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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Artık resmi : Karşınızda 12 inçlik Retina MacBook

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
9,6b
1
87
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Ekrem71
Haber Editörü
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Artık resmi : Karşınızda 12 inçlik Retina MacBook
Uzun süredir teknoloji gündemini meşgul eden ve tartışmaların odağında olan Apple'ın 12 inçlik yeni Retina ekranlı MacBook Air modeli bahar etkinliğinde resmiyet kazandı. Model için Apple'ın en ideal dizüstü bilgisayarı yorumları yapılıyor. Apple artık yeni modelini sadece MacBook olarak isimlendiriyor. 
Daha önce de farklı kaynaklarda gündeme geldiği gibi 12 inçlik ekranda 2304x1440 piksel çözünürlüğe yer verilirken, Apple yine çözünürlük konusunda standart ölçülerin biraz dışına çıkıyor.
Apple kasa konusunda oldukça ince bir işçilik çıkarırken, ekran çerçevesi oldukça incelmiş ve klavye çerçevesi neredeyse kaybolmuş. Bu sayede cihazın ölçüleri 11 inçlik versiyon ile hemen hemen aynı seviyeye gelmiş. Ayrıca kasa kalınlığı olarak da önemli bir adım atan MacBook 12, tam olarak 13.1mm kalınlık ile 11 inçlik MacBook Air modelinde bile yüzde 25 daha ince bir yapıya kavuşmuş.
Artık resmi : Karşınızda 12 inçlik Retina MacBook
 
Klavyeye değinmek gerekirse, alt kısmı boydan boya kaplayan klavye bu sayede geçen yılın MacBook Air modeline göre yüzde 40 daralmış. Ancak tuşlar yüzde 17 büyümüş. Bu şekilde yazmak biraz daha kolay hale getirilmiş.
Artık resmi : Karşınızda 12 inçlik Retina MacBook
 
Yeni TrackPad ise elden geçirilmiş ve biraz daha kenarlara yaklaşmış. Artık TrackPad tıklanabilir bir yapıda değil. Bunun yerine dokunmatik hassasiyet kazandırılmış. Sert veya yumuşak basarak veya sağa sola sürüklemeler yaparak çeşitli fonksiyonlar çalıştırılabiliyor. Apple yeni padine Force Touch adını vermiş. Ekrandaki çeşitli aktiviteler titreşim olarak kullanıcının parmaklarına yansıtılıyor ve kullanıcının anı yaşaması amaçlanıyor. Yeni padin önemli bir potansiyele sahip olacağı belirtiliyor.
İç kısımda da bir ince işçilik söz konusu. Apple anakart üzerinde optimizasyonlar yaparak önceki versiyonlara göre yüzde 67 daha küçük bir yapı elde etmiş. Artan alan ise batarya için kullanılmış ve yüzde 35 daha büyük bir bataryaya yer verilmiş. Bu sayede Retina ekranın yükü kullanım sürelerine fazla yansımamış.
Yine beklendiği gibi 12 inçlik MacBook, Intel'in yeni nesil Core M yongasetini kullanıyor ve fansız bir yapı arzediyor. Batarya kullanım süreleri de web kullanımında 10 saat, video oynatımında ise 9 saat olarak belirlenmiş.
Artık resmi : Karşınızda 12 inçlik Retina MacBook
 
Bu kadar inceliğin elbet bir bedeli var. Artık 12 inçlik MacBook için tek bir bağlantı seçeneği mevcut ve o da USB Type-C. Diğer ihtiyaçlarınız için adaptör kullanmak zorundasınız. Normal USB girişi de mevcut değil.
Yeni MacBook modeli 10 Nisan itibariyle stoklara giriyor. 1.1GHz saat hızında çalışan işlemci, 8GB RAM ve 256GB SSD taşıyan versiyon 1299$ iken, 1.2GHz hızında işlemci, 512GB SSD ve 8GB RAM taşıyan versiyon ise 1599$ olacak. Modelin renk seçenekleri koyu gri, açık gri ve altın rengi şeklinde sıralanıyor. Ülkemiz fiyatlarını ayrıca belirteceğiz.

Artık resmi : Karşınızda 12 inçlik Retina MacBook
 






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haberelectro 4 yıl en beğenilen
Usb yok bi klavye bi ekrana bu kadar parayi niye vereyim? Ipad alir klavye baglarim sacmalik.
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uçan tekme 4 yıl
apple tasarım işini yapıyor aga.premium malzeme ve premium görüntü ortaya çıkarıyorlar.gerisi teferruat apple severler için.
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GoldPunch 4 yıl
5 milyar ver sonra elindeki 10 TL lik USB belleği takama. Biraz komik olmuş. Kutunun içine niye koymamışlar ki. Zaten illa ki bu bilgisayari alan herkes bu aparati alacak. Hiç mi USB bellek, harici disk takmayacak ömür boyu.

5 milyar ver sonra elindeki 10 TL lik USB belleği takama. Biraz komik olmuş. Kutunun içine niye koymamışlar ki. Zaten illa ki bu bilgisayari alan herkes bu apa...
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1 Avatar
doctor_bey 4 yıl
Türkiyede buna vereceğiniz parayla daha iyi şeyler alabilirsiniz ancak diretmeninde bir anlamı yok, isteyen istediğini alsın
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silver1978 4 yıl
herşey güzelde sadece web de gezilecek ufak tefek dosya düzenlemeler ve candy crush oynanacak bir cihaz ise tr deki fiyatlarından dolayı bu fiyata alana Allah akıl fikir versin. Alternatifleri çok daha ucuz
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esmerbuyucu 4 yıl
Apple'ın derdi sizi mi verdi?

Macbook sevmeyen macbook ait veya pro alır. Onlar da USB girişi de var.
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oBirDHLi 4 yıl
Hahahaha " iPad'a klavye takmışlar yolunuyorsunuz " abicim bunu yazan teknoloji özürlüsü arkadaş bence terk etsin burayı, MacBook air gibi ince bir cihaz olmasa sen sanıyormusun Zenbook Yoga vb. şeyler gelişecek rekabet olacak.Bence senin almaya paran yok ciğer hesabı yapıyorsun.
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uçan tekme 4 yıl oBirDHLi
oBirDHLi

Hahahaha " iPad'a klavye takmışlar yolunuyorsunuz " abicim bunu yazan teknoloji özürlüsü arkadaş bence terk etsin burayı, MacBook air gibi ince bir cihaz olmasa sen sanıyormusun Zenbook Yoga vb. şeyler gelişecek rekabet olacak.Bence senin almaya paran yok ciğer hesabı yapıyorsun.

hahaha.. yıllar öncesinin netbook unu 2015 te 4500 liraya satmaya çalışıyor apple.çok öncü bir şirket apple .


ben bunu koyun olmakla açıklıyorum.koyun olmak zaten böyle bişey.araştırmadan etmeden körü körüne bişeye bağlanmak.
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freeman8476 4 yıl
Macbook air ile yanyana olan hiç video veya resim var mı bu cihazın?
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swat882 4 yıl
Surface pro 3 varken bunu kimse almaz
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freudunpiposu 4 yıl
Önce Surface sonra Apple. Android'de Samsung ve Nvidia var Donanım olarak güçlü ama yazılım çöp.
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snomask 4 yıl
bizim çocuklara dayanır bu mu :)
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shaq t 4 yıl
Apple'ın işcilik/malzeme kalitesi, retina ekran ve yeni touchpad'i, ikonik tasarımı, abd için normal sayılacak alım gücü fiyatı bi kenara...
Ülkemiz için 4500-5000tl'ye intel core m işlemcili cihaz almak saçmalık. Mac Osx kullanacağım ama bu donanım istiyorum diyorsanız az bekleyin. 500$ seviyesinde intel core m işlemci+retina çözünürlük+4g modem+4gbram+128gbssd+8000-1000mah batarya bir tablet-pc alabileceksiniz.
teclast.com/... (burada konfigüre edebiliyorsunuz)
Ramos, Cube ve Pipo'dan Core M duyuruları geldi.
Bilen bilir, Osx86project'den de çok yakında bu donanıma kurulmuş Macosx duyurusu da gelir
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RMDuman 4 yıl

MacBook bitti derken küllerinden yeniden doğdu, yüksek çözünürlük harika. Cihaz yine kilometre taşı olmuş taşınabilir bilgisayarlar için.
Uzun sürmez şimdi eleştiren herkes de diğer markaların yaptığı kopyaları göreceğiz, UltraBook adında Air çakmaları dolu her mağaza. Teknoloji ayrı adamlar kasayı olduğu gibi kopyalıyor.
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Alay Konusu 4 yıl
ÇÖP
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