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Artık tüm Samsung amiral gemisi telefonlarda Bixby tuşunun işlevi değiştirilebilecek

Samsung, Galaxy S10 ile birlikte Bixby tuşunun başka uygulamaları etkinleştirmek için kullanılabilmesine izin vermişti. Şirket bu özelliği diğer amiral gemisi telefonlarına da getirdi.
2 ay
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Samsung Galaxy S10'daki Bixby tuşuna farklı görev atama özelliği Galaxy Note 9, Galaxy Note 8, Galaxy S9/S9+ ve Galaxy S8/S8+ modellerine de geldi. Sanal asistan Bixby'yi etkinleştirmeye yarayan tuşun başka uygulamaları başlatmak için de kullanılabilmesini sağlayan güncelleme yayınlandı.
Ayrıca Bkz. "Huawei CEO'su: Samsung Galaxy Fold'un tasarımı iyi değil"
Galaxy Store'dan güncellemeyi yükledikten sonra Ayarlar uygulamasındaki "Gelişmiş Özellikler" menüsüne ve ardından Bixby tuşuna gidin. Size iki seçenek sunulacak. Tuşa bir veya iki kez bastığınızda hangi üçüncü parti uygulamanın başlatılmasını istiyorsanız seçebileceksiniz. Diğer seçenek ise sanal asistanı etkinleştirmek için kullanılacak.

Bixby rakiplerinin gerisinde

Bixby tuşunu tamamen devre dışı bırakmak hala mümkün değil ancak en azından başka bir görev atayarak "işe yaramasını" sağlayabilirsiniz. Güney Koreli şirketin sanal asistanı henüz rakiplerinin gerisinde ve çoğu kullanıcı Bixby'yi kullanmak istemiyor. Bunu göz önüne aldığımızda yeni güncellemenin kullanıcılar tarafından son derece olumlu karşılanacağını söyleyebiliriz.
https://www.sammobile.com/2019/02/28/samsung-bixby-key-remapping-older-flagships/ Yorum Yaz
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alaz1903 2 ay en beğenilen
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akilsizvida 2 ay
Ne kadar güzel bir sürü özelliği varken Türkçe'yi bir türlü dahil etmeyen Samsung'a yazıklar olsun!
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planetech 2 ay
Neyi neden güncelliyoruz? Bixby home Galaxy Store'dan güncellendi, gelişmiş özelliklerde bixby button diye bir seçenek çıkmadı, note 9 telefon, android 9
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KashmiriaN 2 ay
Güncellemeleri yapıp deneyeyim dedim ama bende google asistanı atayamadım
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khaos 2 ay
Google asistan atanamıyor yada ben bulamadım
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koçari 2 ay
Ekranın sol tarafına uygulama atanabiliyor mu peki?
Bir haber uygulaması vardı .pasif hale getirince o kısım kullanılamıyordu.
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alaz1903 2 ay en beğenilen
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skythunderr 2 ay
s10 kullanıyorum ama bixby key kısmında halen değiştirme opsiyonu yok. kontrol ettim update filanda gelmemiş. inadına iade edesim var telefonu zorbalıkla sadece nefret kazanabilirler.
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ufuks36 2 ay
Ben şimdi Galaxy Apps'da güncelleme kontrolü yaptım, bixby ile ilgili 4 adet güncelleme çıktı, güncellemeleri kurunca ilgili ayar yapılabilir oldu.
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TITAN 2 ay
devrim niteliğinden bir yenilik
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mu5tafa 2 ay
Geç kalınmış bir karar. Herkes google sesli asistanı atar sanırım. Ya da kamera..
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Rachsuchtig 2 ay mu5tafa
mu5tafa
Geç kalınmış bir karar. Herkes google sesli asistanı atar sanırım. Ya da kamera..

Sadece uygulama değil belirli işlevleri de atayabiliyorsun. Ben tüm sesleri kısmasi için bir ayar atayacağım
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samsung, akıllı telefon ve
8 etiket daha galaxy amiral gemisi cep telefonu sanal asistan bixby Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Seven
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