldı

Henüz çok fazla detay olmasa da otomobilin başta 150 beygir güç üretebilen 1.4 litrelik turboşarjlı dört silindirli motor olmak üzere çeşitli motor seçenekleriyle geleceğini biliyoruz. Önümüzdeki haftalarda 2018 Volkswagen Jetta hakkında daha fazla şey öğreneceğiz. Detroit Otomobil Fuarı, 14 Ocak 2018 itibariyle basına kapılarını açacak.

https://www.motor1.com/news/224064/2019-volkswagen-jetta-teaser-sketch/?utm_source=RSS&utm_medium=referral&utm_campaign=RSS-all-