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Huawei CEO'su: Samsung Galaxy Fold'un tasarımı iyi değil

Huawei'nin üst düzey yöneticilerinden Richard Yu, Samsung Galaxy Fold'a benzer bir prototip geliştirdiklerini ancak çok kötü olduğu için kullanmadıklarını açıkladı.
2 ay
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Katlanabilir akıllı telefon pazarında tam anlamıyla bir savaş başlamış durumda. Barcelona'da gerçekleştirilen 2019 Mobil Dünya Kongresi kapsamında Samsung, Huawei, TCL ve OPPO gibi birçok önde gelen üretici tablete dönüşebilen katlanabilir akıllı telefonlarını sahneye çıkardılar.
Ayrıca Bkz. "Samsung, katlanabilir Galaxy Fold'u piyasaya sınırlı sayıda sürecek"
Business Insider internet sitesinin haberine göre Huawei CEO'su Richard Yu, şirketin Samsung Galaxy Fold ile benzer bir prototip geliştirdiğini ancak iyi bulmadıkları için bu fikirden vazgeçtiklerini söyledi. Deneyimli yönetici ön ve arka olmak üzere iki ekrana sahip olmak telefonu çok ağır yapıyor dedi.

Mate X'in fiyat etiketi: 2.299 euro

Yu konuyla ilgili açıklamasının devamında "Birkaç çözümümüz vardı, ama onları iptal ettik. Aynı anda üç projemiz vardı. Benim tarafımdan iptal edilenden [Samsung Galaxy Fold] daha da iyi bir şeyimiz vardı" ifadelerini kullandı.
Huawei Mate X esnek bir OLED ekrana sahip. Tam açıldığında 8 inç boyutunda bir tablete dönüşüyor. Katlandığında ise biri 6.6 inç diğeri ise 6.38 inç boyutunda iki ekran ortaya çıkıyor. Katlanabilir telefon 2019 ortasında 2.299 euro (2.600 dolar) fiyat etiketi ile piyasaya sürülecek.

https://www.businessinsider.com/huawei-prototyped-folding-phone-samsung-galaxy-fold-killed-it-mate-x-2019-2?r=US&IR=T Yorum Yaz
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Mr. Jingles 2 ay
Samsung’un tasarım anlayışını şahsen daha mantıklı buluyorum. İçe katlanarak koruma oluyor. O telefon yere düştüğünde ne olacak Huawei CEO’su önce onu cevaplasın.
Samsung’un tasarım anlayışını şahsen daha mantıklı buluyorum. İçe katlanarak koruma oluyor. O telefon yere düştüğünde ne olacak Huawei CEO’su önce onu cevaplas...
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4 Yanıt Yanıtla +35
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Kerim5100 2 ay
Muşamba gibi duran ekranla geçen senenin donanımına 2500$ istemeyi bir düşünsünler de önce ondan sonra ne iyi ne kötü konuşurlar :D
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Baelros 2 ay
2600 dolar bir telefona veren cidden zeka yoksunudur. O paraya S10 Plus alip uzerine Tab 5 tablet alinir. Hatta iPhone XS Max arti iPad alinir. Daha da yukseltelim 2 tane RTX 2080ti alinir, kalan parayla da m2 SSD alinir.
Cidden sapittilar artik. Boyle fiyat mi olurm
2600 dolar bir telefona veren cidden zeka yoksunudur. O paraya S10 Plus alip uzerine Tab 5 tablet alinir. Hatta iPhone XS Max arti iPad alinir. Daha da yukselt...
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FBcoskunFB 1 ay
Neden bir firma çıkıp asus padfone mantığındaki cihazları uretmiyor anlamiyorum. Android'in de desteğiyle muhteşem cihazlar ortaya çıkar eminim. Bir tablet standı tüm ev hanesini aynı telefondan almaya yonlendirebilir. Tablet piyasası zaten ölü. güncel bir tasarim cihazı kaba olmaktan kurtarır.telefonumun ful icerigine tabletten de erişebilmek muhtesem olurdu.yarim yamalak icime sinmeyen plastigimsi ekranlı katlanabilen cihazlardansa bunu tercih ederdim.
i.kinja-img.com/...
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Morichannn 1 ay
Samsun’un tasarımını daha mantıklı buluyorum. Özellikle Mate X’in o ortadaki buruşuk ekranını gördükten sonra.
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Esteban C 1 ay
Huawei nin tasarımı daha iyi.
İleride daha iyi olacaktır ama ekranın ortasındaki kırılma katlanmadan dolayı görünümün kaba olması benim ilk izlenimlerim.
İş dünyasında kullanılır diye düşünüyorum. Günlük kullanıma uygun değil.
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Esteban C 2 ay
Katlanabilir telefonların fiyaskoyla sonuçlanması dileğiyle
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werty28 2 ay
İleride hep birlikte göreceğiz, eğer katlanabilir tekefonlar tutulursa, Samsung'un tarzı esas alınacak, ne Huawei ne de Xiaomi... Kullanış bakımından çok daha akılcı, Huawei dışa bükülüyor ve telefon şeklini aldığında hem arka hem yan taraf korumasız, kılıf bi yere kadar... Samsung'un tek eksisi ana ekranın biçimsiz olması ki onu da diğer modellerde düzeltirler
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onboardx 2 ay
Samsung tasarimi daha kaliteli gorunuyor.Huawei ise prototip gibi halen.
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kule_genclik 2 ay
Ikisininde ekrani katlandigi yer yani bozulmus gibi duruyor. Huwaei tanitiminda daha cok belli oluyordu ama fold da ayni o ekranin ortasi benim sahsen gozume itici geliyor. Daha bunlar ilk urunler onu da cozerler. Bu yorum alakasiz kalir tabi
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DH Misafiri 2 ay
bu cihazlar tamamen savas urunu satis urunu degil ki yani kim verirki 2500 dolari bir telefon tablet olan bi cihaza katlanibilir ekranla ugrasip birbirlerine atip tutucaklarina su ekran kirilmasina batarya konusuna cozumler bulsunlar .
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JESKO 2 ay
Samsung fold tam bir hayal kırıklığı mate x tecavüz etmiş diyebiliriz net olarak.
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scorpion20 2 ay
adam haklı beyler, dağılalım
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HABERİN ETİKETLERİ
samsung, huawei ve
8 etiket daha akıllı telefon cep telefonu katlanabilir telefon galaxy fold mate x Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Seven
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