BMW'nin elektrikli araç pilleri 15 yıllık kullanım ömrüne sahip

BMW, pil verimliliği giderek bozulsa da elektrikli araç serisinin mevcut içten yanmalı araçlar ile aynı ömre sahip olacağını söylüyor. Şirketin pil teknolojilerinden sorumlu yöneticisi Andreas Raith, bunun bir pazarlama söylemi olmadığını, pillerin aracın ömrü kadar dayanacak şekilde tasarlandığını belirtti.

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Deneyimli yöneticiye göre BMW marka araçlardaki piller 15 yıl ve ötesinde bir kullanım ömrüne sahip. Yani BMW'nin gelecekteki tüm saf elektrikli araçlarının içten yanmalı motordan güç alanlarla aynı yaşam ömrüne sahip olması bekleniyor. Bununla birlikte Raith, pillerin şarj tutma yeteneğinin 15 yıl sonra orijinal spesifikasyonlarının %70'ine kadar düşebileceğini de itiraf etti.

Pilleri tekrar değerlendirmek mümkün

http://www.bmwblog.com/2017/12/08/bmw-batteries-claimed-outlast-cars-15-year-lifecycle/

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Öte yandan içten yanmalı motora sahip araçlarda da durum farklı değil. 15 yıllık bir otomobil test edilince özelliklevekonusunda önemli bir performans düşüşü ortaya çıkacaktır. Bunun yanı sıra içten yanmalı motorların aksineelektrikli araçlardaki ömrünü tamamladıktan sonra çeşitli sektörlerde kullanılabileceği gibiekonomiye ciddi katkı da sağlayabilecek.