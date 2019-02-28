Huawei CEO'su: Samsung Galaxy Fold'un tasarımı iyi değil

Katlanabilir akıllı telefon pazarında tam anlamıyla bir savaş başlamış durumda. Barcelona'da gerçekleştirilen 2019 Mobil Dünya Kongresi kapsamında Samsung, Huawei, TCL ve OPPO gibi birçok önde gelen üretici tablete dönüşebilen katlanabilir akıllı telefonlarını sahneye çıkardılar.

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"Samsung, katlanabilir Galaxy Fold'u piyasaya sınırlı sayıda sürecek"

Business Insider internet sitesinin haberine göre Huawei CEO'su Richard Yu, şirketin Samsung Galaxy Fold ile benzer bir prototip geliştirdiğini ancak iyi bulmadıkları için bu fikirden vazgeçtiklerini söyledi. Deneyimli yönetici ön ve arka olmak üzere iki ekrana sahip olmak telefonu çok ağır yapıyor dedi.

Mate X'in fiyat etiketi: 2.299 euro

Yu konuyla ilgili açıklamasının devamında "Birkaç çözümümüz vardı, ama onları iptal ettik. Aynı anda üç projemiz vardı. Benim tarafımdan iptal edilenden [Samsung Galaxy Fold] daha da iyi bir şeyimiz vardı" ifadelerini kullandı.

Huawei Mate X esnek bir OLED ekrana sahip. Tam açıldığında 8 inç boyutunda bir tablete dönüşüyor. Katlandığında ise biri 6.6 inç diğeri ise 6.38 inç boyutunda iki ekran ortaya çıkıyor. Katlanabilir telefon 2019 ortasında 2.299 euro (2.600 dolar) fiyat etiketi ile piyasaya sürülecek.

https://www.businessinsider.com/huawei-prototyped-folding-phone-samsung-galaxy-fold-killed-it-mate-x-2019-2?r=US&IR=T