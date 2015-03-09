Artık resmi : Karşınızda 12 inçlik Retina MacBook





Uzun süredir teknoloji gündemini meşgul eden ve tartışmaların odağında olan Apple'ın 12 inçlik yeni Retina ekranlı MacBook Air modeli bahar etkinliğinde resmiyet kazandı. Model için Apple'ın en ideal dizüstü bilgisayarı yorumları yapılıyor. Apple artık yeni modelini sadece MacBook olarak isimlendiriyor.

Daha önce de farklı kaynaklarda gündeme geldiği gibi 12 inçlik ekranda 2304x1440 piksel çözünürlüğe yer verilirken, Apple yine çözünürlük konusunda standart ölçülerin biraz dışına çıkıyor.

Apple kasa konusunda oldukça ince bir işçilik çıkarırken, ekran çerçevesi oldukça incelmiş ve klavye çerçevesi neredeyse kaybolmuş. Bu sayede cihazın ölçüleri 11 inçlik versiyon ile hemen hemen aynı seviyeye gelmiş. Ayrıca kasa kalınlığı olarak da önemli bir adım atan MacBook 12, tam olarak 13.1mm kalınlık ile 11 inçlik MacBook Air modelinde bile yüzde 25 daha ince bir yapıya kavuşmuş.

Klavyeye değinmek gerekirse, alt kısmı boydan boya kaplayan klavye bu sayede geçen yılın MacBook Air modeline göre yüzde 40 daralmış. Ancak tuşlar yüzde 17 büyümüş. Bu şekilde yazmak biraz daha kolay hale getirilmiş.

Yeni TrackPad ise elden geçirilmiş ve biraz daha kenarlara yaklaşmış. Artık TrackPad tıklanabilir bir yapıda değil. Bunun yerine dokunmatik hassasiyet kazandırılmış. Sert veya yumuşak basarak veya sağa sola sürüklemeler yaparak çeşitli fonksiyonlar çalıştırılabiliyor. Apple yeni padine Force Touch adını vermiş. Ekrandaki çeşitli aktiviteler titreşim olarak kullanıcının parmaklarına yansıtılıyor ve kullanıcının anı yaşaması amaçlanıyor. Yeni padin önemli bir potansiyele sahip olacağı belirtiliyor.

İç kısımda da bir ince işçilik söz konusu. Apple anakart üzerinde optimizasyonlar yaparak önceki versiyonlara göre yüzde 67 daha küçük bir yapı elde etmiş. Artan alan ise batarya için kullanılmış ve yüzde 35 daha büyük bir bataryaya yer verilmiş. Bu sayede Retina ekranın yükü kullanım sürelerine fazla yansımamış.

Yine beklendiği gibi 12 inçlik MacBook, Intel'in yeni nesil Core M yongasetini kullanıyor ve fansız bir yapı arzediyor. Batarya kullanım süreleri de web kullanımında 10 saat, video oynatımında ise 9 saat olarak belirlenmiş.

Bu kadar inceliğin elbet bir bedeli var. Artık 12 inçlik MacBook için tek bir bağlantı seçeneği mevcut ve o da USB Type-C. Diğer ihtiyaçlarınız için adaptör kullanmak zorundasınız. Normal USB girişi de mevcut değil.

Yeni MacBook modeli 10 Nisan itibariyle stoklara giriyor. 1.1GHz saat hızında çalışan işlemci, 8GB RAM ve 256GB SSD taşıyan versiyon 1299$ iken, 1.2GHz hızında işlemci, 512GB SSD ve 8GB RAM taşıyan versiyon ise 1599$ olacak. Modelin renk seçenekleri koyu gri, açık gri ve altın rengi şeklinde sıralanıyor. Ülkemiz fiyatlarını ayrıca belirteceğiz.























