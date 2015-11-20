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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Artık Pepsi'nin de bir akıllı telefonu var

Uzun yıllardır hayatımızda meşrubatları ile var olan dünya markası Pepsi, artık akıllı telefonu ile de var olmaya başlayacak. Pepsi Phone P1s desteğinizi bekliyor.
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
4,9b
1
40
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Artık Pepsi'nin de bir akıllı telefonu var


Bir süredir iddiaları gündemde olan Pepsi Phone P1s adındaki akıllı telefon Çin'de resmiyet kazandı ancak önemli bir ayrıntı var. Marka değeri 70 milyar dolara ulaşan Pepsi, yeni akıllı telefonu için Çinli topluluk bağış platformu JD Finance'de destek arıyor. 

Pepsi bir akıllı telefon üreticisi olmadığı için haliyle Çinli bir OEM ile anlaşarak cihaza kendi logosunu basıyor ve yazılım tarafında da farklı içerikler sunuyor. Bu bakımdan donanım açısından orta halli sayılabilir.

5.5 inçlik IPS ekranında Full HD çözünürlük sunan cihaza dünyanın ilk 8 çekirdekli yonga seti MT6592 eşlik ediyor. 8 adet Cortex-A7 çekirdeğe sahip olan yonga setinde Mali-T450 grafik birimi yer alıyor. Sık sık performans açısından darboğaz yaşaması ile eleştirilen MT6592, Pepsi'nin şanına gölge düşürebilir. 

2GB RAM, 16GB artırılabilir kapasite, parmak izi okuyucu, 13MP çözünürlüğünde arka kamera, 5MP çözünürlüğünde arka kamera, Android 5.1 işletim sistemi ve 3000mAh gücünde batarya yer alan akıllı telefon Dido OS 6.1 arayüzü üzerinde çalışıyor. 

Platformda 94$ bağış seviyesi belirleyen Pepsi Phone P1s, fiyatına göre iyi bir donanıma sahip diyebiliriz. İlk parti dağıtımdan sonra bağış miktarı 110$'a yükselecek. Toplamda 470 000$'a ihtiyacı olan kampanya 3 Aralık tarihine kadar devam edecek. 

Read more at http://www.phonearena.com/news/Pepsi-Phone-P1s-is-official-fizzy-Android-with-a-Twist_id75928#U80xWFwHBwCJwWH8.99 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Delikli Nane 4 yıl en beğenilen
Ramazan ayı boyunca gri renkli kapaklarda Pepsi P1s Kazanama şansı, Pepsi yaşatır seni Pepsi
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Patren 4 yıl
bizim venus 3 den daha iyi
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DH Misafiri 4 yıl
ya bir de bağış mı topluyorlar. pepsinin parası yokmu ki. neden pepsi telefon çıkarsın zaten çok olan parasına para katsın diye bağış yapalım ki. ne kadar saçma.
ya bir de bağış mı topluyorlar. pepsinin parası yokmu ki. neden pepsi telefon çıkarsın zaten çok olan parasına para katsın diye bağış yapalım ki. ne kadar saçma...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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1 Avatar
Golden Unsullied 4 yıl ekrem71
2 tane arka kamera gereksiz olmuş bence, 1 tane olsa yeter.
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asauult 4 yıl
Satışı var mi
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DH Misafiri 4 yıl
Casper zaten ülkerle alakalı değil mi ama marka çeşitliliği olsun diyosanız colaturka phone gibi turkaphone gibi birsey de olabilir bi r de mesela coca cola niye yapmamışta
Pepsi yapmış coca cola nın pastadAki dilimi ı filan daha fazlA diye duşününce akllıma şey gwldi pepsi teknoloji ile daha ilgili gibi şifreli oyun uyg. Filan dağıtiyo ama coco cola da fanta ile böyle şeyler yapıyo
E tabii reklam yapar gibi oldu biraz ama kusura bakmayin
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Master_Evil 4 yıl
pepsi kapaklarıyla şu telefona ulaşılmasını isterdim
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Mr xXx 4 yıl
Bi sen eksiktin
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MK* 4 yıl
Özcan deniz bunu beğenmedi.
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XPerience 4 yıl
Arayüz için de Ülker ile iş birliği yapmışlar
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bedo20 4 yıl
Aklıma Dildo geldi
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skip-60 4 yıl
Bu ne arkadaş elimizde para var diyen hmn akıllı telefon piyasasına koşuyor ama telefonun özellikleri bakımından da fiyat bakımından da iyi gibi gözüküyor .
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wickersan 4 yıl
Gururla yerli: Cola Turka
6582 bi tane yapar.
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KoşanBalık 4 yıl wickersan
wickersan
Gururla yerli: Cola Turka
6582 bi tane yapar.

Cola turka dahil ülkerin tüm icecek grubunu bit japon firmasi satın aldı. Turkaphone u onlardan bekliyorum
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kadirirdem 4 yıl
Bir de sen eksiktin pepsi
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Paul Klee 4 yıl
Pepsi coca coladan daha lezzetli ben bunu bilir bunu söylerim
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EnemyDestroyeD 4 yıl
telefon piyasasına yakında coca cola da girer
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muratai 4 yıl
6592 ile yazik etmisler.
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