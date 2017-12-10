BMW'nin elektrikli araç pilleri 15 yıllık kullanım ömrüne sahip

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BMW, pil verimliliği giderek bozulsa da elektrikli araç serisinin mevcut içten yanmalı araçlar ile aynı ömre sahip olacağını söylüyor. Şirketin pil teknolojilerinden sorumlu yöneticisi Andreas Raith, bunun bir pazarlama söylemi olmadığını, pillerin aracın ömrü kadar dayanacak şekilde tasarlandığını belirtti.Ayrıca Bkz. "BMW, hibrit bir M5 versiyonu geliştiriyor"
Deneyimli yöneticiye göre BMW marka araçlardaki piller 15 yıl ve ötesinde bir kullanım ömrüne sahip. Yani BMW'nin gelecekteki tüm saf elektrikli araçlarının içten yanmalı motordan güç alanlarla aynı yaşam ömrüne sahip olması bekleniyor. Bununla birlikte Raith, pillerin şarj tutma yeteneğinin 15 yıl sonra orijinal spesifikasyonlarının %70'ine kadar düşebileceğini de itiraf etti.
Pilleri tekrar değerlendirmek mümkünÖte yandan içten yanmalı motora sahip araçlarda da durum farklı değil. 15 yıllık bir otomobil test edilince özellikle beygir ve tork değeri konusunda önemli bir performans düşüşü ortaya çıkacaktır. Bunun yanı sıra içten yanmalı motorların aksine lityum iyon piller elektrikli araçlardaki ömrünü tamamladıktan sonra çeşitli sektörlerde kullanılabileceği gibi geri dönüşümle ekonomiye ciddi katkı da sağlayabilecek.
http://www.bmwblog.com/2017/12/08/bmw-batteries-claimed-outlast-cars-15-year-lifecycle/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Size kesinlikle katılıyorum.
Araba dediğin fosil yakıt ile çalışmalı.
Egsozdan binlerce zararlı kimyasal salmalı.
Havayı kirleterek milyonlarca canlıyı zehirlemeli ve her yıl binlerce insanın ölümüne sebep olmalı.
Umarım Sıfır salınım yapan elektrikli arabalar bir an önce yasaklanır.
Sanarsin v6 v8 motorlu araclara biniyoruz.
Evet kesinlikle haklisiniz. 1.0-1.6 motorun o titremesini kukremesini dinlemeliyiz egzoztan ates atmasini izlemeliyiz 50 lt yakita 260 tl vermeliyiz yokus asagi inerken yada trafikte beklerken o pahalli yakiti yakmaliyiz.