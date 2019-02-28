Artık tüm Samsung amiral gemisi telefonlarda Bixby tuşunun işlevi değiştirilebilecek

Samsung Galaxy S10'daki Bixby tuşuna farklı görev atama özelliği Galaxy Note 9, Galaxy Note 8, Galaxy S9/S9+ ve Galaxy S8/S8+ modellerine de geldi. Sanal asistan Bixby'yi etkinleştirmeye yarayan tuşun başka uygulamaları başlatmak için de kullanılabilmesini sağlayan güncelleme yayınlandı.

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Galaxy Store'dan güncellemeyi yükledikten sonra Ayarlar uygulamasındaki "Gelişmiş Özellikler" menüsüne ve ardından Bixby tuşuna gidin. Size iki seçenek sunulacak. Tuşa bir veya iki kez bastığınızda hangi üçüncü parti uygulamanın başlatılmasını istiyorsanız seçebileceksiniz. Diğer seçenek ise sanal asistanı etkinleştirmek için kullanılacak.

Bixby rakiplerinin gerisinde

https://www.sammobile.com/2019/02/28/samsung-bixby-key-remapping-older-flagships/

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Bixby tuşunu tamamenbırakmak hala mümkün değil ancak en azındanatayarak "işe yaramasını" sağlayabilirsiniz. Güney Koreli şirketin sanal asistanı henüzve çoğu kullanıcı Bixby'yi kullanmak istemiyor. Bunu göz önüne aldığımızda yeni güncellemenin kullanıcılar tarafından son derecesöyleyebiliriz.