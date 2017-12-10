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BMW'nin elektrikli araç pilleri 15 yıllık kullanım ömrüne sahip

Alman otomotiv devi BMW'nin pil teknolojilerinden sorumlu yöneticisi Andreas Raith, elektrikli otomobillerindeki pillerin aracın ömrü kadar dayanabilecek şekilde tasarlandığını söyledi.
1 yıl
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29
Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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BMW, pil verimliliği giderek bozulsa da elektrikli araç serisinin mevcut içten yanmalı araçlar ile aynı ömre sahip olacağını söylüyor. Şirketin pil teknolojilerinden sorumlu yöneticisi Andreas Raith, bunun bir pazarlama söylemi olmadığını, pillerin aracın ömrü kadar dayanacak şekilde tasarlandığını belirtti.
Ayrıca Bkz. "BMW, hibrit bir M5 versiyonu geliştiriyor"
Deneyimli yöneticiye göre BMW marka araçlardaki piller 15 yıl ve ötesinde bir kullanım ömrüne sahip. Yani BMW'nin gelecekteki tüm saf elektrikli araçlarının içten yanmalı motordan güç alanlarla aynı yaşam ömrüne sahip olması bekleniyor. Bununla birlikte Raith, pillerin şarj tutma yeteneğinin 15 yıl sonra orijinal spesifikasyonlarının %70'ine kadar düşebileceğini de itiraf etti.

Pilleri tekrar değerlendirmek mümkün

Öte yandan içten yanmalı motora sahip araçlarda da durum farklı değil. 15 yıllık bir otomobil test edilince özellikle beygir ve tork değeri konusunda önemli bir performans düşüşü ortaya çıkacaktır. Bunun yanı sıra içten yanmalı motorların aksine lityum iyon piller elektrikli araçlardaki ömrünü tamamladıktan sonra çeşitli sektörlerde kullanılabileceği gibi geri dönüşümle ekonomiye ciddi katkı da sağlayabilecek.
http://www.bmwblog.com/2017/12/08/bmw-batteries-claimed-outlast-cars-15-year-lifecycle/ Yorum Yaz
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Aslanhan. 1 yıl en beğenilen SevilenAdam
Orijinalden alıntı: SevilenAdam
Akülü araba ile eş değer olacak bu arabalar. “Araç” kelimesinin içini boşalttılar...

Araba dediğin yakıtlı olacak , bastınmı motor sesini dinleyeceksin , hissedeceksin...


Size kesinlikle katılıyorum.
Araba dediğin fosil yakıt ile çalışmalı.
Egsozdan binlerce zararlı kimyasal salmalı.
Havayı kirleterek milyonlarca canlıyı zehirlemeli ve her yıl binlerce insanın ölümüne sebep olmalı.
Umarım Sıfır salınım yapan elektrikli arabalar bir an önce yasaklanır.
Orijinalden alıntı: SevilenAdamAkülü araba ile eş değer olacak bu arabalar. “Araç” kelimesinin içini boşalttılar...Araba dediğin yakıtlı o...
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Aléister Crowley 1 yıl SevilenAdam
SevilenAdam
Akülü araba ile eş değer olacak bu arabalar. “Araç” kelimesinin içini boşalttılar...

Araba dediğin yakıtlı olacak , bastınmı motor sesini dinleyeceksin , hissedeceksin...


Sanarsin v6 v8 motorlu araclara biniyoruz.
SevilenAdamAkülü araba ile eş değer olacak bu arabalar. “Araç” kelimesinin içini boşalttılar...Araba dediğin yakıtlı olacak , ba...
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Guest-F2673E0F4 1 yıl SevilenAdam
SevilenAdam

Akülü araba ile eş değer olacak bu arabalar. “Araç” kelimesinin içini boşalttılar...

Araba dediğin yakıtlı olacak , bastınmı motor sesini dinleyeceksin , hissedeceksin...


Evet kesinlikle haklisiniz. 1.0-1.6 motorun o titremesini kukremesini dinlemeliyiz egzoztan ates atmasini izlemeliyiz 50 lt yakita 260 tl vermeliyiz yokus asagi inerken yada trafikte beklerken o pahalli yakiti yakmaliyiz.
SevilenAdamAkülü araba ile eş değer olacak bu arabalar. “Araç” kelimesinin içini boşalttılar...Araba dediğin yakıtlı ola...
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tk152 1 yıl
Fosil yakıtlı araçlarımızın gündemden düşmesine kaç yıl kaldı sizce arkadaşlar ? 2020 diyen de var 2030 diyen de.
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babasamsunlu 1 yıl
Yorum profil resmi uyumu hic sasirtmadi.Zihniyet meselesi nede olsa
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Guest-02D0AD92F 1 yıl
arabanın para etmediği Avrupa pazarı içim bahsettikleri ömürler doğru. şimdi diyecekler ki "i serileri avrupa'da da pahalı." bizdeki vergi sistemi nedeni ile orada 1 lira ise sende 3 lira aynı araba. dolayısı ise bizim için "ömür" 10-15 sene değil. 30-40 sene. bu durumda bu arabalar bizde pek tutmayacak demektir. kim 900b-1milyon verdiği aracın 10 sene kadar sonra çöp olmasını ister?
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Astforum 1 yıl
15 yıl iyi bir süre ve bu süre sonunda da tamamen biteceği öngörülmemiş. Desene biz en az 30 sene kullanırız bunları. :)))
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OverClocK1ng 1 yıl
Nissan Leaf'ların bile 7-8 yılda %80 e düştüyse bunlar 15 yıl için %70 iyi bile demişler...
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ahmetkep 1 yıl
15 yıl sonra pilin %70 performansa düşmesi gayet iyi bişey bence.
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goodorevil 1 yıl
Verim yükselirse zevk ölür demiştim. Sesin olduğu yerde de verim yoktur. Bir sistem ne kadar sessiz çalışıyorsa o kadar verimlidir. Ayrıca çevrim içerisinde (Enerji çevrimi) ne kadar farklı iş yapılıyorsa verim de o kadar düşüyor genelde. Daha doğrusu, mesela içten yanmalı motorda motorun çalışmasının devamını sağlayan hava emme, havayı sıkıştırma ve oluşan egzoz gazını tahliye etme işi, bizim herhangi bir işimize yaramaz. Bizim işimize yarayacak olan bir fiil otomobilin hareketidir, farın aydınlatmasıdır. Yani sistem çalışmak için havayı emip sıkıştırmak zorunda kalıyorsa, bu da bizim bir işimize yaramıyorsa verim kaybıdır.
Bu bağlamda elektrikli arabaları zevksiz olarak niteleyebilirsiniz ama bindiğimiz arabalardan çok daha verimli oldukları bir gerçek. Ses olayı suni olarak yapılabilir, gerçeğinden ayırt edilemeyebilir. Ama arabaların içi boşalmıyor, verim için gereksiz şeylerden kurtulunuyor sadece.
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haberelectro 1 yıl
Benzinli candir
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hasanoz07 1 yıl
elektrkli arabaların içten yanmalıları yakalayabilmesi için daha çok uzun yıllar var, bugün en kral lityum ion piller 2000 3000 şarj döngüsünden sonra mefta oluyor.
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meshutx 1 yıl hasanoz07
hasanoz07
elektrkli arabaların içten yanmalıları yakalayabilmesi için daha çok uzun yıllar var, bugün en kral lityum ion piller 2000 3000 şarj döngüsünden sonra mefta oluyor.

Dediğiniz gibi varsayalım 2000 döngüde mefta olsun. 500 km menzili olan bir elektrikli arabayı haftada bir şarj etsek ve yılda 26000 km yol yapsak, 2000 döngü/52 hafta = 38 yıl.
Hadi 2000 döngü olmasın 1000 döngü olsun, bu 19 yıl eder. Yine de mükemmel bir değer.
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alemburda34 1 yıl
Zaten sorun pilin ömrü değil değiştirme zamanı gelince ne kadar ödeyeceğimiz? Yada değişim zamanı gelene kadar ne kadar kendini amorti edip beni tasarrufa geçireceği
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