Artık Pepsi'nin de bir akıllı telefonu var





Bir süredir iddiaları gündemde olan Pepsi Phone P1s adındaki akıllı telefon Çin'de resmiyet kazandı ancak önemli bir ayrıntı var. Marka değeri 70 milyar dolara ulaşan Pepsi, yeni akıllı telefonu için Çinli topluluk bağış platformu JD Finance'de destek arıyor.





Pepsi bir akıllı telefon üreticisi olmadığı için haliyle Çinli bir OEM ile anlaşarak cihaza kendi logosunu basıyor ve yazılım tarafında da farklı içerikler sunuyor. Bu bakımdan donanım açısından orta halli sayılabilir.





5.5 inçlik IPS ekranında Full HD çözünürlük sunan cihaza dünyanın ilk 8 çekirdekli yonga seti MT6592 eşlik ediyor. 8 adet Cortex-A7 çekirdeğe sahip olan yonga setinde Mali-T450 grafik birimi yer alıyor. Sık sık performans açısından darboğaz yaşaması ile eleştirilen MT6592, Pepsi'nin şanına gölge düşürebilir.





2GB RAM, 16GB artırılabilir kapasite, parmak izi okuyucu, 13MP çözünürlüğünde arka kamera, 5MP çözünürlüğünde arka kamera, Android 5.1 işletim sistemi ve 3000mAh gücünde batarya yer alan akıllı telefon Dido OS 6.1 arayüzü üzerinde çalışıyor.





Platformda 94$ bağış seviyesi belirleyen Pepsi Phone P1s, fiyatına göre iyi bir donanıma sahip diyebiliriz. İlk parti dağıtımdan sonra bağış miktarı 110$'a yükselecek. Toplamda 470 000$'a ihtiyacı olan kampanya 3 Aralık tarihine kadar devam edecek.

Read more at http://www.phonearena.com/news/Pepsi-Phone-P1s-is-official-fizzy-Android-with-a-Twist_id75928#U80xWFwHBwCJwWH8.99